Манчини се завърна начело на Италия с ясна цел и заяви кое е единственото “лекарство”

Роберто Манчини вярва, че победният старт в Лигата на нациите може да бъде най-доброто лекарство за Италия след поредното пропуснато Световно първенство. „Адзурите“ приемат Белгия на „Олимпико“ днес, а двубоят ще бъде първият за Манчини след завръщането му на селекционерския пост, заменяйки Дженаро Гатузо. Манчини вече има един успешен период начело на Италия между 2018 и 2023 г., когато изведе отбора до европейската титла през 2021 г. Тогава „адзурите“ победиха Англия след дузпи на „Уембли“, а специалистът записа серия от 37 мача без поражение – европейски рекорд по онова време.

В първия си престой Манчини постигна 38 победи в 58 срещи, преди да напусне през август 2023 г. след провала в квалификациите за Световното първенство в Катар. Сега Италия попадна в тежката група А1 на Лигата на нациите заедно с Белгия, Франция и Турция. „Да играем добре от самото начало няма да е лесно, защото имахме само два дни за подготовка. Това е международният футбол – трябва бързо да свършим работата и да постигнем резултати. Това е единственото лекарство за това, което ни се случи“, заяви Манчини.

„Надяваме се да стигнем до финалната четворка. Групата е силна и няма да е лесно, но ще опитаме. Нямам търпение да чуя националния химн.“ Капитанът Джанлуиджи Донарума също призова за ново начало. „Беше много тежко. Дори ми е трудно да го обясня. Това беше много дълго и трудно лято, но трябва да започнем отначало. Утре имаме голям мач, а феновете са разочаровани като нас. От нас зависи да ги запалим отново и да ги накараме да се влюбят в екипа на Италия“, заяви вратарят пред “Sky Sport Italia”.