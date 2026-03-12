Отменени полети от летище София до Германия

На 12 и 13 март се отменят полетите на германския национален превозвач Luftnasa от и до София. Няма да бъдат реализирани полети между българската столица и германските радове Мюнхен и Франкфурт. Причината е двудневната стачка на пилотите на германския национален превозвач.

В световен мащаб ще бъдат засегнати 600 полета. Според синдиката на пилотите и стюардесите Vereinigung Cockpit, компанията няма да може да изпълнява 300 полета във всеки ден от стачката. Превозвачът обаче обещава да изпълнява поне половината от полетите си въпреки стачката и до 60% от полетите си на дълги разстояния по график. За да постигне това, той ще използва по-големи самолети и ще използва ресурси от авиокомпаниите от Lufthansa Group, които не са засегнати от стачката.

Във вторник синдикат свика стачка за малко над 5000 пилоти в Lufthansa, Lufthansa Cargo и Lufthansa Cityline. Служителите на първите две авиокомпании искат по-високи пенсии, докато тези на последните искат по-високи заплати. Стачката е планирана да приключи в полунощ в петък.

Това е втората стачка в продължаващия трудов спор в Lufthansa. На 12 февруари пилоти напуснаха работа за един ден, което доведе до отмяната на повече от 800 полета и засегна приблизително 100 000 пътници.