Дмитриев се срещна с Уиткоф и Къшнър в Ню Йорк

Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев се е срещнал в Ню Йорк със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Разговорите са били посветени на руско-американското сътрудничество и мирното уреждане на конфликта в Украйна, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници. Срещата е проведена на полето на Общото събрание на ООН.
Контактът е продължение на разговорите в Кремъл от 5 септември, когато Уиткоф и Къшнър разговаряха с руския президент Владимир Путин повече от три часа. В срещата участваха още Дмитриев и помощникът на Путин Юрий Ушаков. По думите на Ушаков разговорите са били „съдържателни, конструктивни и откровени“, а според прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков те са „приближили страните към уреждането“ на конфликта в Украйна.
Обсъждан е дългосрочен мир
След срещата в Москва Джаред Къшнър заяви, че са били обсъждани елементи на дългосрочен мир и възможните ползи от него за Русия, Украйна и други държави. Американските представители са подкрепили възобновяването на тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна.
Кремъл е заявил интерес към подновяване на формата, но не е обявена конкретна дата за нова тристранна среща. На разговорите в Москва са били засегнати и въпроси, свързани с икономическото сътрудничество и енергетиката, съобщи по-рано Ройтерс.
Позициите за НАТО и ситуацията на фронта
Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Уиткоф и Къшнър са изхождали от позицията на президента Доналд Тръмп, че Украйна не трябва да влиза в НАТО. По думите му американската страна е настоявала да бъдат отчетени и реалностите, създадени на място.
Нюйоркската среща се състоя по време на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, където дипломатическите контакти между Русия и САЩ продължиха паралелно с обсъжданията за възможно възобновяване на преговорите за Украйна.
Източници: РБК, CNN, Ройтерс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димитриев е на колене в Ню Йорк
Милиционерчето Пусин искаше Киев за 3 дни, защо гори Москва след почти 5 години?
Коментиран от #5
05:51 25.09.2026
2 Соломон
05:53 25.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ФАКТ
05:54 25.09.2026
5 Соломон
До коментар #1 от "Димитриев е на колене в Ню Йорк":Москва започна да гори след 13 г а не след 5
05:54 25.09.2026
6 ЖЕЛЮ
05:56 25.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.