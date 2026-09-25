Новини
Свят »
Русия »
ПВО отбива атака на дронове над Пермския край
  Тема: Украйна

ПВО отбива атака на дронове над Пермския край

25 Септември, 2026 05:41 536 7

  • пермски край-
  • дронове-
  • пво-
  • утриш-
  • пожари

Властите призоваха жителите да не публикуват кадри от работата на ПВО. В резерват „Утриш“ 14 пожара са засегнали 71,7 хектара за година.

ПВО отбива атака на дронове над Пермския край - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Силите на противовъздушната отбрана отбиват атака на безпилотни летателни апарати над Пермския край, съобщи регионалното Министерство на териториалната сигурност. На място работят оперативни и аварийни служби, а в района е въведен режим на опасност от безпилотници. Заради заплахата са наложени и ограничения по плана „Килим“ около Перм и Березники.

„В Пермския край силите на ПВО отбиват атака на вражески БПЛА. Важно: от съображения за сигурност не се приближавайте до отломки от безпилотници. Не заснемайте и не публикувайте в социалните мрежи работата на ПВО“, се казва в съобщението на ведомството. Губернаторът Дмитрий Махонин съобщи за масирана атака срещу региона и за попадение по промишлен обект. По предварителни данни няма пострадали.

Още новини от Украйна

Пожарите в „Утриш“ са засегнали 71,7 хектара

В природния резерват „Утриш“ в Краснодарския край през последната година са регистрирани над 100 падания на безпилотни летателни апарати. При 14 от инцидентите са възникнали пожари, като общата площ, прeмината от огъня, е 71,7 хектара. Данните са съобщени от изпълняващия длъжността директор на резерватa Дмитрий Онохов пред ТАСС.

Най-мащабният последен епизод е от 8 септември, когато едновременно са възникнали пет огнища на площ от 7,28 хектара. Пожарите са ликвидирани на 14 септември. Предварителното обследване е установило около 160 дървета, повредени до степен на прекратяване на растежа, сред които приблизително 70 редки и защитени вида. Засегнати са хвойна, делтовидна хвойна и тъполистна фисташка.

По данни на резервата гибел на животни след пожара от 8 септември не е установена. Хвойновите гори, през които огънят е преминал по върховете, ще се възстановяват по-бавно, докато участъците с широколистни видове имат по-добри възможности за естествено възобновяване. През следващите три месеца специалисти ще извършат лесопатологично обследване, за да определят площите с нарушена или загубена устойчивост на горските екосистеми.

Източници: Ведомости Юг, Комерсантъ, Лента новостей Перми


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Няма им нищо

    4 2 Отговор
    Жириновски каза: "Обиколил съм цялата страна. По-тъпо население от това в Урал няма, там живеят дебили. От Перм до Екатеринбург – това население е дебилно."

    06:07 25.09.2026

  • 3 Жириновски

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула":

    Тома е рабона на великото руско ПВО. Дебили живеят в Сперм. Дебили.

    06:10 25.09.2026

  • 4 ....

    2 3 Отговор
    Мириз на изгоряла вата се реже във въздуха.
    Затова забраняват снимането.

    06:11 25.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания