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САЩ отпуснаха 5 милиона долара за киберхигиена в Централна Азия
  Тема: Казахстан

САЩ отпуснаха 5 милиона долара за киберхигиена в Централна Азия

29 Септември, 2026 15:51 327 2

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В Астана се провежда конференция за „суперинтелект“

САЩ отпуснаха 5 милиона долара за киберхигиена в Централна Азия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Представители на Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, както и на САЩ, участват в конференцията C5+1 Super Intelligence (SI) на тема „суперинтелект“, както президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи да се нарече изкуствен интелект (ИИ), която се откри в Астана.

Според пресслужбата на Министерството на ИИ и цифровото развитие на Казахстан, темите на събитието включваха „развитие на невронни мрежи, цифрова инфраструктура и центрове за данни, както и укрепване на киберсигурността и разширяване на сътрудничеството с американски технологични компании“. „Тези приоритети са залегнали в съвместната декларация за намеренията на страните от C5+1 за икономическо сътрудничество. Документът предвижда подкрепа за ИТ стартиращи компании, сътрудничество в областта на изследванията и образованието в областта на ИИ, развитие на цифрови услуги, телекомуникационна инфраструктура и центрове за данни“, се казва в изявлението.

Министерството отбеляза, че събитието в Астана е продължение на споразуменията, постигнати на срещата на върха C5+1, която се проведе във Вашингтон миналия ноември и в която участваха лидерите от Централна Азия и президентът на САЩ.

Марк Камерън, изпълняващ длъжността заместник-помощник държавен секретар по въпросите на Южна и Централна Азия, е представлявал САЩ на събитието. Той заяви, че Вашингтон е отпуснал 5 млн. USD на страните от Централна Азия, включително за цифрови технологии, киберсигурност и защита на критичната инфраструктура. „Отпуснахме 5 млн. USD чуждестранна помощ в подкрепа на киберсигурността и цифровия сектор в Централна Азия чрез CRDF Global (Американската фондация за граждански изследвания). Възнамеряваме да насърчаваме киберсигурността, да подобряваме реагирането при киберинциденти, да защитаваме критичната инфраструктура, да укрепваме сигурността на финансовия сектор и да развиваме политика за киберсигурност“, цитира агенцията Камерън.

Дипломатът отбеляза, че това представлява всеобхватно усилие на САЩ, насочено към „създаване на по-безопасно и по-сигурно цифрово бъдеще за Централна Азия“.

По време на речта си пред Общото събрание на ООН на 22 септември Тръмп обяви, че официално ще преименува ИИ. Според американския президент новото, „по-точно“ наименование е свръхразузнаване или суперинтелигентност, тъй като според него „изкуственото“ в тази фраза „прави разузнаването да изглежда невярно“. Асошиейтед прес съобщи на 24 септември, че Държавният департамент на САЩ е наредил на американските дипломати да използват термина „суперразузнаване“ вместо „ИИ“. Платформата C5+1 предвижда сътрудничество между петте централноазиатски държави и различни държави по света.


Казахстан
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