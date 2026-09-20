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Оман и Германия обсъдиха възстановяване на корабоплаването през Ормуз и Червено море

Оман и Германия обсъдиха възстановяване на корабоплаването през Ормуз и Червено море

20 Септември, 2026 09:50 448 1

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Двете страни търсят път към деескалация на фона на сериозни смущения по едни от най-важните морски маршрути за световната търговия

Оман и Германия обсъдиха възстановяване на корабоплаването през Ормуз и Червено море - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Оман и Германия обсъдиха възможностите за възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток и Червено море на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток и нарушенията на морския трафик по стратегическите маршрути.

Темата е била във фокуса на телефонен разговор между оманския външен министър Бадр бин Хамад ал Бусаиди и германския му колега Йохан Вадефул, съобщи Министерството на външните работи на Оман. Двамата са обсъдили „начините за възобновяване на свободата на корабоплаването“ в Ормузкия проток и района на Червено море, както и усилията за намаляване на напрежението и предотвратяване на нова ескалация.

Според официалното съобщение Маскат и Берлин подкрепят дипломатическите усилия, които биха могли да подобрят перспективите за трайна регионална сигурност и стабилност. Конкретен план или срок за нормализиране на морския трафик не е обявен.

Разговорът идва в момент, когато движението през Ормузкия проток остава силно ограничено. Данни на Kpler, цитирани от Reuters, показват, че в четвъртък през стратегическия воден път са преминали само четири товарни кораба при средно 16 за предходните десет дни. Част от плавателните съдове изключват транспондерите си, което означава, че данните не дават напълно изчерпателна картина на трафика.

Ормуз е един от най-важните енергийни коридори в света. Преди сегашната регионална криза през него преминаваше приблизително една пета от световните доставки на петрол и газ, което прави всяко продължително нарушение на корабоплаването потенциален риск за цените на енергията, транспортните разходи и веригите за доставки.

Проблемите не се ограничават до Персийския залив. Ситуацията в Червено море и около протока Баб ел Мандеб също остава нестабилна заради ескалацията на конфликта в Йемен и действията на хутите. Reuters съобщи през тази седмица, че засилената им военна активност по крайбрежието увеличава рисковете за маршрутите, използвани от международното корабоплаване и за транспортирането на енергийни суровини.

По последни данни през Баб ел Мандеб в четвъртък са преминали 23 товарни кораба при средно 26 за предходните десет дни. Макар спадът там да е значително по-малък от този в Ормуз, едновременното напрежение около двата морски коридора увеличава риска за световната търговия.

Несигурността вече принуждава корабни и енергийни компании да променят маршрутите си. В същото време Maersk и германската Hapag-Lloyd обявиха възстановяване на още четири контейнерни услуги през Суецкия канал, но предупредиха, че бъдещите им решения ще зависят от сигурността в региона.

Оман традиционно играе ролята на посредник при дипломатическите контакти в Персийския залив. Последните разговори с Германия показват, че възстановяването на безопасното корабоплаване вече е не само регионален въпрос, но и приоритет за европейските държави, чиито икономики са пряко зависими от стабилните доставки и транспортни маршрути през Близкия изток.


Германия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ

    2 0 Отговор
    Не е лошо да го обсъдят и с Иран! Така, за всеки случай!😂

    09:57 20.09.2026