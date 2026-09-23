Европа я чака тежка зима

Предстоящата зима ще бъде трудна за европейските страни поради ниските резерви за съхранение на газ и проблеми с доставките, включително тези, свързани с политиката на ЕС към Русия. Това заяви Фатих Бирол, ръководител на Международната агенция по енергетика (МАЕ), на енергиен форум, организиран от списание Foreign Policy.

„Мисля, че ако погледнете Европа, тази зима ще бъде много сурова за тях. Европа е имала много сурови зими напоследък, но тази ще бъде една от най-суровите, защото нивата на съхранение на газ в Европа в момента са на исторически ниски нива“, каза Бирол.

На фона на исторически ниските резерви, Европа също е изправена пред проблеми с доставките, отбеляза ръководителят на МАЕ. Той посочи, че „европейските страни са решили напълно да се откажат от руския газ до 2027 г.“ и че европейците вече не могат да получават газ от ОАЕ и Катар поради затварянето на Ормузкия проток. В резултат на това европейските страни са принудени да се обърнат към САЩ и Норвегия за нови доставки.