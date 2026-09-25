Дмитриев се срещна с Уиткоф и Къшнър в Ню Йорк

Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев се е срещнал в Ню Йорк със специалния пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Разговорите са били посветени на руско-американското сътрудничество и мирното уреждане на конфликта в Украйна, съобщи CNN, позовавайки се на свои източници. Срещата е проведена на полето на Общото събрание на ООН.

Контактът е продължение на разговорите в Кремъл от 5 септември, когато Уиткоф и Къшнър разговаряха с руския президент Владимир Путин повече от три часа. В срещата участваха още Дмитриев и помощникът на Путин Юрий Ушаков. По думите на Ушаков разговорите са били „съдържателни, конструктивни и откровени“, а според прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков те са „приближили страните към уреждането“ на конфликта в Украйна.

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Обсъждан е дългосрочен мир

След срещата в Москва Джаред Къшнър заяви, че са били обсъждани елементи на дългосрочен мир и възможните ползи от него за Русия, Украйна и други държави. Американските представители са подкрепили възобновяването на тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна.

Кремъл е заявил интерес към подновяване на формата, но не е обявена конкретна дата за нова тристранна среща. На разговорите в Москва са били засегнати и въпроси, свързани с икономическото сътрудничество и енергетиката, съобщи по-рано Ройтерс.

Позициите за НАТО и ситуацията на фронта

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Уиткоф и Къшнър са изхождали от позицията на президента Доналд Тръмп, че Украйна не трябва да влиза в НАТО. По думите му американската страна е настоявала да бъдат отчетени и реалностите, създадени на място.

Нюйоркската среща се състоя по време на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, където дипломатическите контакти между Русия и САЩ продължиха паралелно с обсъжданията за възможно възобновяване на преговорите за Украйна.

Източници: РБК, CNN, Ройтерс