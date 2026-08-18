Американската автомобилна индустрия устоява на митата

Продажбите на леки автомобили и пикапи са достигнали сезонно коригирано годишно равнище от 16,6 млн. превозни средства през юни, преди леко да се понижат до 16,3 млн. през юли. Това е четвърти пореден месец с резултат над границата от 16 млн. автомобила.

Устойчивостта е особено показателна на фона на несигурността около митата, цените на автомобилите, лихвените проценти и енергийните разходи.

Производството набира скорост

Данните от производството също дават положителни сигнали. Новите поръчки за автомобили и автомобилни части са достигнали 73,1 млрд. USD през юни спрямо 72,1 млрд. USD през март. На годишна база увеличението е 10,6%.

Производството на моторни превозни средства и части в САЩ също демонстрира сила. Последните данни на Федералния резерв показват значително увеличение на автомобилното производство, което подкрепя цялостното представяне на американската промишленост.

Според анализа годишният темп на сглобяване на моторни превозни средства е достигнал около 11 млн. през юли – най-високото равнище от юли 2023 г. насам.

Автомобилното производство в Северна Америка – САЩ, Мексико и Канада – е нараснало с 0,7% от началото на годината до края на юни, а само през юни увеличението спрямо същия месец на предходната година е 2,6%.

Митата все още не са предизвикали ценови шок

Един от ключовите въпроси е доколко новите търговски бариери ще се прехвърлят върху крайните цени за американските потребители.

Засега ефектът изглежда ограничен. Цените на новите автомобили са се повишили с 0,5% на годишна база през юни, докато индексът на производствените цени при автомобилното производство е нараснал с 1,6%.

По-силен натиск се наблюдава при доставчиците на компоненти. Производствените цени на автомобилните части са се увеличили с 2,1% за година. Ако тази тенденция се запази, по-високите разходи по веригата на доставки могат постепенно да се прехвърлят първо върху автомобилните производители, а впоследствие и върху купувачите.

Тарифният риск остава

Устойчивите производствени показатели не означават, че американската автомобилна индустрия е преодоляла рисковете от търговската политика.

Митата продължават да променят производствените решения на големите компании. Ford например обяви през август, че планира да премести производството на някои модели Lincoln от Китай в САЩ от 2030 г. Компанията посочи високите тарифи и регулаторните ограничения като фактори за решението. Внасяният от Китай Lincoln Nautilus в момента е обект на обща американска тарифа от 52,5%.

Същевременно големите производители от Детройт предупреждават, че евентуални по-строги правила за съдържанието на компоненти, произведени в Северна Америка, могат да добавят милиарди долари към годишните им разходи. General Motors очаква разходите, свързани с митата, да достигнат между 2,5 и 3,5 млрд. долара през тази година, докато Ford прогнозира ефект от около 1 млрд. долара.

В момента Вашингтон и Отава водят преговори и за евентуално намаляване на американската тарифа върху канадските автомобили от сегашните 25% до 15%, като окончателно споразумение все още няма.

На този фон данните очертават американската автомобилна индустрия като един от устойчивите сегменти на производството през 2026 г. Продажбите и производството засега издържат на натиска, но митата, цените на компонентите и промените в северноамериканските вериги за доставки остават сред основните рискове за сектора през следващите месеци.