Продължава модернизацията на осветлението в Южния парк

Столичната община продължава поетапната модернизация на осветлението в парковете на София. Кметът на София Васил Терзиев, заедно със заместник-кмета по екология инж. Николай Неделков, провериха на място как върви поддръжката и обновяването на Южния парк – една от най-важните зелени зони в столицата.
В момента екипите на ОП „Паркове и градски градини“ работят по подобряване на осветлението в парка. Монтират се 30 нови енергоспестяващи LED осветителни тела по две алеи, които досега бяха с недостатъчна осветеност. Там, където е необходимо, се възстановяват и съществуващите стълбове, за да се гарантират по-добра видимост и по-висока сигурност за посетителите на парка.
Предстои изграждане на ново осветление и в още няколко точки на Южния парк, сред които и алеята откъм ул. „Бяла черква“.
Работата по модернизацията на парковото осветление е част от последователната политика на Столична община за подобряване на градската среда. Началото беше поставено през 2024 г. с мащабното обновяване на осветлението в Южния и Западния парк. Оттогава насам бяха осветени редица емблематични места в София, сред които пространствата около Народния театър, Паметника на Васил Левски и Паметника на Св. св. Кирил и Методий, а парк „Заимов“ получи ново осветление в края на 2025 г.
Столична община ще продължи последователната работа по подмяна и изграждане на осветление, поддръжка и почистване на парковете, както и по подобряване на зелената система в града, така че софийските паркове да отговарят на стандартите на съвременните европейски столици.
1 М даа така се прави
13:32 13.03.2026
2 Дано
13:35 13.03.2026
3 Хиха
13:36 13.03.2026
4 най важната новина на столетието !!!
Коментиран от #6
13:37 13.03.2026
5 Наистина
13:45 13.03.2026
6 Наистина
До коментар #4 от "най важната новина на столетието !!!":София е кочи..на,защото в нея са 2-те пра...сета....Баце и Ш.и.ши.
13:47 13.03.2026
7 ужас
Коментиран от #10
14:02 13.03.2026
8 Тити на Кака
Междувременно - сметището в Княжеската градина си стои непокътнато. Красиво е.
Подпряната затворена естакада към Бояна - също. И там е по-красиво да е така.
На бул Рожен е съвършенство, само половината от бордюрите са щръкнали, тротоарите атакуват центъра на Земята през цели 10 метра.
Това положението със София.
Както възкликна наскоро кметът - "Ееееех, Софийооооо, ППетроханице моя, дал ша ма припознайш кат свой лама или кемпер да купувам?".
Коментиран от #9
14:03 13.03.2026
9 Кирчо
До коментар #8 от "Тити на Кака":Много се увлече,чак се заси..ня да лъж..еш....дали ти е пораснал носът.
Коментиран от #11
14:09 13.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тити на Кака
До коментар #9 от "Кирчо":Не си посочил дори една моя лъжа.
Съчувствам на менталното ти затруднение...
14:39 13.03.2026