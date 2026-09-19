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Бензин А95 поскъпна с 5 евроцента за 5 дни
  Тема: Икономика

Бензин А95 поскъпна с 5 евроцента за 5 дни

19 Септември, 2026 18:32, обновена 19 Септември, 2026 18:34 492 8

  • бензин a95-
  • горива-
  • цени на горивата-
  • ддс-
  • икономика

Браншът настоява за нова отстъпка за горивата на фона на по-високите цени и натиска върху домакинствата.

Бензин А95 поскъпна с 5 евроцента за 5 дни - 1
Снимка: БНТ - илюстративна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бензин А95 поскъпна с 5 евроцента за литър само за пет дни, показват данните, цитирани от Дарик и NOVA. На 14 септември литърът е струвал 1,63 евро, а към 19 септември цената вече е 1,68 евро.

Същото увеличение е отчетено и при дизела, който е поскъпнал от 1,90 на 1,95 евро за литър. Единствено цената на пропан-бутана остава без промяна и е 0,68 евро за литър.

Браншът иска нова подкрепа

На фона на поскъпването Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите настоява ДДС за хляба да бъде намален на 0%, като аргументът им е, че по-скъпите горива и зърно могат да се отразят и върху цената на хляба.

Представители на сектора предлагат и нов механизъм за подкрепа на домакинствата чрез възстановяване на ДДС за определено количество купено гориво. Според Николай Николов, собственик на верига бензиностанции, идеята е за лимит от например 100 литра месечно за семейство срещу представени касови бележки.

Николов посочва и че подобна мярка би била по-лесна за прилагане при пропан-бутана, отколкото при бензина и дизела, защото при тях акцизът е значителна част от крайната цена.

Помощи за уязвими групи

В същото време правителството предвижда еднократна помощ от 50 евро през октомври за над половин милион души с ниски доходи. По думите на социалния министър Наталия Ефремова този път няма да има изискване получателите да притежават автомобил, след като при предишни програми подобно условие е ограничило достъпа на част от нуждаещите се.

Към момента не се предвижда второ изплащане на т.нар. инфлационен чек през ноември, а според Ефремова коледните добавки и останалите мерки са достатъчни, за да подкрепят най-уязвимите групи.

Темата за горивата идва на фона на по-широкия натиск върху цените, като браншът свързва скъпата енергия с риска от ново поскъпване и на основни хранителни продукти.

Източници: Дарик нюз, NOVA


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колко е в по евтините бензиностанции

    3 0 Отговор
    А95 в бг

    18:41 19.09.2026

  • 2 оня с коня

    3 1 Отговор
    нормално е да стане 5 евра литъра какво толкова ревете?

    Коментиран от #3

    18:48 19.09.2026

  • 3 Хората имат коли

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Ти и за каруцата не плащаш, регистрирана ли е?

    18:51 19.09.2026

  • 4 Георги

    0 0 Отговор
    сяга някой да се сеща добър виц за електрички?

    18:58 19.09.2026

  • 5 Калудин

    4 0 Отговор
    Преди няколко дни гледах по немска телевизия, как хората се възмущават от високите цени на бензина - 1.49 € за А95. По същото време у нас той беше 1.69 €. С 20 цента по-скъп при заплати в Германия доста по-високи от българските. Не ми е работа да разбирам и оправдавам онези експерименти у нас, които водят до по-ниски трудови възнаграждения, но ако "избраниците" ни, натоваени с мисия да управляват българската държава не знаят как, не могат или не искат да се съобразяват с фактите, за какво ги търпим?

    19:02 19.09.2026

  • 6 Прекрасно

    1 0 Отговор
    Иран моля Ви предайте се,израел е в правото си това е тяхна територия от преди 3000г.Обичам сащ също евала америка америка макдоналс понякога война.

    19:09 19.09.2026

  • 7 Освен заради войните,

    0 0 Отговор
    особено заради Тръмп и Нетаняхуто, бензинът поскъпва и заради почивните дни. Доде ли събота и скача нагоре. Сетете се защо.

    19:15 19.09.2026

  • 8 Ъъъ

    0 0 Отговор
    Поскъпнали с €0.05 за 5 дни... Изчакайте октомври. От ЕЦБ вече предупредиха, че пикът в цените тепърва предстои и ще се случи през октомври... А кога и дали ще отмине скоро, един Господ знае..Инфлацията в сектора за август енстигнала почти 15% в сравнение с 10% и малко през юли, а за последните 21 години, пълненето на резервоар от 50 литра в Европа, никога не е струвало над €100.... Стягайте велосипедите!

    $115-120 за барел до края на месеца и $150+ до края на годината!

    Запомнете тези цифри!

    19:18 19.09.2026