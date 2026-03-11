Авиокомпаниите повишават цените на билетите по маршрутите Азия-Европа

Превозвачите, извършващи полети между Азия и Европа, увеличиха цените на билетите и таксите за гориво поради ескалиращия конфликт в Близкия изток, съобщи Yicai.

Таксите за гориво са свързани с цените на рафинираните петролни продукти. Цените на горивото са решаващ фактор при ценообразуването на билетите, пише изданието. Директните полети между Китай и Европа вече отбелязаха рязко увеличение на цените.

Суперактивността около директните полети между Китай и Европа се дължи на спирането на полетите до Близкия изток, традиционен хъб. Например, най-ниската цена за билет в икономична класа на директния полет Шанхай-Париж на Air France на 12 март надхвърли 26 000 юана (3800 USD).

Hong Kong Airlines официално обяви увеличение на таксите за гориво. По маршрути от Хонконг до Европа, Северна и Южна Америка, Африка и Близкия изток таксата за гориво ще се увеличи от 75 на 94 USD.

Air India обяви триетапно увеличение на таксата за горивото, обхващащо всички полети, както вътрешни, така и международни. Japan Airlines също така заяви, че поради продължаващото увеличение на разходите, обмисля въвеждането на горивна такса за вътрешни полети.