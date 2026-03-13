Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Кейти Пери не успя да защити името си в съда

Кейти Пери не успя да защити името си в съда

13 Март, 2026 13:31 931 3

  • кейти пери-
  • дизайнер-
  • певица-
  • авторско право-
  • име-
  • мода

Дизайнерка със същото име ще може да продължава да го използва за модната си марка

Кейти Пери не успя да защити името си в съда - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Австралийската модна дизайнерка Кейти Пери спечели продължилата години съдебна битка за правото да използва собственото си име като търговска марка за дрехи, след като Върховният съд на Австралия окончателно се произнесе в нейна полза. Решението слага край на дългогодишния спор с американската поп звезда Кейти Пери, чието истинско име е Катрин Хъдсън.

Случаят започва преди повече от десетилетие, когато австралийската дизайнерка – родена с името Кейти Пери – регистрира модна марка под същото име и започва да продава облекла на местния пазар. Тя твърди, че е регистрирала търговската марка още преди американската певица да придобие световна популярност и че използването на името е свързано с нейното собствено юридическо име.

От своя страна поп звездата, известна с хитове като Firework, Roar и I Kissed a Girl, оспори регистрацията. Според нея нейната музикална кариера вече е била широко разпознаваема в международен мащаб, когато дизайнерката е започнала да продава дрехи около 2008 г., и съществува риск потребителите да бъдат подведени, че продуктите са свързани с поп изпълнителката.

През 2024 г. съд в Австралия първоначално се произнесе в полза на певицата, като прие аргументите, че използването на името в модната индустрия може да създаде объркване сред потребителите. Дизайнерката обаче обжалва решението, а по-късно Върховният съд на Австралия отмени предишното постановление.

В окончателното си решение магистратите посочват, че вероятността от реално объркване между модната марка и поп звездата е ограничена, особено предвид различния контекст на използване и факта, че дизайнерката действа под собственото си име. Така съдът потвърди правото ѝ да продължи да продава облекла под марката „Katie Perry“.

От лагера на Кейти Пери подчертаха, че певицата никога не е имала намерение да прекратява дейността на австралийската дизайнерка. Според нейни представители спорът е бил свързан единствено с юридическите аспекти на търговската марка и защитата на глобалния бранд на изпълнителката.

С решението на австралийския съд продължилият години спор приключва, като двете жени запазват правото да използват името „Кейти Пери“ в различни професионални контексти.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    9 0 Отговор
    Ами то името и е Катрин Хъдсън, как да защити някакъв псевдоним

    13:35 13.03.2026

  • 2 Име

    1 0 Отговор
    Австралийката дизайнерка се казва Katie Perry, а псевдонима на американската певица е Katy Perry

    14:13 13.03.2026

  • 3 Сега австралийката нека да съди кифлата

    1 0 Отговор
    Нека да заведе дело и да иска процент от печалбата от всичките албуми.

    14:36 13.03.2026