Реалните заплати в развитите страни започнаха да падат заради кризата в Близкия изток

26 Май, 2026 16:11 639 12

  • развити страни-
  • заплати-
  • спад-
  • инфлация-
  • сащ

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Реалните заплати в няколко развити страни са започнали да намаляват на фона на енергийната криза, причинена от конфликта за Иран и прекъсванията на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи Financial Times (FT).

Инфлацията в САЩ се е ускорила до 3,8% на годишна база през април, докато средните почасови доходи са се увеличили с 3,6%. Това означава, че ръстът на цените е надвишил ръста на заплатите за първи път от 2 години. Подобна ситуация се развива и във Великобритания, където ръстът на реалните заплати през първото тримесечие е бил близо до нула. В еврозоната енергийната криза заплашва и възстановяването на доходите на домакинствата след скока на инфлацията през 2022 г.

Главният икономист на KPMG за САЩ, Даян Суонк, заяви пред FT, че конфликтът за Иран нарушава веригите за доставки и ще продължи да покачва цените, дори ако Ормузкият проток скоро се отвори. Според Клаус Вистесен, анализатор в Pantheon Macroeconomics, реалният ръст на заплатите в страните от еврозоната може да се доближи до нула през 2026 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 1 Отговор
    Заплатите в България реално трябва да станат пак по 3 долара.

    16:12 26.05.2026

  • 2 Ох х х х ! Горкичките !

    4 0 Отговор
    Да му мислим Ние !

    Как да си платим !

    Елементарните !

    Задължения !

    Коментиран от #3

    16:16 26.05.2026

  • 3 Споко

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ох х х х ! Горкичките !":

    Ти си един от всички богати в Европейския съюз. Не се оплаквай а се радваи че те вкараха в еврозоната и вече си мултимилиардер.

    16:22 26.05.2026

  • 4 Любопитен

    4 0 Отговор
    И тук заплатите ще паднат в края на 2026 ако считаме инфлацията.

    16:23 26.05.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    6 3 Отговор
    Това са пълни глупости! Манна небесна им е, че могат да обвинят ставащото в Близкия Изток... ОБАЧЕ те нещата са така от много много отдавна! Реалните доходи на европееца вървят слабо надолу от дори не от години, а от десетилетия!!

    Малобритания беше свършила курса още преди Иран и преди Украйна!
    Еврозоната копа калта в дъното от 2008ма . Европейците обедняват от години, митове и легенди е колко добре ще си като станеш като тях! Сравнено със Сомалия - да! Иначе ще разбереш скоро, че в клуба на богатите живота е парад на показността не на богатството!

    Коментиран от #8

    16:27 26.05.2026

  • 6 Левски

    3 0 Отговор
    А нереалните заплати, какво става с тях? Каквото почукало, такова се обадили.

    16:28 26.05.2026

  • 7 Кандидат депутат

    3 1 Отговор
    Ние сме в клуба на богатите, всеки ден все по големи инвестиции банани има целогодишно направо сме супер. Да му мислят другите

    16:28 26.05.2026

  • 8 Апелирам за по - внимателно отношение

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    към Сомалийците . Да не се окаже че имаме да ги догонваме някакси !

    Коментиран от #10

    16:33 26.05.2026

  • 9 оня с коня

    2 0 Отговор
    за мен е важно че във магазина има БАНАНИ

    16:38 26.05.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Апелирам за по - внимателно отношение":

    Забележката е правилна, взимам си поука и няма да давам Сомалия и "Черна" Африка повече за сравнение...

    16:39 26.05.2026

  • 11 Тома

    0 0 Отговор
    Добре е че ни държат на дъното че да ни засегне

    17:01 26.05.2026

  • 12 Къде да Ги Горим Тези Хартии !

    1 0 Отговор
    Къде да Ги Горим Тези Хартии !

    Защото !

    Май !

    За Друго !

    Не стават !

    17:03 26.05.2026