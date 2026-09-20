Трайков: Помощта за горивата да е насочена и временна

Мерките за подкрепа заради високите цени на горивата трябва да бъдат таргетирани и временни. Това заяви бившият министър на енергетиката Трайчо Трайков в ефира на bTV, на фона на подготвяни от правителството действия за 300 млн. евро и очаквания над половин милион българи да получат помощ, съобщават Фокус и БТА.

По думите на Трайков държавната подкрепа има смисъл, ако е насочена към най-уязвимите групи или към сектори, при които може да се ограничи прехвърлянето на инфлацията. Той подчерта, че подобни мерки трябва да действат само докато траят извънредните обстоятелства и не бива да се превръщат в постоянно бюджетно перо.

Съсредоточаване върху уязвимите, не върху всички

Трайков даде за пример транспорта и посочи, че не вижда смисъл държавата да подпомага производители на борсови стоки, тъй като продукцията им се продава на международни цени. Според него при такава помощ потребителят няма да усети ефект, а производителите могат да увеличат маржовете и печалбите си.

Той коментира и причините за високите цени на горивата, като ги свърза с конфликта в Близкия изток и отражението му върху международните пазари. По думите му пазарите се адаптират, а зависимостта на света от суровия петрол е по-малка, отколкото преди 20 години.

Прозрачност по цялата верига

Бившият енергиен министър настоя държавата да следи цените по цялата верига - от вноса на суров петрол до продажбата на горивата на бензиностанциите. Той посочи, че е нужна прозрачност както при входните цени, така и при оперативните маржове при преработката и продажбата на готовите продукти.

Трайков коментира и идеята за по-широко използване на градския транспорт вместо личните автомобили. Според него си заслужава да се инвестира в мерки за задържане на цените на обществения транспорт, както и в експерименти с безплатен транспорт за определени периоди.

Той определи като неподходящ подхода за компенсация с фиксирана сума за всеки, който зарежда гориво. По думите му при такава мярка ценовата динамика остава същата, а държавата поема значителен разход.

По темата за възможно намаляване на акциза върху пропан-бутана Трайков каза, че това е теоретично възможно, но не е лесно и не може да бъде приложено бързо, тъй като изисква съгласуване с Брюксел.

Източници: Фокус, БТА, bTV