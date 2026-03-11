Александър Николов: Повишаване на цените на горивата със сигурност ще има

Оптимистичният сценарий е това, което беше обещано вчера вечерта, когато Тръмп каза, че краят на войната в близо. Само няколко часа по-късно, обаче, след потвърденото стартиране на минирането на Ормузкия проток, това показа, че нещата са доста по-зле. Това заяви в интервю за bTV Александър Николов.

От целия военен конфликт могат да се извадят много изводи. Очевидно САЩ и Израел се опитват да пазят енергийна инфраструктура докато Иран използва точно енергийните суровини като най-силното си оръжие. Това ни беше показано нагледно и през 2022 г. от Русия. След спада от 120 до близо 85 долара за барел, много хора побързаха да кажат, че всичко е наред. Как стана това? Имаше три успоредни изказвания, освен това на Тръмп. Саудитска Арабия потвърди, че ще възобнови и възстанови капацитетите до около 70% и отделно това, което беше казано, че могат да бъдат изпуснати стратегически резерви до 400 милиона барела, което е огромно количество. За сравнение, 2022 г. по време на започването на войната Русия-Украйна бяха отпуснати стратегически резерви около 182 милиона. Грубо, на дневна база, блокирането на протока означава между 20 до 22 милиона барела - това са само нефтопродукти като директен ефект. Грубо казано се “купува време” около 20 дни с надеждата в тях конфликтът да се реши. Това, че цените останаха 50% над средните преди стартирането на конфликта е изключително тежък сигнал. Важно е, че все още премиите по застраховане на танкерите са в пъти над нормалните. Тоест, фактическата оценка на хората, които се занимават с това да анализират каква е вероятността един танкер да бъде ударен, е много критична. Засега Европа е в тежка позиция. Колкото по-дълго време продължава конфликта, толкова по-трудно ще стане за нас", добави той.

Българските резерви ще стигнат за 60 дни. Според Николов, това няма да е достатъчно, за да се избегне инфлация. "Повишаване на цените със сигурност ще има", категоричен бе той.

"Ако е възможно, парламентарно представените партии, министър-председателят и целият Министерски съвет да преразгледат решението, ограничаващо износа на рафинерията и по този начин да развържат ръцете, ако е възможно, в момента “Лукойл” да заяви по-големи количества за доставка и преработка, което ще даде малко по-широк буфер. Ако всичко се нормализира, количествата петролни продукти ще бъдат продадени лесно на външен пазар. Ако не се, ще даде допълнително още около 40% време в преработка, ако въобще може към момента да се достави суровина. Откъде е въпросът, който е критичен. Количествата не е задължително да са от Русия. Ако има нужда от нарушаване на санкциите, това е политическа задача, която трябва да бъде комуникирана с Европейската комисия и съответните административни органи, за да дадат подобна дерогация. Колкото по-малко количества преработва рафинерията, толкова по-висока е цената за крайния потребител. Ако не се вслушат, ще си платят политическата цена. Проблемът няма да може да се замете", коментира още Николов.