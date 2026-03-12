Казахстан забрани на американска компания да изнася волфрам от републиката

Казахстан забрани на американската компания Cove Capital да изнася волфрам, добит в находищата Северен Катпар и Горен Кайракти. Това съобщи Министерството на промишлеността и строителството на републиката.

„Министърът на промишлеността и строителството на Република Казахстан, Ерсайън Нагаспаев, проведе среща с Доминик Хийтън, главен изпълнителен директор на Cove Kaz Capital Group LLC. Припомняме, че през ноември 2025 г. Tau-Ken Samruk Oil and Gas Company JSC и Cove Capital подписаха споразумение за съвместно разработване на Северен Катпар и Горен Кайракти, две от най-големите находища на волфрам в света в Карагандинската област. Съгласно условията на споразумението инвеститорът се задължава да инвестира 1,1 милиарда долара в изграждането на два преработвателни завода и металургичен завод. Специфично е посочено стратегическо условие – забрана за износ на суровини и полуготови продукти“, се казва в изявлението.

Министерството отбеляза също, че страните са обърнали специално внимание на реализирането на съвместни инвестиционни проекти, а след срещата казахстанският министър изрази интереса на страната си към по-нататъшно укрепване на взаимноизгодното сътрудничество и реализиране на нови съвместни инициативи.