Кейти Пери не успя да защити името си в съда

Австралийската модна дизайнерка Кейти Пери спечели продължилата години съдебна битка за правото да използва собственото си име като търговска марка за дрехи, след като Върховният съд на Австралия окончателно се произнесе в нейна полза. Решението слага край на дългогодишния спор с американската поп звезда Кейти Пери, чието истинско име е Катрин Хъдсън.

Случаят започва преди повече от десетилетие, когато австралийската дизайнерка – родена с името Кейти Пери – регистрира модна марка под същото име и започва да продава облекла на местния пазар. Тя твърди, че е регистрирала търговската марка още преди американската певица да придобие световна популярност и че използването на името е свързано с нейното собствено юридическо име.

От своя страна поп звездата, известна с хитове като Firework, Roar и I Kissed a Girl, оспори регистрацията. Според нея нейната музикална кариера вече е била широко разпознаваема в международен мащаб, когато дизайнерката е започнала да продава дрехи около 2008 г., и съществува риск потребителите да бъдат подведени, че продуктите са свързани с поп изпълнителката.

През 2024 г. съд в Австралия първоначално се произнесе в полза на певицата, като прие аргументите, че използването на името в модната индустрия може да създаде объркване сред потребителите. Дизайнерката обаче обжалва решението, а по-късно Върховният съд на Австралия отмени предишното постановление.

В окончателното си решение магистратите посочват, че вероятността от реално объркване между модната марка и поп звездата е ограничена, особено предвид различния контекст на използване и факта, че дизайнерката действа под собственото си име. Така съдът потвърди правото ѝ да продължи да продава облекла под марката „Katie Perry“.

От лагера на Кейти Пери подчертаха, че певицата никога не е имала намерение да прекратява дейността на австралийската дизайнерка. Според нейни представители спорът е бил свързан единствено с юридическите аспекти на търговската марка и защитата на глобалния бранд на изпълнителката.

С решението на австралийския съд продължилият години спор приключва, като двете жени запазват правото да използват името „Кейти Пери“ в различни професионални контексти.