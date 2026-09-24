САЩ могат да създадат "перфектната буря" в ЕС

На фона на намаляващия руски износ на дизел, Европейският съюз може да се сблъска с рязко увеличение на транспортните разходи, ако САЩ също ограничат доставките на този вид гориво, пише британското списание The Spectator.

ЕС е основният купувач на американско гориво, като едновременно с това е забранил вноса на руски дизел, както и на гориво, произведено от руски петрол в рафинерии в Индия и Турция. Като се има предвид, че президентът на САЩ Доналд Тръмп преди това е сигнализирал за предстояща забрана на износа на дизел от САЩ, общността очаква „перфектна буря“, при която нарастващите транспортни разходи в Европа ще доведат до рязко увеличение на разходите на домакинствата, което ще повлияе значително на резултата от няколко предстоящи избори в страните от ЕС, отбелязва списанието.

Тръмп по-рано заяви, че е повдигнал въпроса за забраната на износа на дизел от САЩ в разговори с обкръжението си. Междувременно Белият дом отхвърли като невярна информация на Politico, че администрацията на САЩ разработва план за налагане на 90-дневна забрана върху износа на дизелово гориво.