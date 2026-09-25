Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Дмитриев се срещна с Уиткоф и Къшнър в Ню Йорк
  Тема: Украйна

Дмитриев се срещна с Уиткоф и Къшнър в Ню Йорк

25 Септември, 2026 05:48 593 7

  • кирил дмитриев-
  • стив уиткоф-
  • джаред кушнер-
  • украйна-
  • преговори

Разговорите са били посветени на руско-американското сътрудничество и мирното уреждане на конфликта в Украйна.

Дмитриев се срещна с Уиткоф и Къшнър в Ню Йорк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев се е срещнал в Ню Йорк със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Разговорите са били посветени на руско-американското сътрудничество и мирното уреждане на конфликта в Украйна, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници. Срещата е проведена на полето на Общото събрание на ООН.

Контактът е продължение на разговорите в Кремъл от 5 септември, когато Уиткоф и Къшнър разговаряха с руския президент Владимир Путин повече от три часа. В срещата участваха още Дмитриев и помощникът на Путин Юрий Ушаков. По думите на Ушаков разговорите са били „съдържателни, конструктивни и откровени“, а според прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков те са „приближили страните към уреждането“ на конфликта в Украйна.

Още новини от Украйна

Обсъждан е дългосрочен мир

След срещата в Москва Джаред Къшнър заяви, че са били обсъждани елементи на дългосрочен мир и възможните ползи от него за Русия, Украйна и други държави. Американските представители са подкрепили възобновяването на тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна.

Кремъл е заявил интерес към подновяване на формата, но не е обявена конкретна дата за нова тристранна среща. На разговорите в Москва са били засегнати и въпроси, свързани с икономическото сътрудничество и енергетиката, съобщи по-рано Ройтерс.

Позициите за НАТО и ситуацията на фронта

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Уиткоф и Къшнър са изхождали от позицията на президента Доналд Тръмп, че Украйна не трябва да влиза в НАТО. По думите му американската страна е настоявала да бъдат отчетени и реалностите, създадени на място.

Нюйоркската среща се състоя по време на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, където дипломатическите контакти между Русия и САЩ продължиха паралелно с обсъжданията за възможно възобновяване на преговорите за Украйна.

Източници: РБК, CNN, Ройтерс


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитриев е на колене в Ню Йорк

    6 4 Отговор
    Сибига в ООН:

    Милиционерчето Пусин искаше Киев за 3 дни, защо гори Москва след почти 5 години?

    Коментиран от #5

    05:51 25.09.2026

  • 2 Соломон

    4 4 Отговор
    Мирно решение може да има само когато Русия започне да спазва международното право. А ако го спазваше тази не война нямаше да я има

    05:53 25.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ФАКТ

    4 3 Отговор
    Милиционерът е пратил говорител при големитенНачалници да им каже че ще продължава да е многоходов

    05:54 25.09.2026

  • 5 Соломон

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Димитриев е на колене в Ню Йорк":

    Москва започна да гори след 13 г а не след 5

    05:54 25.09.2026

  • 6 ЖЕЛЮ

    3 2 Отговор
    Копейките по кофите харесват Путя, защото е многоходов, а така им изглежда умен

    05:56 25.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.