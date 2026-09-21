България има всичко необходимо за икономически растеж

България разполага със силна основа за привличане на нови инвестиции и ускоряване на икономическия растеж, като сред най-големите ѝ предимства са квалифицираните хора, стратегическото местоположение, индустриалният капацитет, енергийните ресурси и възможностите за развитие на нови технологии. Това заяви президентът на Американската търговска камара в България Томи Вер Елст при откриването на бизнес закуска с правителството в София.

Форумът събра представители на бизнеса и изпълнителната власт, а сред участниците бяха министър-председателят Румен Радев и министри от кабинета. Бизнес закуската е част от традиционния формат на Американската търговска камара за диалог между компаниите и правителството.

Основното послание на Вер Елст беше, че въпреки бързо променящата се международна икономическа среда България има предпоставки не само да запази, но и да повиши своята конкурентоспособност.

„Наистина вярваме, че един от най-големите активи, които България има днес, са нейните хора“, заяви той.

Според президента на АТК комбинацията от човешки капитал, географско положение, индустриални възможности, иновационен потенциал и енергийни ресурси дава на страната силна основа за дългосрочен икономически успех и по-голяма устойчивост на външни сътресения.

Над 100 американски компании и 40 000 работни места

Вер Елст постави специален акцент върху мащаба на икономическите отношения между България и САЩ. По представените от него данни Съединените щати са сред шестте водещи чуждестранни инвеститори в България.

В страната работят над 100 американски компании, които осигуряват работни места с висока добавена стойност на повече от 40 000 души. Според Вер Елст присъствието им има съществен принос за икономическия растеж и създаването на благосъстояние в България.

Той определи САЩ като един от най-важните икономически партньори на страната и подчерта значението на трансатлантическите отношения като източник на капитал, технологии и нови възможности за бизнеса.

Американската търговска камара вижда потенциал за разширяване на това партньорство в няколко направления – икономически растеж и конкурентоспособност, енергетика, дигитална трансформация и изкуствен интелект, здравеопазване, образование, развитие на работната сила, отбрана и сигурност.

Изкуственият интелект се превръща в икономически фактор

Една от областите, върху които бизнесът настоява да бъде поставен по-силен акцент, е дигиталната трансформация и развитието на изкуствения интелект.

„Тази технология оформя света пред нас. И това се случва изключително бързо, така че трябва да гарантираме, че като държава сме част от този процес“, заяви Вер Елст.

Посланието съвпада с по-широката позиция на американския бизнес за необходимостта България да подобрява инвестиционната си среда и да развива сектори с висока добавена стойност. Американската търговска камара определя подобряването на инвестиционния климат и икономическата конкурентоспособност като част от своите основни приоритети.

Енергетиката – ключова за конкурентоспособността

Другото голямо направление е енергетиката. Вер Елст припомни, че Американската търговска камара наскоро е публикувала своята Бяла книга за енергетиката с конкретни предложения за развитието на сектора.

Документът действително беше публикуван през 2026 г. и поставя акцент върху сигурността, устойчивостта и конкурентоспособността на българската енергетика, както и върху подобряването на инвестиционния климат.

За бизнеса значението на енергетиката вече излиза далеч извън традиционния въпрос за цената и сигурността на доставките. Достъпът до надеждна енергия се превръща във все по-важно условие за привличането на високотехнологични производства, дигитална инфраструктура и инвестиции в изкуствен интелект.

Бизнесът иска кадри за новата икономика

Сериозно предизвикателство остава подготовката на работната сила за технологичната трансформация. Според Вер Елст уменията, които ще бъдат необходими на компаниите през следващите години, се променят бързо.

Затова сред приоритетите трябва да бъдат дигиталните умения, предприемачеството, STEM образованието, лидерските и комуникационните способности, както и чуждите езици.

Именно човешкият капитал беше посочен от президента на АТК като едно от най-силните конкурентни предимства на България. Запазването му обаче ще зависи и от способността на образователната система да отговори на потребностите на бизнеса в условията на бързо навлизане на нови технологии.

Отбраната може да бъде двигател на растежа

Американската търговска камара вижда икономически потенциал и в отбранителната индустрия. Според Вер Елст секторът не трябва да бъде разглеждан единствено през призмата на сигурността.

По думите му отбраната и сигурността са „ключов двигател за растеж, иновации и икономическо развитие“.

Това поставя сектора сред областите, в които американският и българският бизнес могат да разширят сътрудничеството си – особено при технологичните разработки и производствата с висока добавена стойност.

Според президента на Американската търговска камара сегашната международна среда носи едновременно рискове и възможности. За България ключът е да използва членството си в ЕС и НАТО, международните си партньорства и собствените си икономически предимства, за да привлече повече капитал и технологии.

АТК от своя страна заявява готовност да предоставя експертиза и практически решения в диалога с правителството, насочени към икономически растеж, инвестиции и повишаване на конкурентоспособността на България.