Германската икономика е на дъното. „Икономиката е на дъното: растежът е само 0,3% и една от всеки четири компании планира да съкрати персонала си. Германия изчерпва ресурсите си и се нуждае от незабавни структурни реформи, предупреждава Германската търговско-промишлена камара“, пише Алис Вайдел, съпредседател на „Алтернатива за Германия“ (AfD) в социалната мрежа "Х".
По-рано Германската търговско-промишлена камара ревизира надолу икономическата си прогноза за 2026 г., на фона на конфликта за Иран и продължаващите вътрешни проблеми на Германия. Експертите сега смятат, че БВП на страната ще нарасне само с 0,3% вместо с прогнозираните по-рано 1%. Според камарата настроенията сред германските компании са се влошили като цяло в началото на лятото. В проучване, отразяващо настроенията на приблизително 23 000 компании, предприятията са оценили текущото състояние на бизнеса си толкова негативно, колкото и по време на пандемията от COVID-19.
Така Германската търговско-промишлена камара е дори по-песимистично настроена от правителството. Преди месец германският кабинет намали наполовина икономическата си прогноза и сега очаква ръст на БВП от 0,5% през 2026 г. През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Тя първоначално беше предизвикана от пандемията от COVID-19, а след това се засили след прекъсването на доставките на руски газ.
10 Ти да видиш
Стига сте играли по свирката на англо-саксонците. Нека те се занимават с Русия. За вас е самоубийствено. Доста предприятия се изнесоха в САЩ. Защо вие трябва да сте едни от тези, които да плащат за техните интереси?
19 Георги
До коментар #16 от "Веднага":путинландия е ясна, веднага след края на войната в Украйна ще гризне дръвцето, какво ще прави ЕС до тогава обаче?
20 Запознат
До коментар #10 от "Ти да видиш":Викам уиЗа Путин.
22 Уотсън
Идиоти ,сър!
25 Само питам
Да вземе още веднъж да обясни как стоят нещата !!
26 Фют
Кога ще ми платят за идеята?
100 биткойна, моля, данните за акаунта ми на мейла ми.
28 браво брат
До коментар #20 от "Запознат":И два , три лично за тебе !!!
29 ха ха ха ...
До коментар #19 от "Георги":Русия не можете я стигна , срещу нея да бягате .
14:42 27.05.2026
31 ти пък
До коментар #30 от "Факти":То преди 130 години Германия не я е имало ...
14:53 27.05.2026
32 Айше
До коментар #10 от "Ти да видиш":Ти да не чакаш пу.т.ка да моли за собствените си ресурси.
Я малко да отпуснете майнд контрола, да не ви запукам по немски.
33 бай Асане
До коментар #32 от "Айше":Дръпни ръчната спирачка че ще се намъкнеш в бъзето .
14:56 27.05.2026
36 Ще прави
До коментар #19 от "Георги":като вятъра. Еврог-ей-ски-я съюз само това може
15:17 27.05.2026
37 Запознат си
До коментар #20 от "Запознат":с новите афро-арабски членове в еврокоптора
15:18 27.05.2026
42 Ти на немците ли се смееш
До коментар #39 от "Икономиката":Викаш зле били, интересно защо гастарбайтерите нещо не напускат а само си къпуват нови коли. От лош живот изпонакупиха по 2-3 апартамента в брой
15:54 27.05.2026
43 Най -ми Харесва !
До коментар #30 от "Факти":Тая !
От 45-та !
15:57 27.05.2026