Атака с дронове по Киев: един пострадал, щети по жилищен блок

Един човек е пострадал при руска атака с безпилотни летателни апарати срещу Киев през нощта на 25 септември. Отломки са паднали върху 25-етажна жилищна сграда в Соломенския район, като пораженията са на нивото на четвъртия етаж. Киевската градска военна администрация е съобщила, че на пострадалия е оказана необходимата помощ.

Първоначално кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че в Соломенския район безпилотен летателен апарат е паднал върху нежилищна сграда. „В Соломенския район БПЛА падна върху нежилищна сграда. В момента в столицата има ракетна опасност“, е написал Кличко. По-късно Киевската градска военна администрация е уточнила, че отломките са засегнали жилищен блок.

Щети в два района на Киев

В Соломенския район е започнал пожар на открито пространство до нежилищна сграда. В Подолския район е повредена друга нежилищна сграда. Екипи на аварийните служби са се насочили към местата на инцидентите.

Въздушната тревога в Киев е обявена в 4:27 часа заради ракетна опасност, след като преди това в столицата е имало предупреждение за атака с дронове. Отмяната на тревогата е обявена в 5:14 часа.

Източници: Украинска правда