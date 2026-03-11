Александър Николов: Повишаване на цените на горивата със сигурност ще има

Оптимистичният сценарий е това, което беше обещано вчера вечерта, когато Тръмп каза, че краят на войната в близо. Само няколко часа по-късно, обаче, след потвърденото стартиране на минирането на Ормузкия проток, това показа, че нещата са доста по-зле. Това заяви в интервю за bTV Александър Николов.
От целия военен конфликт могат да се извадят много изводи. Очевидно САЩ и Израел се опитват да пазят енергийна инфраструктура докато Иран използва точно енергийните суровини като най-силното си оръжие. Това ни беше показано нагледно и през 2022 г. от Русия. След спада от 120 до близо 85 долара за барел, много хора побързаха да кажат, че всичко е наред. Как стана това? Имаше три успоредни изказвания, освен това на Тръмп. Саудитска Арабия потвърди, че ще възобнови и възстанови капацитетите до около 70% и отделно това, което беше казано, че могат да бъдат изпуснати стратегически резерви до 400 милиона барела, което е огромно количество. За сравнение, 2022 г. по време на започването на войната Русия-Украйна бяха отпуснати стратегически резерви около 182 милиона. Грубо, на дневна база, блокирането на протока означава между 20 до 22 милиона барела - това са само нефтопродукти като директен ефект. Грубо казано се “купува време” около 20 дни с надеждата в тях конфликтът да се реши. Това, че цените останаха 50% над средните преди стартирането на конфликта е изключително тежък сигнал. Важно е, че все още премиите по застраховане на танкерите са в пъти над нормалните. Тоест, фактическата оценка на хората, които се занимават с това да анализират каква е вероятността един танкер да бъде ударен, е много критична. Засега Европа е в тежка позиция. Колкото по-дълго време продължава конфликта, толкова по-трудно ще стане за нас", добави той.
Българските резерви ще стигнат за 60 дни. Според Николов, това няма да е достатъчно, за да се избегне инфлация. "Повишаване на цените със сигурност ще има", категоричен бе той.
"Ако е възможно, парламентарно представените партии, министър-председателят и целият Министерски съвет да преразгледат решението, ограничаващо износа на рафинерията и по този начин да развържат ръцете, ако е възможно, в момента “Лукойл” да заяви по-големи количества за доставка и преработка, което ще даде малко по-широк буфер. Ако всичко се нормализира, количествата петролни продукти ще бъдат продадени лесно на външен пазар. Ако не се, ще даде допълнително още около 40% време в преработка, ако въобще може към момента да се достави суровина. Откъде е въпросът, който е критичен. Количествата не е задължително да са от Русия. Ако има нужда от нарушаване на санкциите, това е политическа задача, която трябва да бъде комуникирана с Европейската комисия и съответните административни органи, за да дадат подобна дерогация. Колкото по-малко количества преработва рафинерията, толкова по-висока е цената за крайния потребител. Ако не се вслушат, ще си платят политическата цена. Проблемът няма да може да се замете", коментира още Николов.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цветано
Коментиран от #12
18:14 11.03.2026
2 честен ционист
Примерные цены на АЗС Москвы (на 11.03.2026):
АИ-92: 61.88 – 63.85 руб.
АИ-95: 67.07 – 69.89 руб.
Дизельное топливо: 75.21 – 77.15 руб.
АИ-98/100: 87–88 руб.
Коментиран от #11
18:14 11.03.2026
3 Последния Софиянец
18:14 11.03.2026
4 спиш ли
18:14 11.03.2026
5 Лошо много лошо уйлма
Ще се вдигнат...ПРОГРЕСИВНО.....
18:14 11.03.2026
6 Сатана Z
Според прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит въпросните пратки вече са в морето, така че Вашингтон не очаква това да донесе значителна финансова полза на Русия.
Тя обаче подчерта, че отмяната на санкциите не се обсъжда – въпросът все още се обсъжда от Министерството на финансите на САЩ и енергийния екип на президента.
18:15 11.03.2026
7 Добри новини
Бюджетният дефицит на Русия за първите два месеца на 2026 г. достигна критични нива, като по данни на Министерството на финансите възлиза на 3,449 трилиона рубли (около $43,5 млрд.).
Това са 91% от целия планиран дефицит за годината ($3,786 трлн.), което практически означава, че годишният лимит е почти изчерпан само за 60 дни.
18:17 11.03.2026
8 ДрайвингПлежър
Ма не чуеш Урсулица ко ти каза, че тя се е погрижила и немало да има! Дока я имало нея да ни варди от Руския петрол и газ нямало да имаме проблеми! Слушай (щях да кажа жената) човекоподобното ко ти казва и не си измисляй!
18:19 11.03.2026
9 Това ли ще ни кажеш?
18:19 11.03.2026
10 Да,бе
18:21 11.03.2026
11 Оня с коня
До коментар #2 от "честен ционист":Кого в БГ интересуват цените в Русия и дали изобщо има Гориво по Бензостанциите там?
18:24 11.03.2026
12 без име
До коментар #1 от "Цветано":как телешки, дърт куркузъбелски бабешки учуден поглед, а иначе била много подготвена....
18:28 11.03.2026
13 123
18:29 11.03.2026
14 400000000 барела от световния резерв....
18:31 11.03.2026
15 вастак
18:31 11.03.2026
16 един зулус
18:32 11.03.2026