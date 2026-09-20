Трайков: Помощта за горивата да е насочена и временна

Мерките за подкрепа заради високите цени на горивата трябва да бъдат таргетирани и временни. Това заяви бившият министър на енергетиката Трайчо Трайков в ефира на bTV, на фона на подготвяни от правителството действия за 300 млн. евро и очаквания над половин милион българи да получат помощ, съобщават Фокус и БТА.
По думите на Трайков държавната подкрепа има смисъл, ако е насочена към най-уязвимите групи или към сектори, при които може да се ограничи прехвърлянето на инфлацията. Той подчерта, че подобни мерки трябва да действат само докато траят извънредните обстоятелства и не бива да се превръщат в постоянно бюджетно перо.
Съсредоточаване върху уязвимите, не върху всички
Трайков даде за пример транспорта и посочи, че не вижда смисъл държавата да подпомага производители на борсови стоки, тъй като продукцията им се продава на международни цени. Според него при такава помощ потребителят няма да усети ефект, а производителите могат да увеличат маржовете и печалбите си.
Той коментира и причините за високите цени на горивата, като ги свърза с конфликта в Близкия изток и отражението му върху международните пазари. По думите му пазарите се адаптират, а зависимостта на света от суровия петрол е по-малка, отколкото преди 20 години.
Прозрачност по цялата верига
Бившият енергиен министър настоя държавата да следи цените по цялата верига - от вноса на суров петрол до продажбата на горивата на бензиностанциите. Той посочи, че е нужна прозрачност както при входните цени, така и при оперативните маржове при преработката и продажбата на готовите продукти.
Трайков коментира и идеята за по-широко използване на градския транспорт вместо личните автомобили. Според него си заслужава да се инвестира в мерки за задържане на цените на обществения транспорт, както и в експерименти с безплатен транспорт за определени периоди.
Той определи като неподходящ подхода за компенсация с фиксирана сума за всеки, който зарежда гориво. По думите му при такава мярка ценовата динамика остава същата, а държавата поема значителен разход.
По темата за възможно намаляване на акциза върху пропан-бутана Трайков каза, че това е теоретично възможно, но не е лесно и не може да бъде приложено бързо, тъй като изисква съгласуване с Брюксел.
Източници: Фокус, БТА, bTV
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
09:24 20.09.2026
2 Дзак
09:26 20.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Факт
Докато стане пак така, дотогава да е временната помощ.
Коментиран от #7, #15
09:27 20.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 политици среущу народ
09:31 20.09.2026
7 ???????
До коментар #4 от "Факт":ПРЕЗ далечната 1977 ЛИТЪР 0.О2 СТОТИНКИ
Коментиран от #8
09:31 20.09.2026
8 клуба на богатите
До коментар #7 от "???????":Ще забогатяваме още повече защото ни обраха резерва и златото и ни взеха разплащателния лев.
Коментиран от #9
09:38 20.09.2026
9 ??????
До коментар #8 от "клуба на богатите":Вечна дружба КПСС БКП Вечна дружба ЕУ ПЕТРОХАН
09:45 20.09.2026
10 Софиянец
09:46 20.09.2026
11 ШЕФА
10:10 20.09.2026
12 Ш....няк
10:10 20.09.2026
13 Тебе кой те пита
10:12 20.09.2026
14 Точен
Коментиран от #16
10:18 20.09.2026
15 Георги
До коментар #4 от "Факт":ако държавата започне да раздава пари това ще доведе до инфлация. Искуственото повишаване на потреблението много бързо ще бъде компенсирано и задминато от инфлацията.
10:34 20.09.2026
16 Точно
До коментар #14 от "Точен":И ония дебили дето ядоха тортата с човешките крайници.
10:37 20.09.2026