Първи морски вятърен проект планира Турция през 2027 година

Първият мащабен проект на Турция за офшорна вятърна енергия може да създаде инвестиции за около 3 млрд. USD и да даде тласък на редица свързани сектори - от строителството и електроенергийната инфраструктура до корабостроенето и морския транспорт. Това заяви председателят на Турската асоциация за вятърна енергия (TÜREB) Ибрахим Ерден по време на международното изложение WindEnergy Hamburg, съобщават Daily Sabah и Anadolu Agency.

Планираният първи офшорен проект ще бъде с мощност 1 гигават (GW) и ще бъде реализиран по турския модел за зони за възобновяеми енергийни ресурси YEKA. Близо половината от очакваните инвестиции от 3 млрд. USD ще бъдат насочени към самите вятърни турбини. Останалите средства ще бъдат необходими за електроенергийна инфраструктура, строителни дейности, логистика и други компоненти на проекта.

Търгът се очаква в началото на 2027 г.

Турция планира да обяви процедурата за първия си офшорен вятърен търг до края на 2026 г., а самото наддаване се очаква през първото тримесечие на 2027 г. Заместник-министърът на енергетиката и природните ресурси Зафер Демирджан съобщи, че проектът вече привлича вниманието на международни инвеститори, производители на оборудване и компании, специализирани в изграждането на морски вятърни паркове.

При подготовката на нормативната и инвестиционната рамка турските власти са провели консултации с повече от 44 институции и организации, както и с държави с опит в офшорната вятърна енергетика като Великобритания, Дания и Германия.

Интерес към бъдещите проекти проявяват компании от Германия, Дания и Китай, докато сред потенциалните финансови инвеститори се посочват Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия и Катар.

Четири потенциални зони

Турското Министерство на енергетиката вече е определило четири района с потенциал за развитие на офшорна вятърна енергия – в Сароския залив и край островите Гьокчеада и Бозджаада, както и край Едремит.

Стратегическата цел на Анкара е до 2035 г. страната да разполага с 5 GW офшорни вятърни мощности.

Плановете са част от значително по-мащабната трансформация на турската електроенергетика. Общата инсталирана мощност на страната вече надхвърля 125 GW, като около 63% идват от възобновяеми енергийни източници. Само вятърните мощности са над 15 GW.

До 2035 г. Турция планира общият капацитет на вятърната и слънчевата енергетика да достигне 120 GW, като паралелно с това се предвиждат около 30 млрд. долара инвестиции в електропреносна инфраструктура.