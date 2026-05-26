До 24 часа Иран пуска интернета

26 Май, 2026 15:47

От 88 дни гражданите на страната нямат онлайн достъп

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иранските власти ще възстановят международния достъп до интернет за жителите на страната в рамките на 24 часа, съобщи информационната агенция ISNA.

След издаването на заповед от министъра на комуникациите и информационните технологии Сатар Хашеми, процесът вече е започнал и цялото иранско население ще има достъп до интернет в рамките на следващите 24 часа.

По-рано информационната агенция Tasnim съобщи, че иранският президент Масуд Пезешкиан е разпоредил премахването на ограниченията за интернет в страната. Според международната мониторингова служба NetBlocks, достъпът до интернет в Иран е практически недостъпен от над 88 дни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    Ако спрат интернета в България за толкова, заколкото в Иран, или ще стане гражданска война, или догодина ще има бейби бум.

    15:50 26.05.2026

  • 2 Крепостен на Хартиената мечка

    Даже Папуа Нова Гвинея и Иран имат Интернет 🙄

    15:55 26.05.2026

  • 3 Хм...

    Скоро и в маскве. Всичко е по план.

    16:36 26.05.2026

  • 4 име

    До коментар #2 от "Крепостен на Хартиената мечка":

    В Бандеристан кога ще пуснат тока?!

    16:44 26.05.2026