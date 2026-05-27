БАБХ ще дава 24-часови дежурства при разтоварване на кораби със слънчоглед от Аржентина

27 Май, 2026 15:06 541 26

Контролът ще обхваща и силозите, които ще се пломбират след пълненето им със слънчоглед от конкретната пратка

Снимка: МЗХ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните ще въведе 24-часови дежурства при разтоварването на кораб със слънчоглед, пристигащ от Аржентина. Това съобщи във Варна министърът на земеделието и храните, който подчерта, че мерките са насочени към засилен и проследим контрол върху целия процес.

Министърът участва в процедура по вземане на проби от внесения слънчоглед, заедно с изпълнителния директор на БАБХ проф. д-р Светла Янчева и представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите.

По думите му всяка пратка ще бъде стриктно проследявана още от пристанището. Всеки камион, който товари зърно, ще бъде описван и пломбиран на пристанище Варна. При пристигане в складовете пломбите ще бъдат сваляни единствено от представители на агенцията.

Контролът ще обхваща и силозите, които ще се пломбират след пълненето им със слънчоглед от конкретната пратка. При постъпване на заявка за преработка служители на БАБХ ще присъстват на място, за да контролират разпломбирането и въвеждането на суровината в преработвателните предприятия. По същия механизъм ще се следи и движението на произведеното олио и неговият износ.

Министърът подчерта, че основната цел на мерките е да се гарантира пълна проследимост – „нито едно зърно да не бъде разпиляно на българска територия и нито една капка олио да не остане за вътрешния пазар“.

Той допълни, че новият контрол е част от усилията на правителството да направи системата по-прозрачна и видима за обществото. „Не се съмняваме, че и досега преработвателите са спазвали закона, но държавата трябва да покаже, че има контрол и той работи, за да бъдат спокойни потребителите“, посочи министърът, като припомни, че България е външна граница на Европейския съюз.

Той уточни още, че дори при установяване на наличие на пестициди, слънчогледът е предназначен за износ и няма да бъде допуснат на вътрешния пазар. Всички количества, преработени у нас, също ще бъдат насочени извън ЕС.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 1 Отговор
    24ч в Ковид скафандер, нещо парици за първа линия няма ли да има за тия люде от БАБХ?

    15:07 27.05.2026

  • 2 И 48 ЧАСА

    9 0 Отговор
    ДА ДЕЖУРИТЕ
    ПАК НИЕ ЩЕ ИЗЯДЕМ ТОЗИ БОКЛУК.

    15:07 27.05.2026

  • 3 Въй

    5 0 Отговор
    Не бива да чоплите непечен сладолед от Аржентина! Ъ-ъ-ъ,слънчов глед. Грешка!

    15:09 27.05.2026

  • 4 Какви храни и ква безопасност

    9 0 Отговор
    Храните ни с боклуци и сме на челните места по употреба на дефростирани меса и онкологични заболявания вследствие на това.

    Коментиран от #8

    15:11 27.05.2026

  • 5 Дик диверсанта

    0 4 Отговор
    Рос дебелите, които са основните потребители на олио ще бъдат изтровени с олиото от аржентинския слънчоглед.
    Който подкрепя фашизма си знае.

    15:12 27.05.2026

  • 6 МинистЕрът

    1 0 Отговор
    опита ли го ? Нали се беше запътил ?

    15:12 27.05.2026

  • 7 показвате

    6 0 Отговор
    че не произвеждаме достатъчно слънчоглед у нас ли .

    15:13 27.05.2026

  • 8 Дик диверсанта

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "Какви храни и ква безопасност":

    Основната причина е разпространението на рашизъм, което е форма на фашизъм.

    Коментиран от #14, #15

    15:13 27.05.2026

  • 9 Тия

    1 0 Отговор
    какво ще ми контролират ? Харчове и за тях !

    15:13 27.05.2026

  • 10 Дик диверсанта

    1 5 Отговор
    Има много хубав слънчоглед от Украйна, вече трета години го торят тор от руснаци.

    15:15 27.05.2026

  • 11 пацо

    6 0 Отговор
    А печеният фъстък от сша който се продава в кауфланд - читав ли е

    15:16 27.05.2026

  • 12 А бе

    3 1 Отговор
    Да го взема урса нали тя подписа с меркосур

    15:19 27.05.2026

  • 13 сбруя

    1 0 Отговор
    Този слънчоглед,гледащ Слънчо в Аржентина е за производство на олио,а не е за чоплене.

    15:19 27.05.2026

  • 14 Миме

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дик диверсанта":

    а какво е това "рашизъм"?нещо кат расизма ,но срещу братушките м?

    15:21 27.05.2026

  • 15 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дик диверсанта":

    Рашизмът е за предпочитане пред Гладомора.

    Коментиран от #23

    15:33 27.05.2026

  • 16 Интересно

    0 0 Отговор
    За къде ли ще изнасяме слънчогледа и олийцето? Коя ли страна е изпаднала до там, че да си купува слънчоглед с прекупвач ЕС?

    Коментиран от #17

    15:35 27.05.2026

  • 17 Ще си отговориш и сам

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Интересно":

    България!

    15:39 27.05.2026

  • 18 Въй

    2 0 Отговор
    А при разтоварване на украинки от автобусите,дошли на морето,БАБХ ще дава ли дежурства?

    Коментиран от #24

    15:47 27.05.2026

  • 19 Софийски селянин,

    2 0 Отговор
    За една толкова малка държавичка и слънчоглед внасяме от другият край на света..
    За пример една друга но уредена държава като територия и население има в излишък и изнася!

    15:50 27.05.2026

  • 20 БАБХ сториха на България

    1 0 Отговор
    Това което никой (враг или приятел) Не Успя! Занулиха Бг-животновъдството!

    15:56 27.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Урсулка на дядо Стефчо булка

    1 0 Отговор
    Стойте си колкото искате, пак ше ядете отрови и пестициди, щото украйна ми е по-важна от вас

    15:59 27.05.2026

  • 23 Късно е !

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    Меркосур е вече тук! За България иде реч! Ония новите ни ,, друзя" ще се оправят , но ние с с такива като Бабх .... ПОГИБЕЛ!

    16:00 27.05.2026

  • 24 БАБХ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Въй":

    Здравейте. Украинките са в ресора на колегите от РЗИ

    Коментиран от #26

    16:01 27.05.2026

  • 25 То и на

    0 0 Отговор
    ,, Капитанът"са денонощни ,, дежурствата"!

    16:02 27.05.2026

  • 26 При липса

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "БАБХ":

    На ЗЗД!

    16:04 27.05.2026

