Изтокът иска засилване на търговията с Русия

Разширяване на търговията, нови инвестиционни проекти и по-тясно икономическо сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион бяха сред основните послания на чуждестранните участници в пленарното заседание на Източния икономически форум във Владивосток. Заедно с руския президент Владимир Путин в дискусията участваха президентът на Индонезия Прабово Субианто, премиерът на Монголия Ням-Осорин Учрал, вицепрезидентът на Мянма Ньо Со и заместник-председателят на Държавния съвет на Китай Дин Сюесян.

Индонезия вижда нужда от алтернативна финансова архитектура

Президентът на Индонезия Прабово Субианто постави акцент върху променящата се международна търговска среда и необходимостта страните да разполагат с повече възможности за разплащания и движение на капитали.

Индонезийският лидер посочи, че Русия е важен партньор за Джакарта и отбеляза достигнатото през миналата година ниво на стратегическо партньорство между двете държави. Според него Източният икономически форум предоставя възможност за допълнително укрепване на отношенията в региона.

Сред темите в двустранните отношения са селското стопанство, корабостроенето, информационните технологии и енергетиката, включително ядрената. По време на срещата си с Путин преди пленарната сесия Субианто заяви, че Индонезия е готова да задълбочава сътрудничеството с Русия.

Един от по-широките акценти в неговото участие беше необходимостта от финансова система, която да позволява на държавите да продължат търговията и движението на капитали при нарастваща фрагментация на световната икономика. Тази позиция се вписва в стремежа на редица азиатски държави да използват повече национални валути и алтернативни механизми за разплащане.

Монголия постави акцент върху енергийната сигурност

За Монголия един от най-конкретните въпроси на форума беше сигурността на доставките на горива.

Премиерът Ням-Осорин Учрал обсъди с руския министър на енергетиката Сергей Цивильов продължаването на стабилните доставки на руски петролни продукти за Монголия. Руската страна е потвърдила готовност да ги запази въпреки проблемите на вътрешния си горивен пазар.

Въпросът е от ключово значение за монголската икономика, която в значителна степен зависи от вноса на горива.

Паралелно двустранната търговия продължава да расте. Данни, разпространени във връзка със срещите във Владивосток, показват, че стокообменът между Русия и Монголия през първата половина на 2026 г. е достигнал около 1,57 млрд. долара, което е увеличение с над 18% на годишна база.

Мянма предлага конкретни индустриални проекти

Вицепрезидентът на Мянма Ньо Со определи Източния икономически форум като важна платформа за сътрудничество в Азиатско-тихоокеанския регион.

Според ТАСС той е подчертал, че на фона на глобалните промени форумът може да даде допълнителен импулс на икономическото партньорство между страните.

Най-конкретните предложения от Мянма са свързани с реални инвестиционни проекти. Ньо Со съобщи, че Москва и Найпидо обсъждат или вече реализират инициативи, сред които металургичен завод, предприятие за производство на торове и дълбоководно пристанище.

Подобни проекти показват, че Мянма разглежда отношенията с Русия не само в политически, но и в промишлен и инфраструктурен контекст.

Китай търси нови механизми за финансиране

Китайската делегация също постави силен акцент върху инвестиционното сътрудничество.

Във Владивосток беше обсъдена възможността руски компании да набират средства на китайския капиталов пазар чрез т.нар. панда облигации – облигации в юани, емитирани в Китай от чуждестранни компании. Темата е била разгледана между руския първи вицепремиер Денис Мантуров и заместник-председателя на Държавния съвет на Китай Дин Сюесян.

По данни, представени на форума, портфейлът на руско-китайската междуправителствена комисия включва 65 значими и 26 перспективни проекта на обща стойност около 240 млрд. долара, като повече от половината вече са в процес на реализация. Проектите обхващат металургията, химическата и горската промишленост, машиностроенето, селското стопанство, транспорта и логистиката.

Паралелно Москва даде сигнал, че остава заинтересована и от сътрудничество с Китай при разработването на широкофюзелажен пътнически самолет. Руският първи вицепремиер Денис Мантуров заяви във Владивосток, че страната е готова да се върне към подробно обсъждане на проекта.

Азия все по-силно доминира икономическата програма на форума

Изказванията и срещите на чуждестранните представители показват обща тенденция – държавите от Азия търсят практични механизми за увеличаване на търговията и инвестициите с Русия.

При Индонезия акцентът е върху стратегическото партньорство и новите финансови механизми, при Монголия – върху енергийната сигурност, при Мянма – върху конкретни индустриални и инфраструктурни проекти, а при Китай – върху финансирането и големия портфейл от съвместни инвестиции.

Така тазгодишният форум във Владивосток потвърждава засиленото пренасочване на руските икономически връзки към Азиатско-тихоокеанския регион и търсенето на алтернативни източници на капитал, пазари и технологии.