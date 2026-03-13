Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Китайска провинция с мащабна инвестиция

13 Март, 2026 10:35 433 1

Хайнан ускорява развитието на два ключови транспортни центъра

Китайска провинция с мащабна инвестиция - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

През 2026 г. южнокитайската провинция Хайнан ще ускори развитието на два ключови транспортни центъра - международен морски център за новия западен коридор земя-море и регионален авиационен център, фокусиран върху Тихия и Индийския океан, според вестник „Хайнан Дейли“.

Плановете включват задълбочаване на реформите за регистрация на кораби в пристанище Янпу, както и взаимно признаване на инспекции с чуждестранни кораби. Целта е броят на регистрираните в пристанището кораби да се увеличи до над 100.

Този морски център ще бъде свързан с Югоизточна Азия, Близкия изток, Африка и Южна Америка. Ще се отворят нови директни маршрути, а броят на контейнерните транспортни коридори ще надхвърли 80. Очаква се прогнозният контейнерооборот на пристанището да достигне 5,3 милиона TEU.

Същевременно летище Хайкоу Мейлан се планира да бъде развито като регионален авиационен център, с увеличен брой маршрути на пета и седма свобода, насочени към увеличаване на общия пътнически и товарен трафик. Планирано е и развитието на по-малки летища.

В провинцията се намират близо 900 корабни компании и приблизително 300 авиационни предприятия, което създава нови възможности за международно транспортно сътрудничество.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами да

    0 0 Отговор
    Те китайците така правят. А ние правим една магистралата 50 години, и най-вероятно ще я завършим след още 50 години.

    10:51 13.03.2026