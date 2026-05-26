Германия търси алтернативи на доставките на казахстански петрол по тръбопровода „Дружба"

Берлин обмисля алтернативни сценарии, предвид спирането на транзита на казахстански петрол за Германия по тръбопровода „Дружба“, заяви посланикът на Германия в Казахстан Моника Иверсен.

„Разбира се, бихме се радвали, ако доставките на петрол от Казахстан за Шведт продължат. Но това зависи не само от нас и не само от Казахстан. В момента анализираме всички възможни варианти и алтернативи“, заяви дипломатът в интервю за Ulysmedia.kz.

„Енергоснабдяването на Германия не е застрашено. Обмисляме алтернативни сценарии“, каза посланикът.

По-рано руският вицепремиер Александър Новак обяви, че доставките на казахстански петрол за Германия ще заобикалят тръбопровода „Дружба“ поради технически ограничения. Министерството на енергетиката на Казахстан съобщи, че през май 260 000 тона петролни доставки ще бъдат пренасочени през руското пристанище Уст-Луга, както и през Каспийския тръбопроводен консорциум.

Казахстанският министър на енергетиката Ерлан Акенженов заяви пред репортери, че доставките на петрол от републиката представляват 20-30% от потреблението на рафинерията Schwedt в Германия. През май беше обявено, че германското правителство е удължило гаранциите за заетост с шест месеца от юли за работниците в рафинерията PCK в Schwedt (Бранденбург), която получава петрол от Казахстан до 1 май.