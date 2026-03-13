Новини
Свят »
Русия »
Прекъсванията на интернет в Русия връщат хората към пейджъри и уоки токита

Прекъсванията на интернет в Русия връщат хората към пейджъри и уоки токита

13 Март, 2026 13:28 1 065 65

  • русия-
  • интернет-
  • прекъсвания-
  • пейджъри-
  • уоки токи

Ръстът в продажбите на стари комуникационни устройства засилва опасенията за по-строг контрол върху мрежата

Прекъсванията на интернет в Русия връщат хората към пейджъри и уоки токита - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руснаци все по-често използват пейджъри и уоки токита, за да поддържат връзка помежду си, след като в страната се наблюдават необясними прекъсвания на интернет, съобщава Wion, предава News.bg.

Проблемите с достъпа до мрежата се появяват без предварително предупреждение, което поражда съмнения, че властите подготвят по-строги мерки за контрол върху онлайн активността на гражданите. Оплакванията започнали преди около седмица, като първо били регистрирани в централната част на Москва и в Санкт Петербург. Много потребители съобщават, че мобилният интернет е спрял да работи, а някои дори не са могли да провеждат телефонни разговори.

В резултат хората започват да се връщат към по-стари средства за комуникация. Данни от платформата за електронна търговия Wildberries & Russ показват, че продажбите на уоки-токита са се увеличили с 27%, а тези на пейджъри - със 73%. Нараснало е и търсенето на хартиени карти, чиито продажби са се утроили, тъй като приложенията за навигация често не функционират.

Подобни прекъсвания на интернет са регистрирани и през последните месеци в различни региони на Русия. Ситуацията обаче привлича по-голямо внимание, след като подобни проблеми започнаха да се появяват и в големите градове.

Руските власти обсъдиха темата тази седмица, като обясниха, че ограниченията са свързани със съображения за сигурност и ще останат в сила, „докато са необходими допълнителни мерки“. Москва вече блокира достъпа до платформи като WhatsApp, Facebook и YouTube, а според някои наблюдатели Telegram може да бъде следващата засегната услуга.

Интернет ограниченията вече оказват влияние върху редица сфери, включително куриерските услуги, приложенията за таксита и търговията на дребно. Анализ на руския бизнес всекидневник „Комерсант“ изчислява, че само спирането на интернет в Москва може да причинява икономически загуби от около 1 милиард рубли на ден.

Дори депутати от Държавната дума се оплакват, че не могат да използват мобилните си телефони и че безжичната интернет връзка в сградата на парламента често не работи.

Правозащитни организации предупреждават, че Русия може да подготвя въвеждането на система с т.нар. „бял списък“ - модел, при който гражданите ще имат достъп само до ограничен брой одобрени от държавата уебсайтове.

Кремъл твърди, че подобна система би включвала „всички ресурси, необходими за нормален живот“, като платформи за пазаруване, онлайн аптеки и услуги за доставки. Според експерти обаче подобен подход може да се използва за по-строг контрол върху интернет и ограничаване на достъпа до информация за събития извън страната.

Русия вече е ограничавала достъпа до интернет и в миналото, особено след началото на войната в Украйна. Властите твърдят, че мярката е необходима за защита от атаки с дронове, но според анализатори подобни ограничения не са показали реална ефективност срещу подобни заплахи.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нетаняху

    21 4 Отговор
    Сигурни ли сте, че ще ползвате пейджъри? Ха ха ха ха

    Коментиран от #10

    13:31 13.03.2026

  • 2 Тодар Живков

    23 22 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?Ами има другари.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #57

    13:31 13.03.2026

  • 3 И Киев е Руски

    16 13 Отговор
    Пейджър чип от пералня водка и Орешник са достатъчни са да озаптим жълто паветните либерасти

    Коментиран от #5, #13, #59

    13:32 13.03.2026

  • 4 Пейджъри !

    7 5 Отговор
    Всичко което не ни убива ни прави по силни.

    13:33 13.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гледам в ю туб

    16 7 Отговор
    Бибиси на английски и руски канали. Сравнявам мненията. Не съм забелязал да има забавяне или нещо подобно. Знам че изключиха вайбър, но това беше отдавна.

    Коментиран от #42

    13:33 13.03.2026

  • 7 Ели пада от луната

    10 6 Отговор
    Споко, Или, интернет си имат. Старите телефончето без интернет по-трудно ги засичат и ги купуват за района на сво.

    13:34 13.03.2026

  • 8 Анани

    16 5 Отговор
    А в Масква живеят в пещери и ядат динозаври. Ама по малки, че били по крехки.

    Коментиран от #29, #48

    13:34 13.03.2026

  • 9 И Киев е Руски

    13 7 Отговор
    Резонно Евро нацистите отново са в поза партнер

    13:35 13.03.2026

  • 10 Дедо

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Нетаняху":

    Началник жив ли си бе? Къде изчезна като старите пари? Кат Левовете, то не ,че от Еврата има много ама....

    Коментиран от #12

    13:35 13.03.2026

  • 11 Обикновен човек

    16 14 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата,че не съм руснак.

    Коментиран от #38

    13:35 13.03.2026

  • 12 а стига бе

    3 9 Отговор

    До коментар #10 от "Дедо":

    и ти ли не си гледал вчера новините или деменцията те гони? На живо беше в ефир дори. Гадно ли ти е?
    А как е твоя началник? Само крачете ли го боли? До колкото чухме бил в кома, без стомах и черва дори.

    Коментиран от #17

    13:37 13.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Добри новини

    13 11 Отговор
    Рашите бавно и полека се връщат в каменната ера.

    13:38 13.03.2026

  • 15 доста елементарно

    9 10 Отговор
    Това е пълна фейк пропаганда.

    Коментиран от #16, #27

    13:38 13.03.2026

  • 16 тка искаш да бъде, нали

    9 2 Отговор

    До коментар #15 от "доста елементарно":

    Що не погледнеш да видиш в ТАСС какво пише по въпроса?

    13:39 13.03.2026

  • 17 Дедо

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "а стига бе":

    По кои новини го виде бе младеш? Ти да не си пил па от ония разАвите апчета и да си сънувал розАви сънища с , а да не казвам, че не е прилично па сме колтурни ора.

    Коментиран от #25

    13:39 13.03.2026

  • 18 Чалмосана Копейка

    9 5 Отговор
    Сакън не! Пейджър не! Не искам при девици!!!

    13:39 13.03.2026

  • 19 Миризлив руски палячо-крепостен

    8 7 Отговор
    Ние вярваме само на Путин,той каза, че като победим живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати.

    Коментиран от #63

    13:39 13.03.2026

  • 20 Карго 200

    8 7 Отговор
    Украински снайперист утилизира руска щурмова група Видео
    Украински снайперист от групата „Gray Area Group“ сваля вражеска щурмова група сякаш на стрелбище. Огънят се води от разстояние 485 метра, използвайки патрони калибър 308.

    13:40 13.03.2026

  • 21 хихи

    11 7 Отговор
    Путин върта Русия в 19 век😂😂😂

    13:40 13.03.2026

  • 22 Електрон

    6 9 Отговор
    Важно е, че имаме още лопати Орешник с чипове от пералня! Удри Вова да се пукат душманите бандеровци!

    Коментиран от #30

    13:40 13.03.2026

  • 23 Червен кхмер

    10 5 Отговор
    След пейджерите ще се върнат на ламповите ТВ и радио .Така е в руския крепостен свят
    Как пък една ганьовска кАпейка не замина натам да се порадват на руска "демокрация"

    13:40 13.03.2026

  • 24 АХА

    5 5 Отговор
    Мдааа и вадят копия лъкове и стрели ! Ко да кажеш за малоумни псевдо списвачи в тая пародия на медия все ще е малко

    13:40 13.03.2026

  • 25 по всички го имаше

    3 6 Отговор

    До коментар #17 от "Дедо":

    дори имаше тука статия вчера дъртьо. Пенчо бре чети.

    Коментиран от #36, #53

    13:41 13.03.2026

  • 26 И Киев е Руски

    3 4 Отговор
    ЗапРяноФфф.: Оправяйте се аЗ започнах работа в енергото кой не вярва да се загледа по стълбовете.Там пише

    13:41 13.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Я пак

    5 7 Отговор
    Е добре де....-как тогава руснаците всеки ден качват клипове в нета-в Тубата всеки ден има нови руски клипове....Май пак за канарчета ни взехте..?

    Коментиран от #31, #32

    13:42 13.03.2026

  • 29 Тц,тц,тц 😂😂😂

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Анани":

    Ако знаеш какви еко-нужници имат 🤣

    13:42 13.03.2026

  • 30 Свободен Електрон

    8 5 Отговор

    До коментар #22 от "Електрон":

    Удари, ама са неможачи.Пета година мъка ха ха бай Дончо им.разрешил за петрола

    Коментиран от #43

    13:43 13.03.2026

  • 31 Руската пропаганда

    10 3 Отговор

    До коментар #28 от "Я пак":

    Има за цел глупака.

    13:43 13.03.2026

  • 32 ТАСС

    7 3 Отговор

    До коментар #28 от "Я пак":

    е поне ТАСС да четяхте. Ма русофилите грам руски не знаете.
    ето ти превод на часто то статията ОТ ДНЕС !!!!!!!
    "МОСКВА, 13 март. /TASS/. Временните прекъсвания на комуникациите в големите градове на Руската федерация създават условия за възраждане на телефонните кабини по улиците, но на ново ниво – с достъп до интернет. Това беше съобщено пред ТАСС от член на Комисията по индустрия и търговия на Държавната дума Игор Антропоенко (Единна Русия)."
    Дееее путинфилите ти долни бе.... русофили ще ми се пишат.

    13:43 13.03.2026

  • 33 Българин

    7 3 Отговор
    Ние българите също като Путин, смятаме руснаците за добитък

    13:44 13.03.2026

  • 34 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    5 7 Отговор
    Porsche отчете зашеметяващ спад на нетната печалба от 91% за изминалата 2025 годинал. В опит за оцеляване Porsche прибягва към масови съкращения

    Коментиран от #35

    13:44 13.03.2026

  • 35 уауууу

    5 4 Отговор

    До коментар #34 от "А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА":

    бързо да погледнем към пръдналите германци за да не гледаме ос ра ния г-з на ка Путин. Веднага да си отместим погледа... ха ха ха... елементарни мъник

    13:45 13.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 пиночет

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Обикновен човек":

    Не са лоши руските хора,но ще си останат завинаги роби на Кремъл

    Коментиран от #44, #52

    13:48 13.03.2026

  • 39 Шлкхдс

    7 5 Отговор
    Интернета няма връзка с ползването на телефона за разговори.Подвеждащо заглавие.

    13:49 13.03.2026

  • 40 И Киев е Руски

    4 5 Отговор
    Извинявам се в будна кома сте

    13:50 13.03.2026

  • 41 Силиций

    7 5 Отговор
    Като "братският" им севернокорейски народ,нека свикват лека-полека.После ще им "лесно" като в КНДР.-то

    13:51 13.03.2026

  • 42 "Заради спирането на Telegram:

    6 8 Отговор

    До коментар #6 от "Гледам в ю туб":

    Редица руски градове се готвят за протести. От кметствата не им дават разрешения за протест и ги заплашват с подвеждане под отговорност „за екстремизъм. На 10 февруари Роскомнадзор обяви, че ще ограничени и Telegram, единствената останала връзка на руснаците с външния свят. Срещу блокирането се обявиха не само отделни граждански движения и активисти, но и Z-общността и руските военни."

    13:51 13.03.2026

  • 43 Електрон

    4 6 Отговор

    До коментар #30 от "Свободен Електрон":

    Разрешил е дръжки. Ти ако мислиш, че Китай ще иска разрешение от тромпета, си в неведение!

    13:51 13.03.2026

  • 44 Една сентенция

    8 7 Отговор

    До коментар #38 от "пиночет":

    важаща за руснаците. И държавата им.

    "Робът не иска да бъде свободен, той иска да е робовладелец".

    Оттам им идва цялата имперска мегаломания.

    13:52 13.03.2026

  • 45 хихих

    7 6 Отговор
    Русия свърши ракетите преди 5 години, вие за интернет ревете...
    хи хи хи
    Това само ДойчеЗеле може да го измисли...

    13:52 13.03.2026

  • 46 напомням

    6 3 Отговор
    В България има няколко проруски партии, които открито заявяват, че искат да сме част от "руский мир".

    Коментиран от #54

    13:52 13.03.2026

  • 47 Аууу

    3 7 Отговор
    каква трагедия, щото още прабабите ва европците и англосаксите се раждаха със слушалки в ушите, горките рашки....

    Коментиран от #49

    13:54 13.03.2026

  • 48 Така е,

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Анани":

    Русия с бързи крачки се приближава до положението на Северна Корея. Роскомнадзор вече контролира много строго цялата информация, която достига до руското население. Всичко което те четат трябва да отговаря на кремълския наратив. Дефакто налице е пълно информационно затъмнение.

    13:54 13.03.2026

  • 49 Тц,тц,тц 😂😂😂

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Аууу":

    Малко неуместен коментир.

    13:56 13.03.2026

  • 50 Ей това да си руснак се Божие наказание.

    7 4 Отговор
    Няма две мнения.

    13:56 13.03.2026

  • 51 ИВАН

    6 7 Отговор
    То пък, голямата далавера от тоя интернет, всичкото зло от него идва, като се замисли човек.

    13:58 13.03.2026

  • 52 Така е

    9 3 Отговор

    До коментар #38 от "пиночет":

    руснаците са най-голямата жертва на Кремълския режим. За съжаление.

    13:58 13.03.2026

  • 53 Дедо

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "по всички го имаше":

    Розав, ако си един шаран на гола кука ша та фанат. Е те така, и муа даже нема а сложат.

    13:58 13.03.2026

  • 54 Знаем

    4 11 Отговор

    До коментар #46 от "напомням":

    По-добре руски мир, отколкото "еврейски МИР"!

    Коментиран от #58, #60

    14:00 13.03.2026

  • 55 Синоптик

    9 2 Отговор
    Русия се връща в средата на миналия век и това е 99% сигурно.

    14:07 13.03.2026

  • 56 Духовен

    3 7 Отговор
    По света има много племена без интернет и си живеят прекрасно.Мисля че това е подарък и трябва да се възползват,да го превърнат в предимство.

    14:07 13.03.2026

  • 57 Руснака

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тодар Живков":

    Има, има - ей такива като тебе - облъчени и вярващи на всевъзможни пасквили, сътворени от вафли.бг

    14:09 13.03.2026

  • 58 Хмхмхмхмх

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "Знаем":

    А не може ли проруските партии- в русия. а пробългарските- в България, или кремъл за друго плаща... Когато има пробългарски партии в руската държавна дума, тогава ще е нормално да има проруски партии в България. Засега българите не ви щем ни партиите, ни меда, ни жилото - искаме ви ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ, В РОДИНАТА ВИ РУСИЯ. За вас НЕ ТРЯБВА да има свобода на словото- нали според руската ви пропаганда то е еманация на /прогнилия ЕС/ западен/ свят/- е, значи спокойно можете и без него....

    14:19 13.03.2026

  • 59 Завода за орешници

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    го гръмнаха преди 10 дни.

    14:23 13.03.2026

  • 60 Перелман

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "Знаем":

    В Русия евреите командват. Провери Шеломов, Мендел, Векселберг, Милер, Ротенберг, Фишер, Фридман, Дерипаска, Абрамович и т.н.

    Коментиран от #62

    14:23 13.03.2026

  • 61 Завръщане в СССР

    1 2 Отговор
    Кремълският пациент бавно и полека връща Московията в първичното й състояние - в откъснат от света затворен военен лагер от сталински и азиатски тип!

    14:26 13.03.2026

  • 62 Град Козлодуй

    1 2 Отговор

    До коментар #60 от "Перелман":

    Русия няма суверинитет. Тя е един полумъртъв васал на Китай.

    14:27 13.03.2026

  • 63 да знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Миризлив руски палячо-крепостен":

    Неее... трябва да вЕрваш на Рижко, той каза, че ще победи Иран... ама някой ден.

    14:33 13.03.2026

  • 64 Хаха

    0 0 Отговор
    Ще последва напълно откъсване Северна Кореа 2 !
    Масово обедняване ги чака …

    14:45 13.03.2026

  • 65 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания