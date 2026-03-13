Нова вълна от протести заради реформите на ЕС в селското стопанство

Изпълнението на препоръките на Европейския научен консултативен съвет по изменението на климата може да доведе до нова вълна от протести на фермерите в Европейския съюз, съобщава Politico.

Въпросите, свързани с опазването на околната среда и регулирането на селското стопанство, станаха „политически токсични“ през последните години, се посочва в статията. Страните от ЕС не са склонни да се занимават с проблеми, свързани със селскостопанските емисии, поради риска от мащабни протести на фермерите и лобистки дейности.

В последния си доклад от 11 март експертите на съвета препоръчват премахване на субсидиите за селскостопански предприятия с високи емисии на парникови газове, въвеждане на данъци върху замърсяващите емисии в селскостопанския сектор и насърчаване на намаляване на консумацията на червено месо, което произвежда много метан. Експертите предлагат насочване на допълнителни данъчни приходи от фермерите и икономии от субсидии към бизнеса, за да се подпомогне техният зелен преход.

ЕС може да последва препоръките на съвета, като включи някои от тях в ново екологично законодателство и програма за субсидии за селскостопански предприятия.

Преди това фермери в цяла Европа проведоха многодневни протести срещу търговското споразумение между Европейския съюз и страните от свободния пазар на Меркосур (MERCOSUR) и новата европейска селскостопанска политика.