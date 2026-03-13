Прекъсванията на интернет в Русия връщат хората към пейджъри и уоки токита

Руснаци все по-често използват пейджъри и уоки токита, за да поддържат връзка помежду си, след като в страната се наблюдават необясними прекъсвания на интернет, съобщава Wion, предава News.bg.
Проблемите с достъпа до мрежата се появяват без предварително предупреждение, което поражда съмнения, че властите подготвят по-строги мерки за контрол върху онлайн активността на гражданите. Оплакванията започнали преди около седмица, като първо били регистрирани в централната част на Москва и в Санкт Петербург. Много потребители съобщават, че мобилният интернет е спрял да работи, а някои дори не са могли да провеждат телефонни разговори.
В резултат хората започват да се връщат към по-стари средства за комуникация. Данни от платформата за електронна търговия Wildberries & Russ показват, че продажбите на уоки-токита са се увеличили с 27%, а тези на пейджъри - със 73%. Нараснало е и търсенето на хартиени карти, чиито продажби са се утроили, тъй като приложенията за навигация често не функционират.
Подобни прекъсвания на интернет са регистрирани и през последните месеци в различни региони на Русия. Ситуацията обаче привлича по-голямо внимание, след като подобни проблеми започнаха да се появяват и в големите градове.
Руските власти обсъдиха темата тази седмица, като обясниха, че ограниченията са свързани със съображения за сигурност и ще останат в сила, „докато са необходими допълнителни мерки“. Москва вече блокира достъпа до платформи като WhatsApp, Facebook и YouTube, а според някои наблюдатели Telegram може да бъде следващата засегната услуга.
Интернет ограниченията вече оказват влияние върху редица сфери, включително куриерските услуги, приложенията за таксита и търговията на дребно. Анализ на руския бизнес всекидневник „Комерсант“ изчислява, че само спирането на интернет в Москва може да причинява икономически загуби от около 1 милиард рубли на ден.
Дори депутати от Държавната дума се оплакват, че не могат да използват мобилните си телефони и че безжичната интернет връзка в сградата на парламента често не работи.
Правозащитни организации предупреждават, че Русия може да подготвя въвеждането на система с т.нар. „бял списък“ - модел, при който гражданите ще имат достъп само до ограничен брой одобрени от държавата уебсайтове.
Кремъл твърди, че подобна система би включвала „всички ресурси, необходими за нормален живот“, като платформи за пазаруване, онлайн аптеки и услуги за доставки. Според експерти обаче подобен подход може да се използва за по-строг контрол върху интернет и ограничаване на достъпа до информация за събития извън страната.
Русия вече е ограничавала достъпа до интернет и в миналото, особено след началото на войната в Украйна. Властите твърдят, че мярката е необходима за защита от атаки с дронове, но според анализатори подобни ограничения не са показали реална ефективност срещу подобни заплахи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нетаняху
Коментиран от #10
13:31 13.03.2026
2 Тодар Живков
Коментиран от #57
13:31 13.03.2026
3 И Киев е Руски
Коментиран от #5, #13, #59
13:32 13.03.2026
4 Пейджъри !
13:33 13.03.2026
6 Гледам в ю туб
Коментиран от #42
13:33 13.03.2026
7 Ели пада от луната
13:34 13.03.2026
8 Анани
Коментиран от #29, #48
13:34 13.03.2026
9 И Киев е Руски
13:35 13.03.2026
10 Дедо
До коментар #1 от "Нетаняху":Началник жив ли си бе? Къде изчезна като старите пари? Кат Левовете, то не ,че от Еврата има много ама....
Коментиран от #12
13:35 13.03.2026
11 Обикновен човек
Коментиран от #38
13:35 13.03.2026
12 а стига бе
До коментар #10 от "Дедо":и ти ли не си гледал вчера новините или деменцията те гони? На живо беше в ефир дори. Гадно ли ти е?
А как е твоя началник? Само крачете ли го боли? До колкото чухме бил в кома, без стомах и черва дори.
Коментиран от #17
13:37 13.03.2026
14 Добри новини
13:38 13.03.2026
15 доста елементарно
Коментиран от #16, #27
13:38 13.03.2026
16 тка искаш да бъде, нали
До коментар #15 от "доста елементарно":Що не погледнеш да видиш в ТАСС какво пише по въпроса?
13:39 13.03.2026
17 Дедо
До коментар #12 от "а стига бе":По кои новини го виде бе младеш? Ти да не си пил па от ония разАвите апчета и да си сънувал розАви сънища с , а да не казвам, че не е прилично па сме колтурни ора.
Коментиран от #25
13:39 13.03.2026
18 Чалмосана Копейка
13:39 13.03.2026
19 Миризлив руски палячо-крепостен
Коментиран от #63
13:39 13.03.2026
20 Карго 200
Украински снайперист от групата „Gray Area Group“ сваля вражеска щурмова група сякаш на стрелбище. Огънят се води от разстояние 485 метра, използвайки патрони калибър 308.
13:40 13.03.2026
21 хихи
13:40 13.03.2026
22 Електрон
Коментиран от #30
13:40 13.03.2026
23 Червен кхмер
Как пък една ганьовска кАпейка не замина натам да се порадват на руска "демокрация"
13:40 13.03.2026
24 АХА
13:40 13.03.2026
25 по всички го имаше
До коментар #17 от "Дедо":дори имаше тука статия вчера дъртьо. Пенчо бре чети.
Коментиран от #36, #53
13:41 13.03.2026
26 И Киев е Руски
13:41 13.03.2026
28 Я пак
Коментиран от #31, #32
13:42 13.03.2026
29 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #8 от "Анани":Ако знаеш какви еко-нужници имат 🤣
13:42 13.03.2026
30 Свободен Електрон
До коментар #22 от "Електрон":Удари, ама са неможачи.Пета година мъка ха ха бай Дончо им.разрешил за петрола
Коментиран от #43
13:43 13.03.2026
31 Руската пропаганда
До коментар #28 от "Я пак":Има за цел глупака.
13:43 13.03.2026
32 ТАСС
До коментар #28 от "Я пак":е поне ТАСС да четяхте. Ма русофилите грам руски не знаете.
ето ти превод на часто то статията ОТ ДНЕС !!!!!!!
"МОСКВА, 13 март. /TASS/. Временните прекъсвания на комуникациите в големите градове на Руската федерация създават условия за възраждане на телефонните кабини по улиците, но на ново ниво – с достъп до интернет. Това беше съобщено пред ТАСС от член на Комисията по индустрия и търговия на Държавната дума Игор Антропоенко (Единна Русия)."
Дееее путинфилите ти долни бе.... русофили ще ми се пишат.
13:43 13.03.2026
33 Българин
13:44 13.03.2026
34 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА
Коментиран от #35
13:44 13.03.2026
35 уауууу
До коментар #34 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":бързо да погледнем към пръдналите германци за да не гледаме ос ра ния г-з на ка Путин. Веднага да си отместим погледа... ха ха ха... елементарни мъник
13:45 13.03.2026
38 пиночет
До коментар #11 от "Обикновен човек":Не са лоши руските хора,но ще си останат завинаги роби на Кремъл
Коментиран от #44, #52
13:48 13.03.2026
39 Шлкхдс
13:49 13.03.2026
40 И Киев е Руски
13:50 13.03.2026
41 Силиций
13:51 13.03.2026
42 "Заради спирането на Telegram:
До коментар #6 от "Гледам в ю туб":Редица руски градове се готвят за протести. От кметствата не им дават разрешения за протест и ги заплашват с подвеждане под отговорност „за екстремизъм. На 10 февруари Роскомнадзор обяви, че ще ограничени и Telegram, единствената останала връзка на руснаците с външния свят. Срещу блокирането се обявиха не само отделни граждански движения и активисти, но и Z-общността и руските военни."
13:51 13.03.2026
43 Електрон
До коментар #30 от "Свободен Електрон":Разрешил е дръжки. Ти ако мислиш, че Китай ще иска разрешение от тромпета, си в неведение!
13:51 13.03.2026
44 Една сентенция
До коментар #38 от "пиночет":важаща за руснаците. И държавата им.
"Робът не иска да бъде свободен, той иска да е робовладелец".
Оттам им идва цялата имперска мегаломания.
13:52 13.03.2026
45 хихих
хи хи хи
Това само ДойчеЗеле може да го измисли...
13:52 13.03.2026
46 напомням
Коментиран от #54
13:52 13.03.2026
47 Аууу
Коментиран от #49
13:54 13.03.2026
48 Така е,
До коментар #8 от "Анани":Русия с бързи крачки се приближава до положението на Северна Корея. Роскомнадзор вече контролира много строго цялата информация, която достига до руското население. Всичко което те четат трябва да отговаря на кремълския наратив. Дефакто налице е пълно информационно затъмнение.
13:54 13.03.2026
49 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #47 от "Аууу":Малко неуместен коментир.
13:56 13.03.2026
50 Ей това да си руснак се Божие наказание.
13:56 13.03.2026
51 ИВАН
13:58 13.03.2026
52 Така е
До коментар #38 от "пиночет":руснаците са най-голямата жертва на Кремълския режим. За съжаление.
13:58 13.03.2026
53 Дедо
До коментар #25 от "по всички го имаше":Розав, ако си един шаран на гола кука ша та фанат. Е те така, и муа даже нема а сложат.
13:58 13.03.2026
54 Знаем
До коментар #46 от "напомням":По-добре руски мир, отколкото "еврейски МИР"!
Коментиран от #58, #60
14:00 13.03.2026
55 Синоптик
14:07 13.03.2026
56 Духовен
14:07 13.03.2026
57 Руснака
До коментар #2 от "Тодар Живков":Има, има - ей такива като тебе - облъчени и вярващи на всевъзможни пасквили, сътворени от вафли.бг
14:09 13.03.2026
58 Хмхмхмхмх
До коментар #54 от "Знаем":А не може ли проруските партии- в русия. а пробългарските- в България, или кремъл за друго плаща... Когато има пробългарски партии в руската държавна дума, тогава ще е нормално да има проруски партии в България. Засега българите не ви щем ни партиите, ни меда, ни жилото - искаме ви ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ, В РОДИНАТА ВИ РУСИЯ. За вас НЕ ТРЯБВА да има свобода на словото- нали според руската ви пропаганда то е еманация на /прогнилия ЕС/ западен/ свят/- е, значи спокойно можете и без него....
14:19 13.03.2026
59 Завода за орешници
До коментар #3 от "И Киев е Руски":го гръмнаха преди 10 дни.
14:23 13.03.2026
60 Перелман
До коментар #54 от "Знаем":В Русия евреите командват. Провери Шеломов, Мендел, Векселберг, Милер, Ротенберг, Фишер, Фридман, Дерипаска, Абрамович и т.н.
Коментиран от #62
14:23 13.03.2026
61 Завръщане в СССР
14:26 13.03.2026
62 Град Козлодуй
До коментар #60 от "Перелман":Русия няма суверинитет. Тя е един полумъртъв васал на Китай.
14:27 13.03.2026
63 да знаеш
До коментар #19 от "Миризлив руски палячо-крепостен":Неее... трябва да вЕрваш на Рижко, той каза, че ще победи Иран... ама някой ден.
14:33 13.03.2026
64 Хаха
Масово обедняване ги чака …
14:45 13.03.2026
65 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.