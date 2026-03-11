Седем украинци влязоха в списъка на Forbes за доларови милиардери

Седем украинци попаднаха в актуализирания списък на Forbes на световните доларови милиардери. Според украинската версия на изданието, Ринат Ахметов, собственик на енергийния холдинг DTEK и Metinvest Group, остава най-богатият.
Според изданието, нетното състояние на Ахметов въпреки това е намаляло: към март 2026 г. то се оценява на 7,8 милиарда долара, в сравнение със 7,9 милиарда долара година по-рано. В световната класация той е паднал от 390-то на 472-ро място.
Второто и третото място са бизнесменът и зет на втория украински президент Леонид Кучма, Виктор Пинчук, с нетно състояние от 2,8 милиарда долара (3,2 милиарда долара през 2025 г.), и съоснователят на финтех компанията Revolut, Влад Яценко, с активи от 2,2 милиарда долара (1,2 милиарда долара през 2025 г.).
Бившият украински президент, депутат и собственик на сладкарската фабрика Roshen Петро Порошенко се класира на четвърто място този път. Нетното му състояние се оценява на 1,5 милиарда долара (1,8 милиарда долара година по-рано), а в общата световна класация той е паднал от 1947-мо на 2600-то място.
Пето място сред украинците е за Андрей Веревски, основател на земеделския холдинг „Кернел“, с 1,2 милиарда долара (1,4 милиарда долара през 2025 г.).
Шестото място, с нетно състояние от приблизително 1,2 милиарда долара всеки, се споделя от Вадим Новински, бивш член на Върховната рада, протодякон на Украинската православна църква и бизнесмен, избягал от Украйна и под санкции на Киев, и бизнесмена Константин Жеваго, който е изправен пред наказателни обвинения в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
16:29 11.03.2026
2 си дзън
на сина на Кадиров и Пушилин.
Коментиран от #7
16:30 11.03.2026
3 виктория
16:33 11.03.2026
4 Неразбрал
16:34 11.03.2026
5 Квартал 95
16:39 11.03.2026
6 Нормално
16:39 11.03.2026
7 Мурка
До коментар #2 от "си дзън":смятаи колко АЛТЪНКЕНЕФЧИ ИМА
16:40 11.03.2026
8 ДрайвингПлежър
16:45 11.03.2026
9 Нали е ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ…
16:47 11.03.2026