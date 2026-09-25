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Атака с дронове по Киев: един пострадал, щети по жилищен блок
  Тема: Украйна

Атака с дронове по Киев: един пострадал, щети по жилищен блок

25 Септември, 2026 05:33 505 19

  • киев-
  • атака с дронове-
  • виталиј кличко-
  • соломенски район-
  • украйна

Отломки са паднали върху 25-етажна жилищна сграда в Соломенския район. Повредена е и нежилищна сграда в Подолския район.

Атака с дронове по Киев: един пострадал, щети по жилищен блок - 1
Снимка: ГСНС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек е пострадал при руска атака с безпилотни летателни апарати срещу Киев през нощта на 25 септември. Отломки са паднали върху 25-етажна жилищна сграда в Соломенския район, като пораженията са на нивото на четвъртия етаж. Киевската градска военна администрация е съобщила, че на пострадалия е оказана необходимата помощ.

Първоначално кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че в Соломенския район безпилотен летателен апарат е паднал върху нежилищна сграда. „В Соломенския район БПЛА падна върху нежилищна сграда. В момента в столицата има ракетна опасност“, е написал Кличко. По-късно Киевската градска военна администрация е уточнила, че отломките са засегнали жилищен блок.

Щети в два района на Киев

В Соломенския район е започнал пожар на открито пространство до нежилищна сграда. В Подолския район е повредена друга нежилищна сграда. Екипи на аварийните служби са се насочили към местата на инцидентите.

Въздушната тревога в Киев е обявена в 4:27 часа заради ракетна опасност, след като преди това в столицата е имало предупреждение за атака с дронове. Отмяната на тревогата е обявена в 5:14 часа.

Източници: Украинска правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    7 2 Отговор
    Атаката по цяла Украйна започна около 00.30 ч. и Клиповете по социалните мрежи са потресаващи.!

    Коментиран от #2

    05:38 25.09.2026

  • 2 Соломон

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Нормално е да са потресаващи. Все пак са нападнати от най голямата варварска и нацистка държава

    05:47 25.09.2026

  • 3 Вчера

    2 6 Отговор
    Сибига в ООН:

    Милиционерчето Пусин искаше Киев за 3 дни, защо гори Москва след почти 5 години?

    05:49 25.09.2026

  • 4 Ужас

    5 0 Отговор
    Атака с дронове по Киев: ЕДИН пострадал, щети по жилищен блок. ТОВА СИ Е ВТОРА ХИРОШИМА.

    05:53 25.09.2026

  • 5 1234

    5 2 Отговор
    Всеки ден ще е така до победата.

    Коментиран от #12

    05:54 25.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сори

    3 0 Отговор
    само един, ли !

    06:03 25.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ПсиХолог

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Оня":

    Редакцията трябва да забрани на слабоумници да пишете.

    Коментиран от #15, #18

    06:19 25.09.2026

  • 12 1234

    0 5 Отговор

    До коментар #5 от "1234":

    Уточнявам - пълната победа на Украйна над фашисткия захватчик.

    06:21 25.09.2026

  • 13 Оня

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Здрасти":

    Твърде дребничък си в главата за да напишеш нещо смислено!

    06:22 25.09.2026

  • 14 Ран Босилек

    2 2 Отговор
    Всяка сутрин Ганев рано ги пуска тия матриалчета, за да помacтypбират дъртите русофили да облекчат простатата.

    06:24 25.09.2026

  • 15 Оня

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "ПсиХолог":

    Ти явно сериозно си се повлиял от пациентите си!

    Коментиран от #17

    06:25 25.09.2026

  • 16 Тоя пък

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Оня":

    Ти виждаш ли се, какво си смацал неграмотно?

    06:26 25.09.2026

  • 17 Чакай си облика на Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Оня":

    Да удариш една злобна в кревата преди леблебията.

    06:28 25.09.2026

  • 18 Реалист

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "ПсиХолог":

    Руската прораганда е насочена към слабоумните. Нали виждаш избирателите им на ПБ, Възраждане , нискочели, плешиви

    06:30 25.09.2026

  • 19 Пейтриът

    1 0 Отговор
    Наше дело правое! Украйна победит!

    06:45 25.09.2026

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