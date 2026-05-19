Германия се отказва от сливане на бившето дъщерно дружество на Газпром с Uniper

Германското правителство се е отказала от идеята за сливане на активите на SEFE (Газпром Германия, бивше дъщерно дружество на Газпром) с Uniper за съвместна приватизация, според вестник Süddeutsche Zeitung.

Идеята, наречена „Проект Уно“, беше отхвърлена от министъра на финансите Ларс Клингбайл и министъра на икономиката Катерина Райхе. Причината за това беше становище на правна експертиза. То показа, че Европейската комисия може да изиска продажбата на част от бизнеса на обединената компания, което би обезсмислило всякакви ползи от сливането. Адвокатите отбелязаха също, че балансът на SEFE е обременен със „значителни рискове“, които биха могли да представляват заплаха за потенциалната обединена компания.

Днес германското правителство обяви началото на приватизацията на Uniper, най-големият вносител на газ и оператор на съоръжения за съхранение на газ. През април главният изпълнителен директор на SEFE Егберт Леге заяви пред Financial Times, че ръководството на компанията също се готви да стартира приватизация. И двете компании бяха поети от държавата на фона на енергийната криза от 2022 г.