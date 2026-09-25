Новини
Спорт »
Световен футбол »
Манчини се завърна начело на Италия с ясна цел и заяви кое е единственото “лекарство”

Манчини се завърна начело на Италия с ясна цел и заяви кое е единственото “лекарство”

25 Септември, 2026 05:29, обновена 25 Септември, 2026 05:40 472 0

  • роберто манчини-
  • италия-
  • футбол-
  • национален отбор

Селекционерът и Джанлуиджи Донарума призоваха „адзурите“ да върнат доверието на феновете след поредното пропуснато Световно първенство

Манчини се завърна начело на Италия с ясна цел и заяви кое е единственото “лекарство” - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Роберто Манчини вярва, че победният старт в Лигата на нациите може да бъде най-доброто лекарство за Италия след поредното пропуснато Световно първенство. „Адзурите“ приемат Белгия на „Олимпико“ днес, а двубоят ще бъде първият за Манчини след завръщането му на селекционерския пост, заменяйки Дженаро Гатузо. Манчини вече има един успешен период начело на Италия между 2018 и 2023 г., когато изведе отбора до европейската титла през 2021 г. Тогава „адзурите“ победиха Англия след дузпи на „Уембли“, а специалистът записа серия от 37 мача без поражение – европейски рекорд по онова време.

В първия си престой Манчини постигна 38 победи в 58 срещи, преди да напусне през август 2023 г. след провала в квалификациите за Световното първенство в Катар. Сега Италия попадна в тежката група А1 на Лигата на нациите заедно с Белгия, Франция и Турция. „Да играем добре от самото начало няма да е лесно, защото имахме само два дни за подготовка. Това е международният футбол – трябва бързо да свършим работата и да постигнем резултати. Това е единственото лекарство за това, което ни се случи“, заяви Манчини.

„Надяваме се да стигнем до финалната четворка. Групата е силна и няма да е лесно, но ще опитаме. Нямам търпение да чуя националния химн.“ Капитанът Джанлуиджи Донарума също призова за ново начало. „Беше много тежко. Дори ми е трудно да го обясня. Това беше много дълго и трудно лято, но трябва да започнем отначало. Утре имаме голям мач, а феновете са разочаровани като нас. От нас зависи да ги запалим отново и да ги накараме да се влюбят в екипа на Италия“, заяви вратарят пред “Sky Sport Italia”.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове