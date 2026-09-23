Европа я чака тежка зима

Предстоящата зима ще бъде трудна за европейските страни поради ниските резерви за съхранение на газ и проблеми с доставките, включително тези, свързани с политиката на ЕС към Русия. Това заяви Фатих Бирол, ръководител на Международната агенция по енергетика (МАЕ), на енергиен форум, организиран от списание Foreign Policy.
„Мисля, че ако погледнете Европа, тази зима ще бъде много сурова за тях. Европа е имала много сурови зими напоследък, но тази ще бъде една от най-суровите, защото нивата на съхранение на газ в Европа в момента са на исторически ниски нива“, каза Бирол.
На фона на исторически ниските резерви, Европа също е изправена пред проблеми с доставките, отбеляза ръководителят на МАЕ. Той посочи, че „европейските страни са решили напълно да се откажат от руския газ до 2027 г.“ и че европейците вече не могат да получават газ от ОАЕ и Катар поради затварянето на Ормузкия проток. В резултат на това европейските страни са принудени да се обърнат към САЩ и Норвегия за нови доставки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
Според тях, основните купувачи са били Франция, Белгия и Испания, които са внесли съответно 3,6 млн., 2,9 млн. и 2,7 млн. тона LNG. Общо ЕС може да плати около 6 млрд. EUR за доставки на газ.
11:23 23.09.2026
2 тсътсъ
11:28 23.09.2026
3 Как беше...?
11:38 23.09.2026
4 тая
11:45 23.09.2026
5 Хи хи хи хи
За нас на село не се притеснявайте господа джендърля ние имаме дърва и топли мръвки.
11:49 23.09.2026
6 az СВО Победа 81
Да й дойде акъла... 🤣🤣🤣
12:06 23.09.2026
7 Симо
12:12 23.09.2026
8 Мохамед
12:17 23.09.2026
9 az СВО Победа 81
12:23 23.09.2026
10 Василеску
12:49 23.09.2026
11 Маймуната реже клона
13:08 23.09.2026
12 Глупости
13:09 23.09.2026
13 Ами
Европейците се изпокараха с цял свят. Остава да разчитат само на норвежките доставки.
13:14 23.09.2026