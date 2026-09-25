ПВО отбива атака на дронове над Пермския край

Силите на противовъздушната отбрана отбиват атака на безпилотни летателни апарати над Пермския край, съобщи регионалното Министерство на териториалната сигурност. На място работят оперативни и аварийни служби, а в района е въведен режим на опасност от безпилотници. Заради заплахата са наложени и ограничения по плана „Килим“ около Перм и Березники.

„В Пермския край силите на ПВО отбиват атака на вражески БПЛА. Важно: от съображения за сигурност не се приближавайте до отломки от безпилотници. Не заснемайте и не публикувайте в социалните мрежи работата на ПВО“, се казва в съобщението на ведомството. Губернаторът Дмитрий Махонин съобщи за масирана атака срещу региона и за попадение по промишлен обект. По предварителни данни няма пострадали.

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Пожарите в „Утриш“ са засегнали 71,7 хектара

В природния резерват „Утриш“ в Краснодарския край през последната година са регистрирани над 100 падания на безпилотни летателни апарати. При 14 от инцидентите са възникнали пожари, като общата площ, прeмината от огъня, е 71,7 хектара. Данните са съобщени от изпълняващия длъжността директор на резерватa Дмитрий Онохов пред ТАСС.

Най-мащабният последен епизод е от 8 септември, когато едновременно са възникнали пет огнища на площ от 7,28 хектара. Пожарите са ликвидирани на 14 септември. Предварителното обследване е установило около 160 дървета, повредени до степен на прекратяване на растежа, сред които приблизително 70 редки и защитени вида. Засегнати са хвойна, делтовидна хвойна и тъполистна фисташка.

По данни на резервата гибел на животни след пожара от 8 септември не е установена. Хвойновите гори, през които огънят е преминал по върховете, ще се възстановяват по-бавно, докато участъците с широколистни видове имат по-добри възможности за естествено възобновяване. През следващите три месеца специалисти ще извършат лесопатологично обследване, за да определят площите с нарушена или загубена устойчивост на горските екосистеми.

Източници: Ведомости Юг, Комерсантъ, Лента новостей Перми