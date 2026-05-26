До 24 часа Иран пуска интернета

Иранските власти ще възстановят международния достъп до интернет за жителите на страната в рамките на 24 часа, съобщи информационната агенция ISNA.
След издаването на заповед от министъра на комуникациите и информационните технологии Сатар Хашеми, процесът вече е започнал и цялото иранско население ще има достъп до интернет в рамките на следващите 24 часа.
По-рано информационната агенция Tasnim съобщи, че иранският президент Масуд Пезешкиан е разпоредил премахването на ограниченията за интернет в страната. Според международната мониторингова служба NetBlocks, достъпът до интернет в Иран е практически недостъпен от над 88 дни.
