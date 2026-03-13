Прекъсванията на интернет в Русия връщат хората към пейджъри и уоки токита

Руснаци все по-често използват пейджъри и уоки токита, за да поддържат връзка помежду си, след като в страната се наблюдават необясними прекъсвания на интернет, съобщава Wion, предава News.bg.

Проблемите с достъпа до мрежата се появяват без предварително предупреждение, което поражда съмнения, че властите подготвят по-строги мерки за контрол върху онлайн активността на гражданите. Оплакванията започнали преди около седмица, като първо били регистрирани в централната част на Москва и в Санкт Петербург. Много потребители съобщават, че мобилният интернет е спрял да работи, а някои дори не са могли да провеждат телефонни разговори.

В резултат хората започват да се връщат към по-стари средства за комуникация. Данни от платформата за електронна търговия Wildberries & Russ показват, че продажбите на уоки-токита са се увеличили с 27%, а тези на пейджъри - със 73%. Нараснало е и търсенето на хартиени карти, чиито продажби са се утроили, тъй като приложенията за навигация често не функционират.

Подобни прекъсвания на интернет са регистрирани и през последните месеци в различни региони на Русия. Ситуацията обаче привлича по-голямо внимание, след като подобни проблеми започнаха да се появяват и в големите градове.

Руските власти обсъдиха темата тази седмица, като обясниха, че ограниченията са свързани със съображения за сигурност и ще останат в сила, „докато са необходими допълнителни мерки“. Москва вече блокира достъпа до платформи като WhatsApp, Facebook и YouTube, а според някои наблюдатели Telegram може да бъде следващата засегната услуга.

Интернет ограниченията вече оказват влияние върху редица сфери, включително куриерските услуги, приложенията за таксита и търговията на дребно. Анализ на руския бизнес всекидневник „Комерсант“ изчислява, че само спирането на интернет в Москва може да причинява икономически загуби от около 1 милиард рубли на ден.

Дори депутати от Държавната дума се оплакват, че не могат да използват мобилните си телефони и че безжичната интернет връзка в сградата на парламента често не работи.

Правозащитни организации предупреждават, че Русия може да подготвя въвеждането на система с т.нар. „бял списък“ - модел, при който гражданите ще имат достъп само до ограничен брой одобрени от държавата уебсайтове.

Кремъл твърди, че подобна система би включвала „всички ресурси, необходими за нормален живот“, като платформи за пазаруване, онлайн аптеки и услуги за доставки. Според експерти обаче подобен подход може да се използва за по-строг контрол върху интернет и ограничаване на достъпа до информация за събития извън страната.

Русия вече е ограничавала достъпа до интернет и в миналото, особено след началото на войната в Украйна. Властите твърдят, че мярката е необходима за защита от атаки с дронове, но според анализатори подобни ограничения не са показали реална ефективност срещу подобни заплахи.