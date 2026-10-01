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Южна Корея ще инвестира до $200 млрд. в енергетиката на САЩ
  Тема: Икономика

Южна Корея ще инвестира до $200 млрд. в енергетиката на САЩ

1 Октомври, 2026 04:22 314 0

  • доналд тръмп-
  • южна корея-
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  • сащ

Пакетът включва осем ядрени централи, газова електроцентрала в Тексас и проекта Alaska LNG. Сделката е част от по-широк ангажимент на Сеул за инвестиции в САЩ.

Южна Корея ще инвестира до $200 млрд. в енергетиката на САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южна Корея ще инвестира до 200 млрд. долара в енергийни проекти в САЩ, обяви президентът Доналд Тръмп в Белия дом. Пакетът включва изграждането на осем големи ядрени електроцентрали, газова електроцентрала в Тексас и участие в проекта Alaska LNG.

„Днес обявяваме една от най-големите инвестиции в енергийната инфраструктура в историята на Америка“, заяви Тръмп.

По представеното от американския министър на търговията Хауърд Лътник разпределение около 120 млрд. долара ще бъдат насочени към осемте ядрени централи. Те са планирани в Охайо, Тенеси, Южна Каролина и Кентъки. Над 50 млрд. долара са предвидени за Alaska LNG, а повече от 22 млрд. долара - за газова електроцентрала в Тексас с мощност около 6,5 гигавата.

Газовата централа в Тексас е първият конкретен проект

Южнокорейските власти определиха газовата централа в Тексас като първия проект по инвестиционната програма. Тя трябва да осигурява електроенергия за райони, в които се разширяват центровете за изкуствен интелект и производството на полупроводници. Според южнокорейски медии първата фаза може да започне работа през 2029 г., а пълният капацитет да бъде достигнат през 2032 г.

В отделни публикации се посочва мощност между 6 и 6,5 гигавата, а стойността на проекта е оценена на около 22,3 млрд. долара. Разликата идва от различното описание на проекта от американската и южнокорейската страна.

Alaska LNG остава обвързан с допълнителна оценка

Проектът Alaska LNG предвижда добив на природен газ от северния склон на Аляска, изграждане на дълъг газопровод и втечняване на горивото за износ към азиатските пазари. Американската страна представи южнокорейското участие като част от договорения пакет.

Южнокорейските власти обаче посочват, че проектът трябва да премине оценка за търговска жизнеспособност. Това означава, че обявеният ангажимент не е равнозначен на незабавно финансиране на всички етапи. Асошиейтед прес също отбелязва, че не е ясно колко бързо ще бъде осигурено финансирането, тъй като става дума за обещания, произтичащи от търговското споразумение от 2025 г.

Инвестициите са част от търговска сделка

По-широкото споразумение предвижда Южна Корея да инвестира общо 350 млрд. долара в САЩ - 200 млрд. долара в стратегически проекти и още 150 млрд. долара в американското корабостроене. В замяна Вашингтон договори намаляване на митата върху южнокорейски стоки до 15%.

Сеул е договорил годишен лимит от 20 млрд. долара, за да ограничи натиска върху валутните си резерви. Предстои отделните проекти да бъдат оформени с конкретни договори, финансови механизми и графици.

Източници: РБК, Йонхап


САЩ
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