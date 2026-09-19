Бензин А95 поскъпна с 5 евроцента за 5 дни

Бензин А95 поскъпна с 5 евроцента за литър само за пет дни, показват данните, цитирани от Дарик и NOVA. На 14 септември литърът е струвал 1,63 евро, а към 19 септември цената вече е 1,68 евро.

Същото увеличение е отчетено и при дизела, който е поскъпнал от 1,90 на 1,95 евро за литър. Единствено цената на пропан-бутана остава без промяна и е 0,68 евро за литър.

Браншът иска нова подкрепа

На фона на поскъпването Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите настоява ДДС за хляба да бъде намален на 0%, като аргументът им е, че по-скъпите горива и зърно могат да се отразят и върху цената на хляба.

Представители на сектора предлагат и нов механизъм за подкрепа на домакинствата чрез възстановяване на ДДС за определено количество купено гориво. Според Николай Николов, собственик на верига бензиностанции, идеята е за лимит от например 100 литра месечно за семейство срещу представени касови бележки.

Николов посочва и че подобна мярка би била по-лесна за прилагане при пропан-бутана, отколкото при бензина и дизела, защото при тях акцизът е значителна част от крайната цена.

Помощи за уязвими групи

В същото време правителството предвижда еднократна помощ от 50 евро през октомври за над половин милион души с ниски доходи. По думите на социалния министър Наталия Ефремова този път няма да има изискване получателите да притежават автомобил, след като при предишни програми подобно условие е ограничило достъпа на част от нуждаещите се.

Към момента не се предвижда второ изплащане на т.нар. инфлационен чек през ноември, а според Ефремова коледните добавки и останалите мерки са достатъчни, за да подкрепят най-уязвимите групи.

Темата за горивата идва на фона на по-широкия натиск върху цените, като браншът свързва скъпата енергия с риска от ново поскъпване и на основни хранителни продукти.

Източници: Дарик нюз, NOVA