Реалните заплати в развитите страни започнаха да падат заради кризата в Близкия изток

Реалните заплати в няколко развити страни са започнали да намаляват на фона на енергийната криза, причинена от конфликта за Иран и прекъсванията на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи Financial Times (FT).

Инфлацията в САЩ се е ускорила до 3,8% на годишна база през април, докато средните почасови доходи са се увеличили с 3,6%. Това означава, че ръстът на цените е надвишил ръста на заплатите за първи път от 2 години. Подобна ситуация се развива и във Великобритания, където ръстът на реалните заплати през първото тримесечие е бил близо до нула. В еврозоната енергийната криза заплашва и възстановяването на доходите на домакинствата след скока на инфлацията през 2022 г.

Главният икономист на KPMG за САЩ, Даян Суонк, заяви пред FT, че конфликтът за Иран нарушава веригите за доставки и ще продължи да покачва цените, дори ако Ормузкият проток скоро се отвори. Според Клаус Вистесен, анализатор в Pantheon Macroeconomics, реалният ръст на заплатите в страните от еврозоната може да се доближи до нула през 2026 г.