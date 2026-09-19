Бензин А95 поскъпна с 5 евроцента за 5 дни

Бензин А95 поскъпна с 5 евроцента за литър само за пет дни, показват данните, цитирани от Дарик и NOVA. На 14 септември литърът е струвал 1,63 евро, а към 19 септември цената вече е 1,68 евро.
Същото увеличение е отчетено и при дизела, който е поскъпнал от 1,90 на 1,95 евро за литър. Единствено цената на пропан-бутана остава без промяна и е 0,68 евро за литър.
Браншът иска нова подкрепа
На фона на поскъпването Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите настоява ДДС за хляба да бъде намален на 0%, като аргументът им е, че по-скъпите горива и зърно могат да се отразят и върху цената на хляба.
Представители на сектора предлагат и нов механизъм за подкрепа на домакинствата чрез възстановяване на ДДС за определено количество купено гориво. Според Николай Николов, собственик на верига бензиностанции, идеята е за лимит от например 100 литра месечно за семейство срещу представени касови бележки.
Николов посочва и че подобна мярка би била по-лесна за прилагане при пропан-бутана, отколкото при бензина и дизела, защото при тях акцизът е значителна част от крайната цена.
Помощи за уязвими групи
В същото време правителството предвижда еднократна помощ от 50 евро през октомври за над половин милион души с ниски доходи. По думите на социалния министър Наталия Ефремова този път няма да има изискване получателите да притежават автомобил, след като при предишни програми подобно условие е ограничило достъпа на част от нуждаещите се.
Към момента не се предвижда второ изплащане на т.нар. инфлационен чек през ноември, а според Ефремова коледните добавки и останалите мерки са достатъчни, за да подкрепят най-уязвимите групи.
Темата за горивата идва на фона на по-широкия натиск върху цените, като браншът свързва скъпата енергия с риска от ново поскъпване и на основни хранителни продукти.
Източници: Дарик нюз, NOVA
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колко е в по евтините бензиностанции
18:41 19.09.2026
2 оня с коня
Коментиран от #3
18:48 19.09.2026
3 Хората имат коли
До коментар #2 от "оня с коня":Ти и за каруцата не плащаш, регистрирана ли е?
18:51 19.09.2026
4 Георги
18:58 19.09.2026
5 Калудин
19:02 19.09.2026
6 Прекрасно
19:09 19.09.2026
7 Освен заради войните,
19:15 19.09.2026
8 Ъъъ
$115-120 за барел до края на месеца и $150+ до края на годината!
Запомнете тези цифри!
19:18 19.09.2026