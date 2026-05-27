Германската икономика е на дъното

27 Май, 2026 14:21

Вейдел: Една от всеки четири компании планира да съкрати персонала си

Милена Богданова

Германската икономика е на дъното. „Икономиката е на дъното: растежът е само 0,3% и една от всеки четири компании планира да съкрати персонала си. Германия изчерпва ресурсите си и се нуждае от незабавни структурни реформи, предупреждава Германската търговско-промишлена камара“, пише Алис Вайдел, съпредседател на „Алтернатива за Германия“ (AfD) в социалната мрежа "Х".

По-рано Германската търговско-промишлена камара ревизира надолу икономическата си прогноза за 2026 г., на фона на конфликта за Иран и продължаващите вътрешни проблеми на Германия. Експертите сега смятат, че БВП на страната ще нарасне само с 0,3% вместо с прогнозираните по-рано 1%. Според камарата настроенията сред германските компании са се влошили като цяло в началото на лятото. В проучване, отразяващо настроенията на приблизително 23 000 компании, предприятията са оценили текущото състояние на бизнеса си толкова негативно, колкото и по време на пандемията от COVID-19.

Така Германската търговско-промишлена камара е дори по-песимистично настроена от правителството. Преди месец германският кабинет намали наполовина икономическата си прогноза и сега очаква ръст на БВП от 0,5% през 2026 г. През последните години Германия преживява продължителна икономическа криза. Тя първоначално беше предизвикана от пандемията от COVID-19, а след това се засили след прекъсването на доставките на руски газ.


