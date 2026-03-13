Новини
Продължава модернизацията на осветлението в Южния парк

Продължава модернизацията на осветлението в Южния парк

13 Март, 2026 13:27 597 11

  • модернизация-
  • южен парк-
  • осветление

Работата по модернизацията на парковото осветление е част от последователната политика на Столична община за подобряване на градската среда

Продължава модернизацията на осветлението в Южния парк - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова

Столичната община продължава поетапната модернизация на осветлението в парковете на София. Кметът на София Васил Терзиев, заедно със заместник-кмета по екология инж. Николай Неделков, провериха на място как върви поддръжката и обновяването на Южния парк – една от най-важните зелени зони в столицата.

В момента екипите на ОП „Паркове и градски градини“ работят по подобряване на осветлението в парка. Монтират се 30 нови енергоспестяващи LED осветителни тела по две алеи, които досега бяха с недостатъчна осветеност. Там, където е необходимо, се възстановяват и съществуващите стълбове, за да се гарантират по-добра видимост и по-висока сигурност за посетителите на парка.

Предстои изграждане на ново осветление и в още няколко точки на Южния парк, сред които и алеята откъм ул. „Бяла черква“.

Работата по модернизацията на парковото осветление е част от последователната политика на Столична община за подобряване на градската среда. Началото беше поставено през 2024 г. с мащабното обновяване на осветлението в Южния и Западния парк. Оттогава насам бяха осветени редица емблематични места в София, сред които пространствата около Народния театър, Паметника на Васил Левски и Паметника на Св. св. Кирил и Методий, а парк „Заимов“ получи ново осветление в края на 2025 г.

Столична община ще продължи последователната работа по подмяна и изграждане на осветление, поддръжка и почистване на парковете, както и по подобряване на зелената система в града, така че софийските паркове да отговарят на стандартите на съвременните европейски столици.


  • 1 М даа така се прави

    6 1 Отговор
    Ена лампа 200 000 евро ена пейка 300 000 евро 1 светофар 6 милиона евро

    13:32 13.03.2026

  • 2 Дано

    4 2 Отговор
    да светнат тия дето ни натресоха леврото !

    13:35 13.03.2026

  • 3 Хиха

    4 0 Отговор
    Не мога да не попитам за осветяването на историческия парк.

    13:36 13.03.2026

  • 4 най важната новина на столетието !!!

    5 1 Отговор
    Терзиев ... сменя крушки !!! Велик, велик ,велик !!! За София /която в момента мяза на стара ,изоставена но дълго употребявана кочина/ настъпи НАЙ ЩАСТЛИВИЯ ДЕН !!! Понеже няма какво друго да се напише за Васил Петрохански /пардон - Терзиев/ , тъй като за три години освен крадене и съсипия /е , и редовно ходене с преспиване до една хижа близо до Петрохан/ - същият АБСОЛЮТНО НИЩО ДРУГО НЕ Е НАПРАВИЛ , сега следва да сме безумно щастливи , щото ВАСКО СМЕНЯ КРУШКИ /е , вярно е , че смяната ни струва по 1000 Евро парчето , ама - карай/ и сигурно се очаква да му благодарим . Е , няма да стане.

    Коментиран от #6

    13:37 13.03.2026

  • 5 Наистина

    4 1 Отговор
    Баце се тресе от страх.....вссссеки момент частн..ата про..куратура може да публикува 1000 страници....и ...язък му за милиа...рдите.....истината е да емиг...рира.

    13:45 13.03.2026

  • 6 Наистина

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "най важната новина на столетието !!!":

    София е кочи..на,защото в нея са 2-те пра...сета....Баце и Ш.и.ши.

    13:47 13.03.2026

  • 7 ужас

    3 0 Отговор
    За съжаление 80% от Южния Парк е изоставен от 90те години. Алеи превзети от природата, храсти, кал, мебел пак от тогава, че и от по-рано и то където е оцеляла. Не, че улиците в София не са в същото състояние де, 80% от основите булеварди и улици в кварталите (не паркингите или малките довеждащи улички) само се кърпят от 20+ години. Реално тези кръпки за 2-3 години излизат по-скъпи от цялостен ремонт. Надявах се да има разлика с новото управление, но мащаба на това което се прави е прекалено малък за да променят основната картина - София е мръсна и грозна. Който не мисли така явно не е ходил на запад от бивша Югославия.

    Коментиран от #10

    14:02 13.03.2026

  • 8 Тити на Кака

    2 3 Отговор
    На третата година от управлението си ДСУшко се хвали със същото потресаващо постижение, както и в началото на мандата си - модернизацията на осветлението в Южния парк. Модернизира го в началото на 2024, модернизира го и сега. Който иска да се възхити на качеството с което бе модернизирано през 2024, нека иде в подлеза към парка откъм Гоце Делчев. Ще се гръмне от качество / да не говорим, че в началото на 2024 ремонтът бе епохален - близо два месеца без осветление и с огромни купове боклук в тъмния подлез/😂😂😂
    Междувременно - сметището в Княжеската градина си стои непокътнато. Красиво е.
    Подпряната затворена естакада към Бояна - също. И там е по-красиво да е така.
    На бул Рожен е съвършенство, само половината от бордюрите са щръкнали, тротоарите атакуват центъра на Земята през цели 10 метра.
    Това положението със София.
    Както възкликна наскоро кметът - "Ееееех, Софийооооо, ППетроханице моя, дал ша ма припознайш кат свой лама или кемпер да купувам?".

    Коментиран от #9

    14:03 13.03.2026

  • 9 Кирчо

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Тити на Кака":

    Много се увлече,чак се заси..ня да лъж..еш....дали ти е пораснал носът.

    Коментиран от #11

    14:09 13.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кирчо":

    Не си посочил дори една моя лъжа.
    Съчувствам на менталното ти затруднение...

    14:39 13.03.2026

