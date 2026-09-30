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Готвят бизнес делегация с технологичен фокус до Канада и САЩ

Готвят бизнес делегация с технологичен фокус до Канада и САЩ

30 Септември, 2026 16:00 418 4

  • бизнес делегация-
  • канада-
  • сащ

Посещението ще се проведе в периода от 23 октомври до 1 ноември 2026 г., като основните дестинации са град Торонто в провинция Онтарио и град Ню Йорк

Готвят бизнес делегация с технологичен фокус до Канада и САЩ - 1
Снимка: БТПП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Алекс Нестор, президент и управител на Канадската търговска камара в България и Десислава Везенкова, изпълнителен директор на камарата посетиха БТПП и разговаряха с председателя Цветан Симеонов.

По време на срещата бе предоставена информация за предстояща бизнес делегация в Канада и САЩ, организирана от самата Канадската търговска камара в България, съвместно с иновационния хъб „The Edge“.

Посещението ще се проведе в периода от 23 октомври до 1 ноември 2026 г., като основните дестинации са град Торонто в провинция Онтарио и град Ню Йорк. Делегацията ще посети „The Tech Festival Canada“ (Toronto Tech Festival), който осигурява висок клас платформа за нетуъркинг с водещи технологични инкубатори, канадски университети, държавни институции и глобални корпорации в областта на иновациите, изкуствения интелект и енергетиката. Участниците ще посетят Ниагара Фолс, за официална среща с кмета Джим Диодати и местния бизнес, както и ще присъстват на празнично събитие на Фондация „Канев“.

В рамките на основния канадски модул са предвидени посещения на производствените и изследователските съоръжения на компаниите „BWXT Canada“ и „General Dynamics Land Systems Canada“, както и работни срещи с представители на университета МакМастър и Техническия университет на Онтарио. За членовете на делегацията е осигурена и опционална програма в Ню Йорк, включваща срещи с Генералното консулство на Република България, Постоянното представителство към ООН, глобалния предприемач Цвета Калейнска и финансовия експерт от Уолстрийт Питър Тъкман.

Организационната и логистичната координация по програмата се поемат от Канадската търговска камара в България, а индивидуалните разходи за пътуване и престой са за сметка на участниците. Тъй като преференциалните цени за настаняване и наличността на стаи в хотела, който е домакин на фестивала, са динамични и се променят бързо, организаторите препоръчват своевременно потвърждение.

Констатирано бе, че сега е подходящ момент за разширяване на двустранното сътрудничество с Канада във връзка с Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (СЕТА). По информация на Канадската търговска камара в България след подписването на споразумението през 2017 г. търговията между България и Канада се е повишила със 100%.


България
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