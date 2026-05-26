Германия търси алтернативи на доставките на казахстански петрол по тръбопровода „Дружба"
26 Май, 2026 14:33 748 15

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Берлин обмисля алтернативни сценарии, предвид спирането на транзита на казахстански петрол за Германия по тръбопровода „Дружба“, заяви посланикът на Германия в Казахстан Моника Иверсен.

„Разбира се, бихме се радвали, ако доставките на петрол от Казахстан за Шведт продължат. Но това зависи не само от нас и не само от Казахстан. В момента анализираме всички възможни варианти и алтернативи“, заяви дипломатът в интервю за Ulysmedia.kz.

„Енергоснабдяването на Германия не е застрашено. Обмисляме алтернативни сценарии“, каза посланикът.

По-рано руският вицепремиер Александър Новак обяви, че доставките на казахстански петрол за Германия ще заобикалят тръбопровода „Дружба“ поради технически ограничения. Министерството на енергетиката на Казахстан съобщи, че през май 260 000 тона петролни доставки ще бъдат пренасочени през руското пристанище Уст-Луга, както и през Каспийския тръбопроводен консорциум.

Казахстанският министър на енергетиката Ерлан Акенженов заяви пред репортери, че доставките на петрол от републиката представляват 20-30% от потреблението на рафинерията Schwedt в Германия. През май беше обявено, че германското правителство е удължило гаранциите за заетост с шест месеца от юли за работниците в рафинерията PCK в Schwedt (Бранденбург), която получава петрол от Казахстан до 1 май.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ккк

    17 0 Отговор
    алтернатива от рижавия с кораби на петорна цена , като искат демократична газ

    14:34 26.05.2026

  • 2 България

    18 0 Отговор
    България търси алтернатива на доставка от Уганда - може ли да си харесаш на другия край на света суровина, да не се интересуваш има ли война покрай нея и после да "търсиш алтернатива на доставка" .... немците 2 пъти са доказали, че нямат акъл щом за слушали фюрера си - сега пак същото, даже новите са още по-прости

    14:36 26.05.2026

  • 3 алтернативА

    7 1 Отговор
    алтернативА - САМО ЕД. Ч.

    14:37 26.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 7 Отговор
    🤠🤠🤠🤠
    Северно море е задръстено от кораби каращи петрол от САШт за Германия
    😀😀😀😀

    Коментиран от #10

    14:41 26.05.2026

  • 5 Наблюдател

    17 0 Отговор
    А германците търсят "Алтернатива за Германия".

    14:42 26.05.2026

  • 6 Добре

    14 0 Отговор
    ще е немците да направят още няколко фабрики за памперси. Много скоро ще ги ползват по предназначение. Тъпо издухано племе.

    14:47 26.05.2026

  • 7 Ддд

    7 1 Отговор
    Радев е готов да им продава газ по системата БОТАШ.

    14:47 26.05.2026

  • 8 БАНко

    8 0 Отговор
    35 ГОДИНИ СЛЕД ,,С С С Р " ГЕРМАНЦИТЕ СИ ИСКАТ РУСИЯ ПО ПЕТРОЛОПРОВОДА НАРЕЧЕН ,,ДРУЖБА" !!!

    14:52 26.05.2026

  • 9 Стенли

    10 0 Отговор
    Дойчовците съвсем я забатачиха , лошото е, че българската икономика е свързана с германската, както казваше великия Тодор Колев в един култов филм, лошо Седларов лошо🤨

    14:52 26.05.2026

  • 10 Стенли

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Но на каква цена 🤔🤑

    Коментиран от #15

    14:53 26.05.2026

  • 11 ханс

    5 0 Отговор
    Дълго има да мисли и накрая нищо не може да измисли

    15:08 26.05.2026

  • 12 дядото

    2 0 Отговор
    лесно е.правят си нам къв газопровод от казахстан,после го взривяват.... и така безкрай.

    15:08 26.05.2026

  • 13 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Германците знаят ли какво означава ,"Дружба"или ще слушаме какво им казват Урсула Калас и техните ционистки медии

    15:15 26.05.2026

  • 14 Думам ти дъще,

    2 0 Отговор
    сещай се, снахо! Руснаците лекинко им разтварят халката, да не боли. Сега дойчовците ще се молят на Зелето да спре дроновете, прелитащи над и от Балтика.

    15:28 26.05.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Стенли":

    Ирония , брато! САШт им даваха обещания, даже за по-сигурно им думнаха тръбата,
    ама както винаги - не си спазиха обещанията❗

    15:40 26.05.2026