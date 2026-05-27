Samsung ще изплати бонуси в размер до 400 000 долара

27 Май, 2026 13:21 474 0

Компанията ще разпредели 10,5% от излишните печалби от продажби на полупроводници за бонуси през следващите 10 години

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Профсъюзите на Samsung Electronics Corporation одобриха споразумение с ръководството, което предвижда възможност за изплащане на годишни бонуси до 400 000 USD на редови служители, съобщи информационна агенция Yonhap.

Гласуването започна на 21 май и приключи в сряда. Сделката беше одобрена от 73,7% от членовете на синдиката и беше счетена за валидна. Представители на синдиката и ръководството на корпорацията подписаха днес споразумението за заплатите и бонусите. „След подписването на споразумението за заплатите, служителите и ръководството ще работят заедно за укрепване на нашата глобална конкурентоспособност“, каза Йео Мюнг-гу, ръководител на едно от подразделенията на корпорацията.

По този начин ръководството на Samsung Electronics и синдикатите успяха да разрешат трудов спор, който заплашваше с голяма стачка с потенциални икономически щети в размер на милиарди долари. Страните постигнаха предварително споразумение на 20 май, само часове преди началото на 18-дневната стачка.

Споразумението предвижда компанията да разпредели 10,5% от свръхпечалбите си от продажби на полупроводници за бонуси през следващите 10 години. Според изчисленията на агенцията това означава, че най-малко 28 000 служители на подразделението за полупроводници биха могли да получат бонуси на обща стойност 400 000 USD до 2026 г. Размерът на паричните бонуси за служителите в други отдели все още не е определен.


