Два сериозни проблема пред една от най-големите икономики

26 Май, 2026 15:17 472 2

  • индия-
  • торове-
  • петрол-
  • поскъпване-
  • икономика-
  • проблеми

Поскъпването на торовете и на петрола поставят Индия пред сериозни предизвикателства

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Покачващите се световни цени на суровия петрол, рязкото увеличение на разходите за торове и спадът на националните валутни резерви на фона на кризата в Близкия изток се превърнаха в сериозен проблем за индийската икономика, заяви министърът на финансите Нирмала Ситхараман.

„Индийското правителство следи отблизо въздействието на кризата в Близкия изток върху индийската икономика. Покачващите се световни цени на суровия петрол, рязкото покачване на разходите за торове и спадът на националните валутни резерви се превърнаха в рискови фактори и сериозен проблем за нашата икономика“, цитира PTI думите на министъра на бизнес конференция в индийската столица. На този фон неотдавнашното намаление на акциза върху бензина и дизела в Индия ще доведе до загуба на приходи от близо 1 трилион рупии (10,5 милиарда долара).

Проблемите се дължат до голяма степен на външни фактори, но няма причина за паника. „Икономическата ситуация в Индия остава положителна и стабилна дори сега. Мерките на правителството са насочени към осигуряване на растеж и намаляване на външния натиск върху икономиката на страната“, подчерта Ситхараман.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Торът

    0 0 Отговор
    изкуствен да им е проблема. Хора много да ползват естествен.

    15:22 26.05.2026

  • 2 За икономиката на

    2 0 Отговор
    Федералната република не се споменава нищо защото тя вече е в колапс.
    Какви умници в кавички управляват Европейския съюз.

    15:29 26.05.2026