Новини
Бизнес »
Отменени полети от летище София до Германия

Отменени полети от летище София до Германия

12 Март, 2026 13:47 545 3

  • lufthansa-
  • стачка-
  • полети-
  • пилоти-
  • пенсия-
  • заплати

Двудневна стачка на пилотите на Lufthansa

Отменени полети от летище София до Германия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На 12 и 13 март се отменят полетите на германския национален превозвач Luftnasa от и до София. Няма да бъдат реализирани полети между българската столица и германските радове Мюнхен и Франкфурт. Причината е двудневната стачка на пилотите на германския национален превозвач.

В световен мащаб ще бъдат засегнати 600 полета. Според синдиката на пилотите и стюардесите Vereinigung Cockpit, компанията няма да може да изпълнява 300 полета във всеки ден от стачката. Превозвачът обаче обещава да изпълнява поне половината от полетите си въпреки стачката и до 60% от полетите си на дълги разстояния по график. За да постигне това, той ще използва по-големи самолети и ще използва ресурси от авиокомпаниите от Lufthansa Group, които не са засегнати от стачката.

Във вторник синдикат свика стачка за малко над 5000 пилоти в Lufthansa, Lufthansa Cargo и Lufthansa Cityline. Служителите на първите две авиокомпании искат по-високи пенсии, докато тези на последните искат по-високи заплати. Стачката е планирана да приключи в полунощ в петък.

Това е втората стачка в продължаващия трудов спор в Lufthansa. На 12 февруари пилоти напуснаха работа за един ден, което доведе до отмяната на повече от 800 полета и засегна приблизително 100 000 пътници.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 0 Отговор
    Да фанат поне пътниците ,да изчистят шахтите на летището.🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    13:51 12.03.2026

  • 2 Oбрязан кашерeн павeтник

    2 0 Отговор
    Не, бе, не е заради еврото! Не, бе, не е заради америкаснките военни самолети! 😂😂😂

    13:58 12.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.