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Трайков: Помощта за горивата да е насочена и временна
  Тема: Икономика

Трайков: Помощта за горивата да е насочена и временна

20 Септември, 2026 09:21, обновена 20 Септември, 2026 09:23 517 16

  • трайчо трайков-
  • горива-
  • цени на горивата-
  • държавна помощ-
  • икономика

Бившият енергиен министър предупреди, че фиксираните компенсации могат да натоварят бюджета без реален ефект върху цените.

Трайков: Помощта за горивата да е насочена и временна - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мерките за подкрепа заради високите цени на горивата трябва да бъдат таргетирани и временни. Това заяви бившият министър на енергетиката Трайчо Трайков в ефира на bTV, на фона на подготвяни от правителството действия за 300 млн. евро и очаквания над половин милион българи да получат помощ, съобщават Фокус и БТА.

По думите на Трайков държавната подкрепа има смисъл, ако е насочена към най-уязвимите групи или към сектори, при които може да се ограничи прехвърлянето на инфлацията. Той подчерта, че подобни мерки трябва да действат само докато траят извънредните обстоятелства и не бива да се превръщат в постоянно бюджетно перо.

Съсредоточаване върху уязвимите, не върху всички

Трайков даде за пример транспорта и посочи, че не вижда смисъл държавата да подпомага производители на борсови стоки, тъй като продукцията им се продава на международни цени. Според него при такава помощ потребителят няма да усети ефект, а производителите могат да увеличат маржовете и печалбите си.

Той коментира и причините за високите цени на горивата, като ги свърза с конфликта в Близкия изток и отражението му върху международните пазари. По думите му пазарите се адаптират, а зависимостта на света от суровия петрол е по-малка, отколкото преди 20 години.

Прозрачност по цялата верига

Бившият енергиен министър настоя държавата да следи цените по цялата верига - от вноса на суров петрол до продажбата на горивата на бензиностанциите. Той посочи, че е нужна прозрачност както при входните цени, така и при оперативните маржове при преработката и продажбата на готовите продукти.

Трайков коментира и идеята за по-широко използване на градския транспорт вместо личните автомобили. Според него си заслужава да се инвестира в мерки за задържане на цените на обществения транспорт, както и в експерименти с безплатен транспорт за определени периоди.

Той определи като неподходящ подхода за компенсация с фиксирана сума за всеки, който зарежда гориво. По думите му при такава мярка ценовата динамика остава същата, а държавата поема значителен разход.

По темата за възможно намаляване на акциза върху пропан-бутана Трайков каза, че това е теоретично възможно, но не е лесно и не може да бъде приложено бързо, тъй като изисква съгласуване с Брюксел.

Източници: Фокус, БТА, bTV


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    9 1 Отговор
    помощ ли е , бе уж загрижен ? Това е подигравка с гражданите , които едвам оцеляват !

    09:24 20.09.2026

  • 2 Дзак

    6 0 Отговор
    Да финансират дизела. Селското стопанство, промишлеността, транспорта, работната сила разчитат на дизела. Това са факторите, които поддържат баланса, ограничават инфлацията и дефицита.

    09:26 20.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    6 0 Отговор
    Преди еврото с една МРЗ купувахме 515 литра дизел.
    Докато стане пак така, дотогава да е временната помощ.

    Коментиран от #7, #15

    09:27 20.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 политици среущу народ

    6 0 Отговор
    Само гилотината или елекгрическия стол решава вечно проблемите на народа.

    09:31 20.09.2026

  • 7 ???????

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    ПРЕЗ далечната 1977 ЛИТЪР 0.О2 СТОТИНКИ

    Коментиран от #8

    09:31 20.09.2026

  • 8 клуба на богатите

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "???????":

    Ще забогатяваме още повече защото ни обраха резерва и златото и ни взеха разплащателния лев.

    Коментиран от #9

    09:38 20.09.2026

  • 9 ??????

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "клуба на богатите":

    Вечна дружба КПСС БКП Вечна дружба ЕУ ПЕТРОХАН

    09:45 20.09.2026

  • 10 Софиянец

    7 0 Отговор
    Единственото, с което можеш да помогнеш на народа е да се обесиш публично, боклук!

    09:46 20.09.2026

  • 11 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Този престъпник вместо да е булка в затвора е Кмет.Е няма такава държава !!!

    10:10 20.09.2026

  • 12 Ш....няк

    1 2 Отговор
    Като ще е намаление да е намаление за ВСИЧКИ!!!

    10:10 20.09.2026

  • 13 Тебе кой те пита

    3 0 Отговор
    гербаджийски амбреаж

    10:12 20.09.2026

  • 14 Точен

    2 0 Отговор
    Трайков, ти и подобни ще носите сами тежките камъни, когато се възстановява Паметникът на съветската армия... И не говори за енергия, защото работеше за ЕВН, които на година лапат милиарди евро от българите от почти цяла Южна България...

    Коментиран от #16

    10:18 20.09.2026

  • 15 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    ако държавата започне да раздава пари това ще доведе до инфлация. Искуственото повишаване на потреблението много бързо ще бъде компенсирано и задминато от инфлацията.

    10:34 20.09.2026

  • 16 Точно

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Точен":

    И ония дебили дето ядоха тортата с човешките крайници.

    10:37 20.09.2026