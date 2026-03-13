И днес отменени полети от София до германски градове

Двудневна стачка на пилоти на германския национален превозвач Lufthansa доведе до отмяна на редица полети между България и Германия на 12 и 13 март.

Засегнати са полети между Летище София и германските градове Мюнхен и Франкфурт.

Сред отменените полети между София и Мюнхен са LH1707, LH1703 и LH1705, както и обратните полети LH1702, LH1704 и LH1706 от баварския град до българската столица.

Отменени са и полети между Летище София и Франкфурт. Засегнати са полетите LH1431, LH1427 и LH1429 от София до германския финансов център, както и обратните полети LH1426, LH1428 и LH1430 от Франкфурт до София.

В световен мащаб стачката ще засегне около 600 полета. Според синдиката на пилотите и стюардесите Vereinigung Cockpit компанията няма да може да изпълнява приблизително 300 полета във всеки от двата дни на протеста.

От Lufthansa съобщиха, че въпреки стачката ще се опитат да изпълнят поне половината от планираните си полети.

Очаква се до 60 процента от дългите маршрути да бъдат изпълнени по график.

За целта авиокомпанията планира да използва по-големи самолети и ресурси от други превозвачи в Lufthansa Group, които не участват в стачката.

Във вторник синдикатът свика стачка за повече от 5000 пилоти от Lufthansa, Lufthansa Cargo и Lufthansa CityLine.

Част от служителите настояват за по-високи пенсии, а други – за увеличение на заплатите.

Преди точно месец служителите на немския национален авиопревозвач отново излязоха в стачка заради недоволство от възнагражденията си.