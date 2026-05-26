Два сериозни проблема пред една от най-големите икономики

Покачващите се световни цени на суровия петрол, рязкото увеличение на разходите за торове и спадът на националните валутни резерви на фона на кризата в Близкия изток се превърнаха в сериозен проблем за индийската икономика, заяви министърът на финансите Нирмала Ситхараман.

„Индийското правителство следи отблизо въздействието на кризата в Близкия изток върху индийската икономика. Покачващите се световни цени на суровия петрол, рязкото покачване на разходите за торове и спадът на националните валутни резерви се превърнаха в рискови фактори и сериозен проблем за нашата икономика“, цитира PTI думите на министъра на бизнес конференция в индийската столица. На този фон неотдавнашното намаление на акциза върху бензина и дизела в Индия ще доведе до загуба на приходи от близо 1 трилион рупии (10,5 милиарда долара).

Проблемите се дължат до голяма степен на външни фактори, но няма причина за паника. „Икономическата ситуация в Индия остава положителна и стабилна дори сега. Мерките на правителството са насочени към осигуряване на растеж и намаляване на външния натиск върху икономиката на страната“, подчерта Ситхараман.