Новини
Бизнес »
Германия се отказва от сливане на бившето дъщерно дружество на Газпром с Uniper

Германия се отказва от сливане на бившето дъщерно дружество на Газпром с Uniper

19 Май, 2026 14:11 630 5

  • германия-
  • газпром-
  • uniper-
  • дъщерно дружество

Решението е взето на база на правно становище

Германия се отказва от сливане на бившето дъщерно дружество на Газпром с Uniper - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германското правителство се е отказала от идеята за сливане на активите на SEFE (Газпром Германия, бивше дъщерно дружество на Газпром) с Uniper за съвместна приватизация, според вестник Süddeutsche Zeitung.

Идеята, наречена „Проект Уно“, беше отхвърлена от министъра на финансите Ларс Клингбайл и министъра на икономиката Катерина Райхе. Причината за това беше становище на правна експертиза. То показа, че Европейската комисия може да изиска продажбата на част от бизнеса на обединената компания, което би обезсмислило всякакви ползи от сливането. Адвокатите отбелязаха също, че балансът на SEFE е обременен със „значителни рискове“, които биха могли да представляват заплаха за потенциалната обединена компания.

Днес германското правителство обяви началото на приватизацията на Uniper, най-големият вносител на газ и оператор на съоръжения за съхранение на газ. През април главният изпълнителен директор на SEFE Егберт Леге заяви пред Financial Times, че ръководството на компанията също се готви да стартира приватизация. И двете компании бяха поети от държавата на фона на енергийната криза от 2022 г.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И правилно

    3 1 Отговор
    Разумно решение !

    14:14 19.05.2026

  • 2 История за ушанки

    0 5 Отговор
    Идват две ушанки онази вечер пред вратата ми:
    - Получихме сигнал - вика единият
    - Сигнал получихме - вика другият, прекъсвайки колегата си
    - Я да си орете питката гайчина, викам аз и им треснах вратата.
    Звъняха, звъняха и си тръгнаха. Слушам зад вратата една баба съседка, тя им се развика нещо, че ѝ пречели да спи с тоя звънец.
    Гледам през прозореца, запалиха патрулката, изпуши черно от ауспуха като от чипиран Голф 3, и фанаха пътеките гoведата рекeтьори.

    Коментиран от #3

    14:20 19.05.2026

  • 3 Всъщност

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "История за ушанки":

    Графомания (от гръцкото γραφε, писане и μανία, безумие, изстъпление) e болезнено влечение и пристрастяване към усилено и безплодно писане, към многословно и безполезно съчинителство. Графоманът се стреми към публикуване на своите произведения. Въпреки че нямат литературни способности, те се стремят (понякога успешно) да публикуват .

    14:27 19.05.2026

  • 4 Кравария убер алес

    2 0 Отговор
    Те делата на Газпром си вървят тихомълком. Както и на Литаско/Лукойл .... Що тихо, щото като разберете обезщетенията, които ще плащат европейците ,свят ще им се завие.

    14:40 19.05.2026

  • 5 Гюнтер

    1 0 Отговор
    - Отказвам се да се правя на мъж пред руснаците.

    15:02 19.05.2026