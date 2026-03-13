Тракия икономическа зона привлича първия европейски проект на компания от Китайската електронна индустрия

Първият европейски проект на компания – член на China Electronics Chamber of Commerce /CECC/ – ще бъде реализиран в България. Това стана ясно след сключването на меморандум за сътрудничество между Тракия икономическа зона /ТИЗ/ и китайската високотехнологична компания Qingdao Huashuo Gaoke New Energy Technology Co. Ltd. /накратко Huashuo/. Документът беше подписан от съоснователя и изпълнителен директор на Тракия икономическа зона инж. Пламен Панчев и председателят на китайската компания г-жа Гуо Лицин /Guo Liqing/.

Споразумението предвижда създаване на съвместно предприятие в България, което ще развива инфраструктура за използване и съхранение на възобновяема енергия, интелигентни системи за зареждане на електромобили и решения за енергийни мрежи от ново поколение.

Според президента на China Electronics Chamber of Commerce г-н Уан Нин /Wang Ning/ това партньорство е първият задграничен проект в Европа на компания от организацията. CECC обединява повече от 8000 фирми в електронната индустрия – от производство и дистрибуция до научноизследователска дейност.

„Споразумението с Тракия икономическа зона ще свърже бизнеса между Китай и България и ще насърчи притока на инвестиции“, подчерта Уан Нин, който ръководеше китайската делегация по време на посещението в страната тази седмица.

Председателят на Huashuo г-жа Гуо допълни, че високотехнологичните енергийни системи, които могат да бъдат произвеждани в България, имат отличен пазарен потенциал в Германия и други европейски държави.

Подписването на меморандума идва непосредствено след срещи на китайската делегация в Германия. Г-н Уан Нин, г-жа Гуо Лицин и техните колеги г-н Цяо Юй /Qiao Yu/ - заместник генерален секретар на CECC и г-жа Джан Син /Zhang Xin/ - вицепрезидент на Huashuo, са коментирали с представители на немското правителство развитието на съвместни технологични проекти.

По време на посещението си в Пловдив китайската делегация проведе серия от срещи с представители на бизнеса и научните среди.

Сред тях бяха разговори с директора на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие Катя Стайкова, по време на които беше постигнато съгласие за задълбочаване на сътрудничеството между асоциацията и китайската камара. Г-жа Стайкова благодари за топлото посрещане на 16-членната българска делегация, която по покана на г-н Уан и г-жа Гуо посети Китай в периода 2–11 декември 2025 г.

В паузата между срещите гостите откриха и културното сърце на Пловдив. Катя Стайкова, член на Борда на фондация „Приятели на базиликата“, ги въведе в едно от най-ценните археологически бижута на България – Епископската базилика на Филипопол. Преди това инж. Пламен Панчев и Мартин Панчев, главен оперативен директор на ТИЗ, бяха техни домакини в Стария Пловдив, където историята оживява сред калдъръмени улици, възрожденски къщи и безценни археологически находки. Делегацията остана силно впечатлена от богатото културно-историческо наследство на древния град.

Гостите посетиха и водещата световна компания в полупроводниковата индустрия Milara International, където съсобственикът Красимир Петков представи последните иновации на фирмата и възможностите за технологично партньорство.

Китайската делегация разгледа и научните разработки в Центъра за чисти технологии и ресурсна ефективност на биомасата. Експертите Хади Махдипур, Виолина Ризова и Хорст Мацке презентираха потенциални проекти за съвместна работа в областта на устойчивата енергия и кръгова икономика. Те демонстрираха приложната наука в колаборацията с компании за комунални услуги.

След срещите в Пловдив делегацията проведе разговори и в Българската агенция за инвестиции – с изпълнителния директор Ангел Иванов и Юлиян Балчев, главен секретар на Агенцията. Представителите на китайския бизнес се срещнаха и с посланика на Китай в България Н. Пр. г-жа Дай Цинли, която високо оцени инициативата на Китайската търговска камара по електроника да подпомага китайските предприятия при навлизането им на европейския пазар чрез партньорства в България. Според нея страната има значителен потенциал да се превърне в стратегическа платформа за китайски инвестиции в Европа.