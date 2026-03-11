Новини
България »
Александър Николов: Повишаване на цените на горивата със сигурност ще има

Александър Николов: Повишаване на цените на горивата със сигурност ще има

11 Март, 2026 18:10 509 16

  • александър николов-
  • цени-
  • горива

Българските резерви ще стигнат за 60 дни. Според Николов, това няма да е достатъчно, за да се избегне инфлация

Александър Николов: Повишаване на цените на горивата със сигурност ще има - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Оптимистичният сценарий е това, което беше обещано вчера вечерта, когато Тръмп каза, че краят на войната в близо. Само няколко часа по-късно, обаче, след потвърденото стартиране на минирането на Ормузкия проток, това показа, че нещата са доста по-зле. Това заяви в интервю за bTV Александър Николов.

От целия военен конфликт могат да се извадят много изводи. Очевидно САЩ и Израел се опитват да пазят енергийна инфраструктура докато Иран използва точно енергийните суровини като най-силното си оръжие. Това ни беше показано нагледно и през 2022 г. от Русия. След спада от 120 до близо 85 долара за барел, много хора побързаха да кажат, че всичко е наред. Как стана това? Имаше три успоредни изказвания, освен това на Тръмп. Саудитска Арабия потвърди, че ще възобнови и възстанови капацитетите до около 70% и отделно това, което беше казано, че могат да бъдат изпуснати стратегически резерви до 400 милиона барела, което е огромно количество. За сравнение, 2022 г. по време на започването на войната Русия-Украйна бяха отпуснати стратегически резерви около 182 милиона. Грубо, на дневна база, блокирането на протока означава между 20 до 22 милиона барела - това са само нефтопродукти като директен ефект. Грубо казано се “купува време” около 20 дни с надеждата в тях конфликтът да се реши. Това, че цените останаха 50% над средните преди стартирането на конфликта е изключително тежък сигнал. Важно е, че все още премиите по застраховане на танкерите са в пъти над нормалните. Тоест, фактическата оценка на хората, които се занимават с това да анализират каква е вероятността един танкер да бъде ударен, е много критична. Засега Европа е в тежка позиция. Колкото по-дълго време продължава конфликта, толкова по-трудно ще стане за нас", добави той.

Българските резерви ще стигнат за 60 дни. Според Николов, това няма да е достатъчно, за да се избегне инфлация. "Повишаване на цените със сигурност ще има", категоричен бе той.

"Ако е възможно, парламентарно представените партии, министър-председателят и целият Министерски съвет да преразгледат решението, ограничаващо износа на рафинерията и по този начин да развържат ръцете, ако е възможно, в момента “Лукойл” да заяви по-големи количества за доставка и преработка, което ще даде малко по-широк буфер. Ако всичко се нормализира, количествата петролни продукти ще бъдат продадени лесно на външен пазар. Ако не се, ще даде допълнително още около 40% време в преработка, ако въобще може към момента да се достави суровина. Откъде е въпросът, който е критичен. Количествата не е задължително да са от Русия. Ако има нужда от нарушаване на санкциите, това е политическа задача, която трябва да бъде комуникирана с Европейската комисия и съответните административни органи, за да дадат подобна дерогация. Колкото по-малко количества преработва рафинерията, толкова по-висока е цената за крайния потребител. Ако не се вслушат, ще си платят политическата цена. Проблемът няма да може да се замете", коментира още Николов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цветано

    6 0 Отговор
    Цветанке! Да й имам гостите, едно и също мелят, а тя ги гледа с телешки възторг

    Коментиран от #12

    18:14 11.03.2026

  • 2 честен ционист

    2 0 Отговор
    Ако плащате в рубли, може и да поевтинеят. Знае ли човек?

    Примерные цены на АЗС Москвы (на 11.03.2026):

    АИ-92: 61.88 – 63.85 руб.
    АИ-95: 67.07 – 69.89 руб.
    Дизельное топливо: 75.21 – 77.15 руб.
    АИ-98/100: 87–88 руб.

    Коментиран от #11

    18:14 11.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Навсякъде в Европа правителствата слагат таван на цените и раздават безплатни ваучери за гориво а тук Петроханците се ослушват.

    18:14 11.03.2026

  • 4 спиш ли

    1 0 Отговор
    Ама повишаване има от 5 дена !!!!

    18:14 11.03.2026

  • 5 Лошо много лошо уйлма

    2 0 Отговор
    Така и цените на мпс флийнстоунки
    Ще се вдигнат...ПРОГРЕСИВНО.....

    18:14 11.03.2026

  • 6 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Белият дом временно разреши на Индия да закупува руски петрол поради краткосрочен недостиг на доставки, свързан със ситуацията около Иран.

    Според прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит въпросните пратки вече са в морето, така че Вашингтон не очаква това да донесе значителна финансова полза на Русия.

    Тя обаче подчерта, че отмяната на санкциите не се обсъжда – въпросът все още се обсъжда от Министерството на финансите на САЩ и енергийния екип на президента.

    18:15 11.03.2026

  • 7 Добри новини

    3 5 Отговор
    Падне ли главата на тероризма - ТероРусия, ще спрат всички войни по света ! След разпада на СССР, няколко години нямаше тероризъм по света, докато КГБ и ГРУ не се прегрупираха.

    Бюджетният дефицит на Русия за първите два месеца на 2026 г. достигна критични нива, като по данни на Министерството на финансите възлиза на 3,449 трилиона рубли (около $43,5 млрд.).
    Това са 91% от целия планиран дефицит за годината ($3,786 трлн.), което практически означава, че годишният лимит е почти изчерпан само за 60 дни.

    18:17 11.03.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Стига ва! Ще?! Все едно до сега нямаше?
    Ма не чуеш Урсулица ко ти каза, че тя се е погрижила и немало да има! Дока я имало нея да ни варди от Руския петрол и газ нямало да имаме проблеми! Слушай (щях да кажа жената) човекоподобното ко ти казва и не си измисляй!

    18:19 11.03.2026

  • 9 Това ли ще ни кажеш?

    1 0 Отговор
    Затова, за което и бабите на село го знаят , получаваш тлъсти заплати. Още преди три дни , читател на сайта пише, че цената на петрола ще достигне до 200 долара на барел. Читателите са по-осведомени от такива като тебе. Нямате ли поне малко срам.

    18:19 11.03.2026

  • 10 Да,бе

    3 0 Отговор
    Не ще,а вече има и то значително увеличение на цените на горивата или това досега не се брои...Тоя от кой мишкарник е изпълзял.

    18:21 11.03.2026

  • 11 Оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Кого в БГ интересуват цените в Русия и дали изобщо има Гориво по Бензостанциите там?

    18:24 11.03.2026

  • 12 без име

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цветано":

    как телешки, дърт куркузъбелски бабешки учуден поглед, а иначе била много подготвена....

    18:28 11.03.2026

  • 13 123

    0 0 Отговор
    Искат да откажат хората от колите. Геополитиката е масонски театър.

    18:29 11.03.2026

  • 14 400000000 барела от световния резерв....

    0 0 Отговор
    знаете ли какво е това ????петрола ще отиде на 60$ и там ще стои година! Но за държава -кърлеж като бг ,романеско и просия е зле!Първо си задайте въпроса ...Кой пииичели от инфлацията???Кой печели от цената на горивата по бензиностанциите и винаги отговор на грамотен финансово маймун ще е -държаватабг!ами,това е!Специално този е зекърмен с просиянско мляко и е вероятно на кремълска хранилка!То на физиономията му е изтъпанено!

    18:31 11.03.2026

  • 15 вастак

    0 0 Отговор
    Яжте г..зъъ ха мърршула и блейте.Това заслужава бг народа.Забравихте и род и родина и отсякохте ръката която ви спаси.

    18:31 11.03.2026

  • 16 един зулус

    0 0 Отговор
    Тоя като какъв енергиен експерт е?????

    18:32 11.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове