Вучич очаква удължаване на договора за доставка на газ с Русия

По време на среща с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН, сръбският президент Александър Вучич изрази надежда за бързо удължаване на договора за доставки на руски газ за страната, който изтича на 30 септември.

„Проведох открита и съществена дискусия с руския външен министър Сергей Лавров по въпросите на енергийната сигурност на фона на по-широката глобална криза в този сектор. Изразих надежда, че до края на септември ще подпишем ново споразумение за доставки на газ с Руската федерация“, написа Вучич в Instagram след срещата си с Лавров.

По-рано руското външно министерство обяви среща между Лавров и Вучич в кулоарите на седмицата на високо ниво на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.