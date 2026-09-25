Атака с дронове по Киев: един пострадал, щети по жилищен блок

Един човек е пострадал при руска атака с безпилотни летателни апарати срещу Киев през нощта на 25 септември. Отломки са паднали върху 25-етажна жилищна сграда в Соломенския район, като пораженията са на нивото на четвъртия етаж. Киевската градска военна администрация е съобщила, че на пострадалия е оказана необходимата помощ.
Първоначално кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че в Соломенския район безпилотен летателен апарат е паднал върху нежилищна сграда. „В Соломенския район БПЛА падна върху нежилищна сграда. В момента в столицата има ракетна опасност“, е написал Кличко. По-късно Киевската градска военна администрация е уточнила, че отломките са засегнали жилищен блок.
Щети в два района на Киев
В Соломенския район е започнал пожар на открито пространство до нежилищна сграда. В Подолския район е повредена друга нежилищна сграда. Екипи на аварийните служби са се насочили към местата на инцидентите.
Въздушната тревога в Киев е обявена в 4:27 часа заради ракетна опасност, след като преди това в столицата е имало предупреждение за атака с дронове. Отмяната на тревогата е обявена в 5:14 часа.
Източници: Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #2
05:38 25.09.2026
2 Соломон
До коментар #1 от "Овчар":Нормално е да са потресаващи. Все пак са нападнати от най голямата варварска и нацистка държава
05:47 25.09.2026
3 Вчера
Милиционерчето Пусин искаше Киев за 3 дни, защо гори Москва след почти 5 години?
05:49 25.09.2026
4 Ужас
05:53 25.09.2026
5 1234
Коментиран от #12
05:54 25.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сори
06:03 25.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ПсиХолог
До коментар #8 от "Оня":Редакцията трябва да забрани на слабоумници да пишете.
Коментиран от #15, #18
06:19 25.09.2026
12 1234
До коментар #5 от "1234":Уточнявам - пълната победа на Украйна над фашисткия захватчик.
06:21 25.09.2026
13 Оня
До коментар #10 от "Здрасти":Твърде дребничък си в главата за да напишеш нещо смислено!
06:22 25.09.2026
14 Ран Босилек
06:24 25.09.2026
15 Оня
До коментар #11 от "ПсиХолог":Ти явно сериозно си се повлиял от пациентите си!
Коментиран от #17
06:25 25.09.2026
16 Тоя пък
До коментар #8 от "Оня":Ти виждаш ли се, какво си смацал неграмотно?
06:26 25.09.2026
17 Чакай си облика на Путин
До коментар #15 от "Оня":Да удариш една злобна в кревата преди леблебията.
06:28 25.09.2026
18 Реалист
До коментар #11 от "ПсиХолог":Руската прораганда е насочена към слабоумните. Нали виждаш избирателите им на ПБ, Възраждане , нискочели, плешиви
06:30 25.09.2026
19 Пейтриът
06:45 25.09.2026