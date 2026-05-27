Хонконг се превърна в разпределителен център на световния капитал

Хонконг се превърна в най-големия център в света за трансгранично управление на капитал, измествайки Швейцария на второ място. Това съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на Boston Consulting Group (BCG).

Според експерти обемът на офшорните активи в специалния административен район на Китай е достигнал 2,95 трилиона долара. В Швейцария същата цифра е била 2,94 трилиона долара. Според BCG, благодарение на по-бързия растеж на азиатските финансови институции и богатството в региона, разликата в активите между Хонконг и Швейцария ще се увеличи до 600 милиарда долара до края на десетилетието.

Според изданието, превръщането на Хонконг в трансграничен център отразява по-широки промени в глобалните потоци от богатство: клиентите се стремят да разпределят активите си в множество юрисдикции, за да се предпазят от геополитическо напрежение, рискове от санкции и политическа нестабилност.

Майкъл Пелман Роуланд, представител на швейцарската независима фирма за управление на активи Baseline Wealth Management, нарече това „напълно ново явление“. Богатите клиенти, които прехвърлят пари в чужбина, традиционно са били водени от данъчно планиране или корпоративно структуриране, но след пандемията от коронавирус те все по-често търсят „юрисдикционна диверсификация“ – разпределяне на активи в различни държави, за да се предпазят от рискове, обясни експертът.

Според партньора на BCG Майкъл Калич, диверсификацията е допринесла за засилване на господството на най-големите „счетоводни центрове“ в света – центрове, където банките управляват и защитават офшорни активи за международни клиенти. Хонконг и Сингапур сега формират ядрото на единна мрежа в Азия, докато Швейцария, ОАЕ и САЩ формират конкурентна ос на Запад, отбеляза експертът.