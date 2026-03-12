Факт е най-голямото прекъсване на доставките на петрол в историята

Конфликтът в Близкия изток причини най-голямото прекъсване в историята на петролните доставки, съобщи Международната агенция по енергетика (МАЕ).

„Войната в Близкия изток причини най-голямото прекъсване на доставките в историята на световния петролен пазар. Потоците от петрол и петролни продукти през Ормузкия проток са спаднали от около 20 милиона барела на ден до минимум, като байпасите на този критичен воден път са ограничени, а складовите съоръжения се пълнят“, се казва в доклада на МАЕ.

Производителите и потребителите по целия свят вече усещат последиците от тази криза. От началото на конфликта на 28 февруари цените на петрола са скочили с около 20 до 92 USD, като цената на петролните продукти се покачва още по-бързо.

Страните от Персийския залив са намалили комбинираното си производство на петрол с поне 10 милиона барела на ден (б/д).

Значително намаляване на доставките е наблюдавано в Ирак, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия. Затварянето на пролива принуждава експортно ориентираните рафинерии да намалят производството или да спрат напълно: 3 милиона барела на ден преработвателен капацитет са спрени, като над 4 милиона барела на ден са изложени на риск.

МАЕ отбелязва, че смущенията на петролния пазар засягат предимно азиатските страни, както и Европа (за реактивно гориво) и Африка (за газьол). Саудитска Арабия и ОАЕ може да успеят да пренасочат част от производството си на петрол, което би могло да помогне до известна степен за компенсиране на загубата на доставки през Ормузкия проток.

През 2025 г. близо 20 милиона барела на ден петрол и петролни продукти са преминали през Ормузкия проток. От началото на конфликта обемът на доставките е спаднал до по-малко от 10% от нивата преди кризата, се казва в доклада.