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Европа я чака тежка зима
  Тема: Бъдещето на Газа

Европа я чака тежка зима

23 Септември, 2026 11:21 1 157 13

  • фатих бирол-
  • газ-
  • европа-
  • зима-
  • ормузки проток-
  • проблеми

Европейците се отказват от руския газ, а вече не могат да получават такъв и от ОАЕ и Катар поради затварянето на Ормузкия проток

Европа я чака тежка зима - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Предстоящата зима ще бъде трудна за европейските страни поради ниските резерви за съхранение на газ и проблеми с доставките, включително тези, свързани с политиката на ЕС към Русия. Това заяви Фатих Бирол, ръководител на Международната агенция по енергетика (МАЕ), на енергиен форум, организиран от списание Foreign Policy.

„Мисля, че ако погледнете Европа, тази зима ще бъде много сурова за тях. Европа е имала много сурови зими напоследък, но тази ще бъде една от най-суровите, защото нивата на съхранение на газ в Европа в момента са на исторически ниски нива“, каза Бирол.

На фона на исторически ниските резерви, Европа също е изправена пред проблеми с доставките, отбеляза ръководителят на МАЕ. Той посочи, че „европейските страни са решили напълно да се откажат от руския газ до 2027 г.“ и че европейците вече не могат да получават газ от ОАЕ и Катар поради затварянето на Ормузкия проток. В резултат на това европейските страни са принудени да се обърнат към САЩ и Норвегия за нови доставки.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    12 0 Отговор
    Европейският съюз е внесъл рекордните 9,89 милиона тона втечнен природен газ (LNG) от големия завод Yamal LNG през първата половина на 2026 г., което е с 18% повече от 2025 г., съобщават анализатори от Kpler.

    Според тях, основните купувачи са били Франция, Белгия и Испания, които са внесли съответно 3,6 млн., 2,9 млн. и 2,7 млн. тона LNG. Общо ЕС може да плати около 6 млрд. EUR за доставки на газ.

    11:23 23.09.2026

  • 2 тсътсъ

    25 4 Отговор
    Важното е да плзваме демократичен газ , цената е без значение

    11:28 23.09.2026

  • 3 Как беше...?

    20 3 Отговор
    Сбогом Газпром...-нали така розови дже дита....?!?!

    11:38 23.09.2026

  • 4 тая

    4 19 Отговор
    Тая дъвка не ви ли омръзна. Мрем от студ всяка зима и още сме живи. То хубаво ама това което пишете се отнася само за България завладяна от руския олигархизъм. 60 % от българите живеят на студено и тъмно заради руския башибозук.

    11:45 23.09.2026

  • 5 Хи хи хи хи

    14 0 Отговор
    В столовата на Брюксел на ЕК ще ядат студени кебапчета с топла бира, а в столовата на НС в България ще раздават близалки Хелол Кити!

    За нас на село не се притеснявайте господа джендърля ние имаме дърва и топли мръвки.

    11:49 23.09.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    11 1 Отговор
    Нека мръзне!
    Да й дойде акъла... 🤣🤣🤣

    12:06 23.09.2026

  • 7 Симо

    13 1 Отговор
    Колкото и неприятно да е, Европа трябва да преживее една изключитенло тежка зима, за да се събуди и осъзнае, че тези чиновници ни водят към физическа гибел. Европа трябва да се оттърси от състояниет си, а това може да стане само с кризисна ситуация. Такава може да се окаже имено тази зима.

    12:12 23.09.2026

  • 8 Мохамед

    9 1 Отговор
    Това вече не е Европа,а ЕВРОПИСТАНСКИЯ ХАЛИФАТ гяурииииииии

    12:17 23.09.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    9 1 Отговор
    От Брюксел нали са много загрижени за глобалното затопляне, е тая зима Европа ще стои на студено, за да помогне за охлаждане на планетата.... 🤣🤣🤣🤣🤣

    12:23 23.09.2026

  • 10 Василеску

    5 0 Отговор
    Това кажете на ушенце на Урсуля. Ние тук сме карали къде-къде по-тежки зими 90-е. Не се плашим. Освен това и Ел Ниньо мисли за нас - вместо ЕС. Тази зима се предвижда да е истинска само в Западна Европа и най-вече Германия

    12:49 23.09.2026

  • 11 Маймуната реже клона

    4 0 Отговор
    на който е седнала.

    13:08 23.09.2026

  • 12 Глупости

    0 3 Отговор
    Газ в Дания, Норвегия и Канада колкото искаш.

    13:09 23.09.2026

  • 13 Ами

    3 0 Отговор
    то май и дизел няма да има достатъчно както са тръгнали работите.
    Европейците се изпокараха с цял свят. Остава да разчитат само на норвежките доставки.

    13:14 23.09.2026