БАБХ ще дава 24-часови дежурства при разтоварване на кораби със слънчоглед от Аржентина

Българската агенция по безопасност на храните ще въведе 24-часови дежурства при разтоварването на кораб със слънчоглед, пристигащ от Аржентина. Това съобщи във Варна министърът на земеделието и храните, който подчерта, че мерките са насочени към засилен и проследим контрол върху целия процес.
Министърът участва в процедура по вземане на проби от внесения слънчоглед, заедно с изпълнителния директор на БАБХ проф. д-р Светла Янчева и представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите.
По думите му всяка пратка ще бъде стриктно проследявана още от пристанището. Всеки камион, който товари зърно, ще бъде описван и пломбиран на пристанище Варна. При пристигане в складовете пломбите ще бъдат сваляни единствено от представители на агенцията.
Контролът ще обхваща и силозите, които ще се пломбират след пълненето им със слънчоглед от конкретната пратка. При постъпване на заявка за преработка служители на БАБХ ще присъстват на място, за да контролират разпломбирането и въвеждането на суровината в преработвателните предприятия. По същия механизъм ще се следи и движението на произведеното олио и неговият износ.
Министърът подчерта, че основната цел на мерките е да се гарантира пълна проследимост – „нито едно зърно да не бъде разпиляно на българска територия и нито една капка олио да не остане за вътрешния пазар“.
Той допълни, че новият контрол е част от усилията на правителството да направи системата по-прозрачна и видима за обществото. „Не се съмняваме, че и досега преработвателите са спазвали закона, но държавата трябва да покаже, че има контрол и той работи, за да бъдат спокойни потребителите“, посочи министърът, като припомни, че България е външна граница на Европейския съюз.
Той уточни още, че дори при установяване на наличие на пестициди, слънчогледът е предназначен за износ и няма да бъде допуснат на вътрешния пазар. Всички количества, преработени у нас, също ще бъдат насочени извън ЕС.
