Хонконг се превърна в разпределителен център на световния капитал

Хонконг се превърна в най-големия център в света за трансгранично управление на капитал, измествайки Швейцария на второ място. Това съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на Boston Consulting Group (BCG).
Според експерти обемът на офшорните активи в специалния административен район на Китай е достигнал 2,95 трилиона долара. В Швейцария същата цифра е била 2,94 трилиона долара. Според BCG, благодарение на по-бързия растеж на азиатските финансови институции и богатството в региона, разликата в активите между Хонконг и Швейцария ще се увеличи до 600 милиарда долара до края на десетилетието.
Според изданието, превръщането на Хонконг в трансграничен център отразява по-широки промени в глобалните потоци от богатство: клиентите се стремят да разпределят активите си в множество юрисдикции, за да се предпазят от геополитическо напрежение, рискове от санкции и политическа нестабилност.
Майкъл Пелман Роуланд, представител на швейцарската независима фирма за управление на активи Baseline Wealth Management, нарече това „напълно ново явление“. Богатите клиенти, които прехвърлят пари в чужбина, традиционно са били водени от данъчно планиране или корпоративно структуриране, но след пандемията от коронавирус те все по-често търсят „юрисдикционна диверсификация“ – разпределяне на активи в различни държави, за да се предпазят от рискове, обясни експертът.
Според партньора на BCG Майкъл Калич, диверсификацията е допринесла за засилване на господството на най-големите „счетоводни центрове“ в света – центрове, където банките управляват и защитават офшорни активи за международни клиенти. Хонконг и Сингапур сега формират ядрото на единна мрежа в Азия, докато Швейцария, ОАЕ и САЩ формират конкурентна ос на Запад, отбеляза експертът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #11
13:49 27.05.2026
2 За това помагат и всички хора, които
Коментиран от #3, #5
13:50 27.05.2026
3 Ma наф
До коментар #2 от "За това помагат и всички хора, които":Ако погледнеш етикета на това нещо, дето е малко по-скъпо, ще останеш доста изненадан къде е произведено. :-)
13:55 27.05.2026
4 Мия чинии
13:57 27.05.2026
5 Като Разпадащия се Хладилник AEG !
До коментар #2 от "За това помагат и всички хора, които":В Къщи !
13:57 27.05.2026
6 БУКВАТА "Ч"
Истината за Китай!
Китайците не само че няма да спасят света но ще го
затрият! Ако разбира се нещата продължават така!
14:05 27.05.2026
7 БУКВАТА "Ч"
Сега 25 години по късно те са 1,5 милиарда?!
Та това не може да продължава така! Тази планета е твърде малка за да изхрани толкова много плъхове...
Все по-актуална ще става теорията на абата Малтус!
14:07 27.05.2026
8 БУКВАТА "Ч"
В българия уважавах китайците. купувах си книги(главно руски) за културата им и четях считайки че се докосвам до нещо самобитно. Когато дойдох в Америка и ги опознах от близо
останах отвратен! Мит е ,че китайците са умни!
Те са просто безкрайно мотивирани! Зубрят като откачени и заустяват без разбиране. Почти всички имат огромни проблеми с езика, защото живеят в комуни и говорят помежду си само на китайски. На изпитите преписват и лъжат по всякакъв начин! Хващам на изпит китаец който получава бележка от китайка. Взех бележката-всичко на Китайски!
Попитах го дали е прочел заглавната страница на теста в която пише, че всяка размяна на листи е забранена!
Съществото най-нагло ме излъгва гледайки ме в очите че това е готварска рецепта? След което се оказа че грешките им са идентични! Любим метод на тези е като си получат обратно теста да допишат някъде верният отговор и после идват до катедрата, покланят се най-лицемерно след което показват теста и казват "смирено"-г-н професор ама ето го верният отговор! Вие просто не сте го видели!
14:11 27.05.2026
9 БУКВАТА "Ч"
Като ми направиха този номер за пръв път аз се вкамених!
Обзе ме огромно съжаление към човешката раса! погледнах китаеца в очите! Говeдото издържа погледа ми и не трепна!
Ако можех-бих го yбил с поглед! След което си казах-щом искате война ще я имате! На следващия тест направих ксеро копия на всички китайци. 9 души окуражени от първото изнудване дойдоха да искат повишение! Обвинявайки ме, че не съм забелязъл верния отговор! Аз се усмихнах и казах-съжалявам, но не мога да го приема. Те започнаха да ме агитират да им увелича бележките а аз ги приканих да отидем на академичен арбитраж! без да подозират 5 от тях се явиха пред арбитража-един професор ,деканът и аз!
Tе показаха теста с "верния" отговор а аз извадих ксерокопието и показах ИСТИНАТА! Двама от нахалниците бяха изхвърлени от университета за Чийтинг а останалите бяха глобени със солидни парични глоби. От него ден станах чeрна oвцa за китайците. Сега имам много малко китайци в курсовете. Ходят при колегите. Страх ги е от мен.
14:15 27.05.2026
10 БУКВАТА "Ч"
Правят тук в Университета ден на международната кухня
Всеки етнос готви нещо от националната си кухня и го носи на обща софра! Ужас! Миризми да се издрайфаш! Канят ме китайците да вкуся това или онова. Но проф Поповски не КУСВА!
Даже не помирисвам! проф Поповски е чел за Борджиите и знае че има отрови дето действуват след година! Никога досега не съм вкусил нищо от храните им!
ГОСПОД не случайно е разделил расите!
А сега те се смесиха! Нищо добро няма да доведе това! Ениуейз
14:17 27.05.2026
11 А ти
До коментар #1 от "Наблюдател":купи ли си рубли и юани?
14:20 27.05.2026
12 БУКВАТА "Ч"
Китайците нямат нищо човешко у себе си.
Моралът за тях е непознат! Те са готови да минат през трупове само и само да успеят! Университетите са претъпкани от китайци. Ами как няма да са!
Имам един студент, Ли минг. Трети курс. Кара едно порше
над 250 000 долара. А ме моли да му преснимам учебника.
Няма 150 долара. Едно дете, заради закона.
Питам го Ли Минг, откъде имаш пари да си купиш това порше!
И за да го амбицирам му казвам-та това е много скъпа кола!
Сигурно струва 50 000 долара? 50 000 долара ли?-възмущава се Ли Минг? струва 250 000 долара.
Баща ми има две предачни фабрики в Шанхай. с 11 000 работници! Баща ми е милионер!-така се хвали Ли Минг-23 годишен китаец,човек без сърце и душа!
Робите в Китай работят по 12 часа за една шепа ориз за да може детето на партиеца-милионер да дуе Поршето из Бостън?
14:20 27.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.