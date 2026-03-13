САЩ: до 11 април може отново да се купува руски петрол

Американското правителство иска да противодейства на силното покачване на цените на петрола: за да се подобри предлагането на световния пазар, през следващите 30 дни ще бъде разрешена покупката на руски петрол, който се намира в морето.

Това е стъпка към стабилизиране на световните енергийни пазари, които бяха разтърсени от войната в Иран, съобщи финансовият министър Скот Бесент. В платформата X той написа, че мярката е „строго ограничена“ и „краткосрочна“ и няма да донесе значителна финансова полза на руското правителство.

Облекчението ще действа до 11 април

САЩ разрешават доставката и закупуването на руски суров нефт и нефтопродукти, които са били натоварени на кораби преди 12 март, разяснява германската обществена медия АРД. Разрешението ще бъде валидно до 11 април в полунощ вашингтонско време, потвърдиха от американското финансово министерство. Във вторник, след проведен телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, Тръмп обяви, че възнамерява да отмени някои санкции върху петрола, припомня изданието.

Още миналата седмица САЩ облекчиха санкциите върху руския петрол – на Индия ѝ бе разрешено да купува за ограничен период от време руски петрол, който вече е натоварен на танкери. Преди два дни САЩ обявиха, че ще освободят 172 милиона барела петрол от стратегическия петролен резерв. С тези мерки правителството на Тръмп иска да намали натиска върху световния пазар на петрол.

Кой печели от разхлабването на санкциите?

Около 20 руски танкера са на котва от месеци пред Индия и Китай. След разрешението на САЩ сега те могат да започнат да разтоварват петрола си там, разяснява швейцарската обществена медия SRF. Други азиатски страни също ще се възползват в краткосрочен план, тъй като техните икономики са силно зависими от петрола.

Русия също ще извлече ползи, тъй като преди войната в Иран цената на руския петрол беше спаднала под 40 долара за барел, защото нямаше търсене. От началото на войната цената на руския петрол се покачва, а средствата от продажбите пълнят военната касичка на Путин.

Цените на бензина в САЩ достигнаха най-високото си средно ниво от почти две години, а през ноември ще се проведат междинни избори за Конгреса. Заради растящите цени, Тръмп и републиканците са под вътрешнополитически натиск. За много американци високите разходи за живот са най-сериозният им проблем. В този смисъл администрацията на Тръмп вероятно действа и от вътрешнополитически съображения, посочва още SRF.