САЩ: до 11 април може отново да се купува руски петрол

13 Март, 2026 13:22 1 391 41

  • петрол-
  • санкции-
  • сащ-
  • русия-
  • иран-
  • сенчест флот

Около 20 руски танкера са на котва от месеци пред Индия и Китай. След разрешението на САЩ сега те могат да започнат да разтоварват петрола си.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Американското правителство иска да противодейства на силното покачване на цените на петрола: за да се подобри предлагането на световния пазар, през следващите 30 дни ще бъде разрешена покупката на руски петрол, който се намира в морето.

Това е стъпка към стабилизиране на световните енергийни пазари, които бяха разтърсени от войната в Иран, съобщи финансовият министър Скот Бесент. В платформата X той написа, че мярката е „строго ограничена“ и „краткосрочна“ и няма да донесе значителна финансова полза на руското правителство.

Облекчението ще действа до 11 април

САЩ разрешават доставката и закупуването на руски суров нефт и нефтопродукти, които са били натоварени на кораби преди 12 март, разяснява германската обществена медия АРД. Разрешението ще бъде валидно до 11 април в полунощ вашингтонско време, потвърдиха от американското финансово министерство. Във вторник, след проведен телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, Тръмп обяви, че възнамерява да отмени някои санкции върху петрола, припомня изданието.

Още миналата седмица САЩ облекчиха санкциите върху руския петрол – на Индия ѝ бе разрешено да купува за ограничен период от време руски петрол, който вече е натоварен на танкери. Преди два дни САЩ обявиха, че ще освободят 172 милиона барела петрол от стратегическия петролен резерв. С тези мерки правителството на Тръмп иска да намали натиска върху световния пазар на петрол.

Кой печели от разхлабването на санкциите?

Около 20 руски танкера са на котва от месеци пред Индия и Китай. След разрешението на САЩ сега те могат да започнат да разтоварват петрола си там, разяснява швейцарската обществена медия SRF. Други азиатски страни също ще се възползват в краткосрочен план, тъй като техните икономики са силно зависими от петрола.

Русия също ще извлече ползи, тъй като преди войната в Иран цената на руския петрол беше спаднала под 40 долара за барел, защото нямаше търсене. От началото на войната цената на руския петрол се покачва, а средствата от продажбите пълнят военната касичка на Путин.

Цените на бензина в САЩ достигнаха най-високото си средно ниво от почти две години, а през ноември ще се проведат междинни избори за Конгреса. Заради растящите цени, Тръмп и републиканците са под вътрешнополитически натиск. За много американци високите разходи за живот са най-сериозният им проблем. В този смисъл администрацията на Тръмп вероятно действа и от вътрешнополитически съображения, посочва още SRF.


САЩ
Оценка 3.6 от 15 гласа.
  • 1 Европеец

    46 4 Отговор
    Скоро и на килимчето на дългата маса...... Краварите да не са световния жандар, да казват кой какво и къда купува и откъде..... Пазар на икономика..... Въобще тия кравари много "демократични"....

    Коментиран от #10

    13:25 13.03.2026

  • 2 Глупости

    30 3 Отговор
    Пак тъпотии от Дойче Зеле

    13:26 13.03.2026

  • 3 честен ционист

    35 3 Отговор
    Спеца да записва ускорен курс по руски и да заминава командировка за Москва да проси скидка.

    13:27 13.03.2026

  • 4 Изцепки на Тръмп

    44 2 Отговор
    Те вече разтоварват, а той видиш ли им разрешавал. Дрънка за пред публиката.

    13:27 13.03.2026

  • 5 русцнаците ни купиха на кг

    24 2 Отговор
    До 11 април, ама коя година?

    13:28 13.03.2026

  • 6 пълен цирк

    37 1 Отговор
    Това е невероятно, как богоизбаните юдеи управляват света, може да продавате, не може, може, не може ...

    13:28 13.03.2026

  • 7 Бай Ганьо

    4 20 Отговор
    За нашите копейки остава бибека

    13:28 13.03.2026

  • 8 Лавра

    22 0 Отговор
    Е защо само за 1 месец пуска аванта?

    Коментиран от #14

    13:28 13.03.2026

  • 9 Демек

    4 25 Отговор
    След 4 седмици Иран приключва.

    13:30 13.03.2026

  • 10 Путин сам си

    4 30 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    е виновен, че се постави в такова положение, че да пълзи на килимчето пред Тръмп. Никой не му е виновен за собствената му глупост. Вместо да фалира Русия, можеше кротко да си гледа търговийката и да прибира приходи от ЕС.

    13:30 13.03.2026

  • 11 Пич

    35 3 Отговор
    Аз на мястото на Русия не бих им продал и капка!!! Или тотално и безусловно отпадане на санкциите, или да свирят соло флейта!!! Защото на мястото на Русия, не бих бил на зор за смешните им не подплатени хартийки!!! С интерес ще наблюдавам какво ще направи Русия!

    Коментиран от #19, #25

    13:30 13.03.2026

  • 12 Знайко

    32 2 Отговор
    За първи път чувам, че Китай чака разрешение от САЩ за нещо. Много странно....

    13:31 13.03.2026

  • 13 Хаха

    14 6 Отговор
    Китай и Индия са се примолили за малко петрол докато бурята отмине.

    13:31 13.03.2026

  • 14 За да не се

    6 10 Отговор

    До коментар #8 от "Лавра":

    навреди на индийската икономика. След края на конфликта в Иран, Индия ще купува само венецуелски и арабски петрол.

    13:33 13.03.2026

  • 15 пиночет

    3 20 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай

    13:33 13.03.2026

  • 16 Удри

    3 13 Отговор
    Хората в Иран не са готови за нов режим. Сегашният режим се е вклинил в народа на Иран от 47 години. Повечето иранци са се родили и живели цял живот под този режим. Подобна картинка наблюдаваме в Русия, там режима на Путин функционира от над 30 години.

    13:34 13.03.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    2 16 Отговор
    Шефа разреши.
    Толкоз за руската независимост и суверинитет !!!
    Пълен васал, роб, наведената машка.

    13:36 13.03.2026

  • 18 Голям

    4 9 Отговор
    А после ми кажете, че Тръмп, не е боклук, русофил и не играе за Путин...

    13:36 13.03.2026

  • 19 Има логика в това.

    10 8 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    И аз бих направила така. Това в момента е унизително. 5 месеца руснаците не са продали нищо, конфискуваха им десетки танкери с петрол. И сега когато ситуацията се усложни с Индия, Тръмп им "даде разрешение" да запълнят петролния дефицит на Индия за 30дни. Унизително е отношението на Тръмп към Русия.

    Коментиран от #32

    13:37 13.03.2026

  • 20 Влик

    10 2 Отговор
    Путин велик президент,продава си и прой кво си иска.Казва на тръмп кога да дга ембаргото

    Коментиран от #26

    13:40 13.03.2026

  • 21 бай Иван

    16 3 Отговор
    Днес ги отменяме, не че Русия е по "демократична", а щото сме се у.ср.али пред света и да се измием малко,че пре е .ах.ме толкова държави икономически . След 11.04 пак ги налагаме щото,еми щото така искаме. Хора не разбирате ли ,че тези санкции са една "демократична измислица " на Запада,за да се съсипват държави и управления и няма нищо общо с някакви ценности или принципи .Принципа е един "да владеем света на всяка цена и да крадем ресурсите на по бедните държави ако може "

    Коментиран от #29

    13:41 13.03.2026

  • 22 Панчаревската кметица

    8 4 Отговор
    добре че Путин е лабав
    иначе ще се нанареждате

    13:42 13.03.2026

  • 23 Симо

    17 3 Отговор
    Смехотворци! Кои са САЩ да определят, кой от къде и от кого да купува каквото и да било????? Вече видяхме, че царят е гол!!!! И му се мандахерцат та.. ша. ...ци..те. От тук нататък, все по-мънички, все по-кротички и все по-незабележимички ще стават. Мъничките САЩ.

    13:42 13.03.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    7 9 Отговор
    Руснак интернет му не требе !!!
    Водка, селедка и ушанка - това е всичкото на руснака.

    13:43 13.03.2026

  • 25 ......

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    ще клекне, защото няма избор.

    13:45 13.03.2026

  • 26 Обратното

    3 9 Отговор

    До коментар #20 от "Влик":

    Тръмп решава, а Русия е просто една безгласна пионка на шахматната му дъска :)

    13:47 13.03.2026

  • 27 Ха ха

    9 4 Отговор
    Че те не са спирали да продават. Сме ш ни ци.

    13:49 13.03.2026

  • 28 Иво

    6 3 Отговор
    Сега чакаме възмущението на Зеления

    Коментиран от #30

    13:49 13.03.2026

  • 29 Тц,тц,тц 😂😂😂

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "бай Иван":

    Опитваш се да мислиш,ама-тц😅

    13:50 13.03.2026

  • 30 Копеи не философствай!

    5 6 Отговор

    До коментар #28 от "Иво":

    Марш да пълниш снаряди за Украйна,!Марш!

    13:53 13.03.2026

  • 31 Даниел Немитов

    3 6 Отговор
    Е-е-е-ех, Пися, Пися! Докъде докара Русия!? САЩ да ви разрешава!

    13:55 13.03.2026

  • 32 Пич

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "Има логика в това.":

    Напълно вярно! Унизително е отношението на рижия кретен към всички!!! Незнам защо го търпят, след като се доказа като удивителен шматарок!!! Знаеш ли какво трябваше да прави, за да господства?! Трябваше да не прави нищо. Само да блъфира, като припомня как САЩ може да екзекутира всеки навсякъде като Осама, или да гепи който си иска държавен глава и да го тикне в затвора !!! Това даваше резултати, видно от това как всички Урсулианци напълниха памперсите и бяха готови да се откажат от Гренландия. Затова съм учуден как кретенски превърна плодовете на голямата си победа в поражение, пораждащо посмешище. Затова допускам че е жертва на износване от евреите може би свързано с Епщайн!!!

    13:55 13.03.2026

  • 33 Йех

    4 0 Отговор
    Добее, нека има! Мизерията е майка на промените!

    13:59 13.03.2026

  • 34 БУЛЗЕЛЕНЧЕТА

    3 4 Отговор
    СЛАВА РОСИИ. ПАК НА ПОМОЩ.

    14:00 13.03.2026

  • 35 Урсула

    2 4 Отговор
    И без пари да е, не го щем! Ще плащам по 5 евро нафтата! Пари имаме!

    14:04 13.03.2026

  • 36 Мнение

    2 4 Отговор
    Путин, глупака, чака с надежда да види какво са решили във Вашингтон. Такова унизение не е било никога за някога могъща Русия.

    14:05 13.03.2026

  • 37 Оги

    5 0 Отговор
    Много ми е интересно какво става ако не бяха разрешили? Значи руснаците си товарят милиони барели на кораби, които си пътуват в морето просто за ей така. И дядо Дончо като е забранил и тези танкери си седят в морето и чакат. Никой капка не разтварва никъде?

    14:07 13.03.2026

  • 38 БСТ

    0 1 Отговор
    Аеее няма ли кой да ги набомби тия американци еее пуу нахално племе !

    14:29 13.03.2026

  • 39 СпецОйл

    0 0 Отговор
    Да не си помислите, че бай Спец е преставал да купува нефт от Русия?

    14:32 13.03.2026

  • 40 Коста

    0 0 Отговор
    САЩ разрешават/ не разрешават. САЩ нападат без причина или причината е деменция? Кои са САЩ и човечеството кога ще ги нарита?

    14:32 13.03.2026

  • 41 БеГемот

    0 0 Отговор
    САЩ разрешава ....ми да помогнем на аятоласите...

    14:43 13.03.2026