Казахстан забрани на американска компания да изнася волфрам от републиката
  Тема: Казахстан

12 Март, 2026 14:21 935 3

Той се добива в находищата Северен Катпар и Горен Кайракти в Карагандинска област

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Казахстан забрани на американската компания Cove Capital да изнася волфрам, добит в находищата Северен Катпар и Горен Кайракти. Това съобщи Министерството на промишлеността и строителството на републиката.

„Министърът на промишлеността и строителството на Република Казахстан, Ерсайън Нагаспаев, проведе среща с Доминик Хийтън, главен изпълнителен директор на Cove Kaz Capital Group LLC. Припомняме, че през ноември 2025 г. Tau-Ken Samruk Oil and Gas Company JSC и Cove Capital подписаха споразумение за съвместно разработване на Северен Катпар и Горен Кайракти, две от най-големите находища на волфрам в света в Карагандинската област. Съгласно условията на споразумението инвеститорът се задължава да инвестира 1,1 милиарда долара в изграждането на два преработвателни завода и металургичен завод. Специфично е посочено стратегическо условие – забрана за износ на суровини и полуготови продукти“, се казва в изявлението.

Министерството отбеляза също, че страните са обърнали специално внимание на реализирането на съвместни инвестиционни проекти, а след срещата казахстанският министър изрази интереса на страната си към по-нататъшно укрепване на взаимноизгодното сътрудничество и реализиране на нови съвместни инициативи.


Казахстан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хохо Бохо

    20 0 Отговор
    Така правят суверенните държави. Ние сме колония на крварите.

    14:26 12.03.2026

  • 2 Казахстан

    13 0 Отговор
    има пари да заплати за волфрама, а ние на канадската компания добиваща злато не можем да си го купим, нито да си платим неустойките по концесията.

    14:27 12.03.2026

  • 3 Някой

    9 0 Отговор
    Волфрамът се топял при 3422 градуса целзий и бил изключително твърд. Слага се от него в стомани. Ползва се и при оръжия. Първият Стелт на САЩ го правят с изкупен през посредници в Африка волфрам от СССР.

    14:35 12.03.2026