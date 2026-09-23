Иран ще развива отношенията си с Русия, въпреки санкциите на САЩ

Иран ще продължи да укрепва отношенията си с Русия независимо от новите американски санкции и заплахата от ограничения срещу иранските авиокомпании. Това заяви посланикът на Ислямската република в Москва Казем Джалали на пресконференция, коментирайки дали иранските превозвачи ще продължат да летят до Русия след затягането на санкционния режим от Вашингтон.

„Ние сме приятели с Русия. Платили сме висока цена в борбата срещу едностранните действия на САЩ и Запада. Позициите ни съвпадат по много въпроси“, заяви Джалали.

По думите му Техеран не признава американските санкции срещу Русия и ги смята за „нечовешки“, докато Москва заема аналогична позиция по отношение на ограниченията срещу Иран.

„Затова Иран ще развива отношенията си с Русия независимо от всичко и ще се стреми към тяхното укрепване“, заяви дипломатът.

Изказването идва непосредствено преди 23 септември – датата, от която американският министър на финансите Скот Бесент твърди, че новите санкции могат практически да изолират иранските авиокомпании от международния авиационен пазар.

Бесент предупреди, че чуждестранните компании, които продължат да обслужват санкционираните ирански превозвачи, рискуват да изгубят достъп до американската финансова система.

„Ако кацнат, не можете да им предоставите гориво, не можете да им предоставите наземно обслужване, не можете да продавате билети за тях, или ще бъдете изключени от доларовата система“, заяви американският финансов министър.

Натискът се основава на разширените американски санкции срещу иранския авиационен сектор. На 8 септември Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ включи в санкционните списъци 27 ирански авиокомпании като част от пакет от общо 36 цели, свързани с авиационния сектор. Вашингтон твърди, че иранската авиационна инфраструктура е използвана за транспортиране на оръжия, военнослужещи и товари в нарушение на санкциите. Това е позиция на американските власти.

Новите мерки не означават автоматично затваряне на въздушното пространство на други държави за ирански самолети. Механизмът се основава на вторични санкции – Вашингтон заплашва с ограничения чуждестранните компании и финансови институции, които предоставят услуги на санкционираните превозвачи.

На практика обаче натискът вече започва да затруднява международните операции на иранската авиация. Полети на санкционирани ирански превозвачи до Грузия бяха прекратени, а Ирак също предприе действия за спиране на полетите на ирански авиокомпании. По-рано Турция и Оман ограничиха полетите на Mahan Air след разговори със САЩ.

Техеран оспорва твърдението за пълна блокада

Иранските авиационни власти обаче отхвърлят твърдението, че от 23 септември международните полети на всички ирански авиокомпании ще бъдат прекратени.

Говорителят на Организацията за гражданска авиация на Иран Маджид Ахаван заяви, че санкционирането на 27 превозвачи не означава автоматично спиране на международните въздушни връзки на страната.

По думите му към момента Mahan Air е ограничила полетите си до определени дестинации, включително Истанбул, Анкара и Маскат, докато останалите превозвачи продължават международните си операции.

Това прави Русия особено важна за Техеран. Москва не признава едностранните американски санкции срещу Иран, а изявлението на Джалали показва, че иранските власти възнамеряват да запазят въздушните и икономическите връзки между двете страни въпреки американския натиск.

Китай също се противопостави днес на новите ограничения. Пекин определи едностранните американски санкции срещу иранските авиокомпании като незаконни и заяви, че се противопоставя на използването на подобни мерки без международноправно основание.

Американската кампания срещу авиационния сектор е част от по-широката стратегия на Вашингтон за засилване на икономическия натиск върху Техеран. Освен авиацията американските мерки обхващат финансовия, петролния и други ключови сектори на иранската икономика.

На този фон позицията на Джалали е сигнал, че Техеран възнамерява да задълбочава връзките с Москва като противодействие на опитите за икономическа изолация. Реалният ефект върху полетите между Иран и Русия обаче ще зависи и от това дали компаниите, които осигуряват гориво, наземно обслужване, разплащания и други услуги по маршрутите, ще продължат да работят с иранските превозвачи след 23 септември.