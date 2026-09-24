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САЩ могат да създадат "перфектната буря" в ЕС
  Тема: Бъдещето на Газа

САЩ могат да създадат "перфектната буря" в ЕС

24 Септември, 2026 15:03 814 11

  • горива-
  • дизел-
  • цена-
  • сащ-
  • европа-
  • русия

Нарастващите транспортни разходи в Европа биха могли да доведат до рязко увеличение на разходите на домакинствата

САЩ могат да създадат "перфектната буря" в ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На фона на намаляващия руски износ на дизел, Европейският съюз може да се сблъска с рязко увеличение на транспортните разходи, ако САЩ също ограничат доставките на този вид гориво, пише британското списание The Spectator.

ЕС е основният купувач на американско гориво, като едновременно с това е забранил вноса на руски дизел, както и на гориво, произведено от руски петрол в рафинерии в Индия и Турция. Като се има предвид, че президентът на САЩ Доналд Тръмп преди това е сигнализирал за предстояща забрана на износа на дизел от САЩ, общността очаква „перфектна буря“, при която нарастващите транспортни разходи в Европа ще доведат до рязко увеличение на разходите на домакинствата, което ще повлияе значително на резултата от няколко предстоящи избори в страните от ЕС, отбелязва списанието.

Тръмп по-рано заяви, че е повдигнал въпроса за забраната на износа на дизел от САЩ в разговори с обкръжението си. Междувременно Белият дом отхвърли като невярна информация на Politico, че администрацията на САЩ разработва план за налагане на 90-дневна забрана върху износа на дизелово гориво.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 могат

    13 2 Отговор
    даже ще ни хареса. и ще питаме за още..продънено корито сме..

    15:06 24.09.2026

  • 2 Един

    14 1 Отговор
    САЩ вече 50 години подхранват "перфектната буря" в ЕС!!!
    Сега ли се сетихте?

    15:08 24.09.2026

  • 3 Да.........

    7 7 Отговор
    На Тръмп може да се вярва точно толкова, колкото на путлер. Европа наистина има големи проблеми, "блъгодарение" на "великите" САЩ и русия.

    15:12 24.09.2026

  • 4 малко уайна забъркаха

    6 0 Отговор
    ама може и още

    15:12 24.09.2026

  • 5 ........–

    5 0 Отговор
    ЕвроЕйският съюз у киреча.

    15:17 24.09.2026

  • 6 Констатация

    11 0 Отговор
    Народната мъдрост гласи: "Ум, царува, ум робува, ум П. пасе!!!" Баба Урсула искаше да е независима от руските горива, а днес е пряко зависима от американските си "партньори-рекитьори"! Мъдрите хора казват: "Не носи всички яйца в една кошница!", но видимо мъдроста е подминала баба Урсула, за разлика от староста!!!!

    15:17 24.09.2026

  • 7 Урсула и Кая с глупостта си

    12 0 Отговор
    ...сами отразяха клона на който седяха...и фиуу..в канавката.

    15:23 24.09.2026

  • 8 Каквото и Да Кажеш !

    4 0 Отговор
    Фактите !

    Са Налице !

    Коментиран от #10

    15:27 24.09.2026

  • 9 българина

    4 0 Отговор
    сащ могат да ши бат ку чките си колкото искат! в ес сме цели 27! може заедно и поотделно....

    15:30 24.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Чудно

    0 0 Отговор
    Самоубийството на европейската икономика продължава с пълна сила. Но така е, разпространението и защитата на европейските "ценности" по света не е евтино и иска жертви.

    15:56 24.09.2026