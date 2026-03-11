Япония освобождава стратегическите си петролни резерви заради конфликта в Близкия изток

Премиерът Санае Такаичи обяви, че страната ще освободи частни петролни резерви за 15 дни, последвани от държавни резерви за един месец, без да чака решение, договорено с Международната агенция по енергетика.

Това ще бъде първият път, когато Япония ще освободи националните си петролни резерви поотделно, а не чрез международна координация, откакто започна да складира петрол през 1978 г.

Зависимостта на Япония от Близкия изток за суров петрол е „значително висока“ в сравнение с други страни и се очаква вносът да „намалее значително по-късно този месец или по-късно“, което изисква мерки за предотвратяване на прекъсвания в доставките на бензин и други петролни продукти, каза Такаичи.

Позовавайки се на възможността средната вътрешна цена на дребно на бензина да надхвърли 200 йени (1,26 долара) за литър, премиерът заяви също, че възнамерява да поддържа цената около 170 йени, използвайки правителствен фонд, съобщава Kyodo.

Според Министерството на промишлеността цените на бензина паднаха до 154,70 йени в средата на януари и се повишиха до 161,80 йени за литър тази седмица.

„Ще преразгледаме гъвкаво мерките за подкрепа, за да осигурим продължаваща помощ за обществеността, дори ако ситуацията в Близкия изток се проточи“, каза Такаичи.

Струва си да се отбележи, че Япония внася над 90% от петрола си от Близкия изток, което я прави изключително уязвима от ефективното затваряне на Ормузкия проток, което предотврати транспортирането на петрол и газ от доставчици от Персийския залив след нападението на САЩ и Израел срещу Иран в края на миналия месец.

Към края на декември петролните резерви на Япония възлизат на 470 милиона барела, което се равнява на 254 дни вътрешно потребление, от които 146 дни са държавна собственост, 101 дни са частна собственост, а останалата част е споделена с държави производителки на петрол.