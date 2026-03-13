Продължава модернизацията на осветлението в Южния парк

Столичната община продължава поетапната модернизация на осветлението в парковете на София. Кметът на София Васил Терзиев, заедно със заместник-кмета по екология инж. Николай Неделков, провериха на място как върви поддръжката и обновяването на Южния парк – една от най-важните зелени зони в столицата.

В момента екипите на ОП „Паркове и градски градини“ работят по подобряване на осветлението в парка. Монтират се 30 нови енергоспестяващи LED осветителни тела по две алеи, които досега бяха с недостатъчна осветеност. Там, където е необходимо, се възстановяват и съществуващите стълбове, за да се гарантират по-добра видимост и по-висока сигурност за посетителите на парка.

Предстои изграждане на ново осветление и в още няколко точки на Южния парк, сред които и алеята откъм ул. „Бяла черква“.

Работата по модернизацията на парковото осветление е част от последователната политика на Столична община за подобряване на градската среда. Началото беше поставено през 2024 г. с мащабното обновяване на осветлението в Южния и Западния парк. Оттогава насам бяха осветени редица емблематични места в София, сред които пространствата около Народния театър, Паметника на Васил Левски и Паметника на Св. св. Кирил и Методий, а парк „Заимов“ получи ново осветление в края на 2025 г.

Столична община ще продължи последователната работа по подмяна и изграждане на осветление, поддръжка и почистване на парковете, както и по подобряване на зелената система в града, така че софийските паркове да отговарят на стандартите на съвременните европейски столици.