До 138 милиона евро достигна бюджетът за интернет реклама у нас

Нетните бюджети за интернет реклама в България са достигнали 138 млн. евро през 2025 г., спрямо 117,1 млн. евро година по-рано. Това представлява ръст от 17,9%, показват резултатите от проучването AdEx 2025 на IAB България.

Данните показват не само увеличение на инвестициите, но и промяна в начина, по който рекламодателите разпределят бюджетите си. Най-сериозен ръст има при социалните мрежи, където разходите са се увеличили с 38,5%. Съществен принос има TikTok, при който IAB отчита ръст от 356%.

Силно представяне има и видеорекламата. Бюджетите за видео дисплей реклама са нараснали с 43,7%, а инвестициите в инфлуенсър маркетинг са се увеличили с 24,5%.

Тенденцията в България следва по-широкото развитие на европейския пазар. Според IAB Europe инвестициите в дигитална реклама в Европа са нараснали с 10,5% през 2025 г. до 131 млрд. евро, като именно видеото и рекламата в социалните платформи са сред основните двигатели на растежа.

„Когато правихме първото проучване IAB AdEx преди 15 години, индустрията се обедини с цел повече прозрачност и надеждни данни за развитието на пазара на онлайн реклама в България“, коментира Лазар Малаков, Customer Success Director в Aleph. По думите му темпът на промяната днес е значително по-висок заради възхода на TikTok, новите рекламни формати и навлизането на изкуствения интелект.

Сред индустриите с най-големи дигитални рекламни бюджети през 2025 г. са секторите хоби, мода и спорт, търговските вериги, финансовите услуги, напитките и козметиката. Общо осем водещи сектора формират близо 80% от отчетените бюджети по индустрии.

По данни от участващите медийни компании Coca-Cola Bulgaria е начело в индексната класация на дигиталните рекламодатели. Следват eFbet, DSK Bank, Kaufland Bulgaria и Vivacom. Класацията не разкрива конкретните инвестиции на отделните компании, а показва относителното им място спрямо останалите участници.

Ръстът на социалните платформи се подкрепя и от разширяващия се рекламен обхват. Данни от инструментите на TikTok показват, че потенциалният рекламен обхват на платформата в България е нараснал с около 463 000 души между края на 2024 г. и края на 2025 г., или с 21,4%.

Промяната в разпределението на бюджетите създава нов натиск и върху традиционните онлайн издатели. Ирина Поррузиан, CRO в Netinfo, коментира, че рекламните инвестиции не изчезват, а се пренасочват между различни канали. Това поставя пред медиите необходимостта да развиват не само трафика си, но и собствените аудитории, съдържанието и начините за достигане до потребителите.

AdEx 2025 е изготвено от IAB България съвместно с компании от дигиталната екосистема. IPSOS е отговаряла за независимото събиране и обработване на информацията, а Aleph е участвала в подготовката и анализа на резултатите. Netinfo е стратегически партньор на събитието. IAB България посочва, че проучването следва европейски и международни стандарти за измерване на дигиталния рекламен пазар.