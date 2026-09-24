САЩ могат да създадат "перфектната буря" в ЕС

На фона на намаляващия руски износ на дизел, Европейският съюз може да се сблъска с рязко увеличение на транспортните разходи, ако САЩ също ограничат доставките на този вид гориво, пише британското списание The Spectator.
ЕС е основният купувач на американско гориво, като едновременно с това е забранил вноса на руски дизел, както и на гориво, произведено от руски петрол в рафинерии в Индия и Турция. Като се има предвид, че президентът на САЩ Доналд Тръмп преди това е сигнализирал за предстояща забрана на износа на дизел от САЩ, общността очаква „перфектна буря“, при която нарастващите транспортни разходи в Европа ще доведат до рязко увеличение на разходите на домакинствата, което ще повлияе значително на резултата от няколко предстоящи избори в страните от ЕС, отбелязва списанието.
Тръмп по-рано заяви, че е повдигнал въпроса за забраната на износа на дизел от САЩ в разговори с обкръжението си. Междувременно Белият дом отхвърли като невярна информация на Politico, че администрацията на САЩ разработва план за налагане на 90-дневна забрана върху износа на дизелово гориво.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 могат
15:06 24.09.2026
2 Един
Сега ли се сетихте?
15:08 24.09.2026
3 Да.........
15:12 24.09.2026
4 малко уайна забъркаха
15:12 24.09.2026
5 ........–
15:17 24.09.2026
6 Констатация
15:17 24.09.2026
7 Урсула и Кая с глупостта си
15:23 24.09.2026
8 Каквото и Да Кажеш !
Са Налице !
Коментиран от #10
15:27 24.09.2026
9 българина
15:30 24.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Чудно
15:56 24.09.2026