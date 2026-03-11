Ексклузивни и още по-интересни Porsche-та ще "съживят" марката през тази година

Porsche навлиза в критична „година на корекции“, след като новоназначеният главен изпълнителен директор Майкъл Лейтерс – инженерният гений, стоящ зад някои от най-успешните епохи на Ferrari и McLaren – започва радикална реструктуризация на марката от Щутгарт. След тежка 2025 година, в която оперативната печалба се срина с почти 93%, компанията се отклонява от амбициите си за големи обеми и се връща към корените си на изключителна ексклузивност и висока рентабилност.

Финансовият отчет за 2025 година очертава сурова картина на предизвикателствата, които Лейтерс наследява. Глобалните доставки спадат с 10%, затруднени от 26% срив на китайския пазар и над 3 милиарда евро разходи за преструктуриране. Лейтерс обаче използва този спад, за да преобразува „бюрократичния“ стил на управление на Porsche и да рационализира прекалено сложната продуктова гама.

За да възстанови статута на Porsche като печеливша компания, Лейтерс извежда марката в по-високия ценови сегмент, приближавайки се до цените на бившия си работодател в Маранело. Потвърден е триредов SUV с кодово име „K1“, който ще дебютира като нов връх на марката над Cayenne. Насочен предимно към пазарите в САЩ и Близкия изток, K1 ще акцентира върху лукса и персонализацията с висока печалба, като потенциално ще използва V6 и V8 хибридни задвижващи системи, за да задоволи регионите, където търсенето на електромобили е спаднало.

Лейтерс намекна за нови модели и производни, позиционирани над настоящия 911. Въпреки че подробностите все още са оскъдни, това подсказва или за модерен гранд турер в духа на 928, или за дългоочаквания наследник на хиперколата 918 Spyder, проектирана да се конкурира с най-новите модели на Ferrari и Lamborghini.

Porsche планира да разшири агресивно програмите си „Sonderwunsch“ (Специални желания) и високодоходната персонализация, превръщайки стандартните модели в колекционерски екземпляри с висока стойност.

Най-драстичната стъпка в плана за възстановяване на Porsche включва намаляване на присъствието му в Китай. В опит да защити ценовата си мощ и престижа на марката, Porsche ще намали дилърската си мрежа в Китай от 150 на 80 до края на 2026 година. Чрез изчерпване на излишните запаси на пазара, Лейтерс се надява да сложи край на войните за отстъпки, които тормозят марката в региона.

Крайната цел за 2026 година е да се изгради „устойчив“ Porsche, който да остане печеливш дори в нестабилна глобална икономика. Като приема еднократни разходи в размер на „висока трицифрена сума в милиони евро“ през тази година, финансовият директор Йохан Брекнер вярва, че Porsche подготвя почвата за връщане към традиционната си възвръщаемост от 17-20% от продажбите в средносрочен план.