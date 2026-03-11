Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Седем украинци влязоха в списъка на Forbes за доларови милиардери

Седем украинци влязоха в списъка на Forbes за доларови милиардери

11 Март, 2026 16:25 634 9

  • украйна-
  • милиардери-
  • forbes-
  • класация

Сред тях е Ринат Ахметов, собственик на енергийния холдинг ДТЕК и групата Метинвест

Седем украинци влязоха в списъка на Forbes за доларови милиардери - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Седем украинци попаднаха в актуализирания списък на Forbes на световните доларови милиардери. Според украинската версия на изданието, Ринат Ахметов, собственик на енергийния холдинг DTEK и Metinvest Group, остава най-богатият.

Според изданието, нетното състояние на Ахметов въпреки това е намаляло: към март 2026 г. то се оценява на 7,8 милиарда долара, в сравнение със 7,9 милиарда долара година по-рано. В световната класация той е паднал от 390-то на 472-ро място.

Второто и третото място са бизнесменът и зет на втория украински президент Леонид Кучма, Виктор Пинчук, с нетно състояние от 2,8 милиарда долара (3,2 милиарда долара през 2025 г.), и съоснователят на финтех компанията Revolut, Влад Яценко, с активи от 2,2 милиарда долара (1,2 милиарда долара през 2025 г.).

Бившият украински президент, депутат и собственик на сладкарската фабрика Roshen Петро Порошенко се класира на четвърто място този път. Нетното му състояние се оценява на 1,5 милиарда долара (1,8 милиарда долара година по-рано), а в общата световна класация той е паднал от 1947-мо на 2600-то място.

Пето място сред украинците е за Андрей Веревски, основател на земеделския холдинг „Кернел“, с 1,2 милиарда долара (1,4 милиарда долара през 2025 г.).

Шестото място, с нетно състояние от приблизително 1,2 милиарда долара всеки, се споделя от Вадим Новински, бивш член на Върховната рада, протодякон на Украинската православна църква и бизнесмен, избягал от Украйна и под санкции на Киев, и бизнесмена Константин Жеваго, който е изправен пред наказателни обвинения в Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    6 0 Отговор
    Спестяването от закуски е древен спорт по нашите географски ширини.

    16:29 11.03.2026

  • 2 си дзън

    4 0 Отговор
    Да купуват оръжия, че руснаците всичко ще им вземат и ще го дадат на своите като Азовстал -
    на сина на Кадиров и Пушилин.

    Коментиран от #7

    16:30 11.03.2026

  • 3 виктория

    5 0 Отговор
    давайте им още!!!

    16:33 11.03.2026

  • 4 Неразбрал

    5 0 Отговор
    Какви милиардери, бе тия защо не са в окопа ?

    16:34 11.03.2026

  • 5 Квартал 95

    6 0 Отговор
    А, Зеленото, Миндич, Ермах и другите "Слуги на народа" къде са?

    16:39 11.03.2026

  • 6 Нормално

    4 0 Отговор
    Наследили са няколко милиона убити.

    16:39 11.03.2026

  • 7 Мурка

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    смятаи колко АЛТЪНКЕНЕФЧИ ИМА

    16:40 11.03.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Ето ти едни 20 милиарда, като искат да воюват - да воюват! Що аз да им плащам?!

    16:45 11.03.2026

  • 9 Нали е ВОЕННО ПОЛОЖЕНИЕ…

    4 0 Отговор
    Да се национализират ВСИЧКИ УКРАИНСКИ ПАРИЧНИ АВОАРИ. Нали според ФОРБС имат 7 милиардери и кой знае колко десетки хиляди милионери. В това число Зеленски и хунтата му. Стига са обикаляли като Коледари да просят помощи о всички други страни. БАСТА!

    16:47 11.03.2026