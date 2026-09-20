До 138 милиона евро достигна бюджетът за интернет реклама у нас

Нетните бюджети за интернет реклама в България са достигнали 138 млн. евро през 2025 г., спрямо 117,1 млн. евро година по-рано. Това представлява ръст от 17,9%, показват резултатите от проучването AdEx 2025 на IAB България.
Данните показват не само увеличение на инвестициите, но и промяна в начина, по който рекламодателите разпределят бюджетите си. Най-сериозен ръст има при социалните мрежи, където разходите са се увеличили с 38,5%. Съществен принос има TikTok, при който IAB отчита ръст от 356%.
Силно представяне има и видеорекламата. Бюджетите за видео дисплей реклама са нараснали с 43,7%, а инвестициите в инфлуенсър маркетинг са се увеличили с 24,5%.
Тенденцията в България следва по-широкото развитие на европейския пазар. Според IAB Europe инвестициите в дигитална реклама в Европа са нараснали с 10,5% през 2025 г. до 131 млрд. евро, като именно видеото и рекламата в социалните платформи са сред основните двигатели на растежа.
„Когато правихме първото проучване IAB AdEx преди 15 години, индустрията се обедини с цел повече прозрачност и надеждни данни за развитието на пазара на онлайн реклама в България“, коментира Лазар Малаков, Customer Success Director в Aleph. По думите му темпът на промяната днес е значително по-висок заради възхода на TikTok, новите рекламни формати и навлизането на изкуствения интелект.
Сред индустриите с най-големи дигитални рекламни бюджети през 2025 г. са секторите хоби, мода и спорт, търговските вериги, финансовите услуги, напитките и козметиката. Общо осем водещи сектора формират близо 80% от отчетените бюджети по индустрии.
По данни от участващите медийни компании Coca-Cola Bulgaria е начело в индексната класация на дигиталните рекламодатели. Следват eFbet, DSK Bank, Kaufland Bulgaria и Vivacom. Класацията не разкрива конкретните инвестиции на отделните компании, а показва относителното им място спрямо останалите участници.
Ръстът на социалните платформи се подкрепя и от разширяващия се рекламен обхват. Данни от инструментите на TikTok показват, че потенциалният рекламен обхват на платформата в България е нараснал с около 463 000 души между края на 2024 г. и края на 2025 г., или с 21,4%.
Промяната в разпределението на бюджетите създава нов натиск и върху традиционните онлайн издатели. Ирина Поррузиан, CRO в Netinfo, коментира, че рекламните инвестиции не изчезват, а се пренасочват между различни канали. Това поставя пред медиите необходимостта да развиват не само трафика си, но и собствените аудитории, съдържанието и начините за достигане до потребителите.
AdEx 2025 е изготвено от IAB България съвместно с компании от дигиталната екосистема. IPSOS е отговаряла за независимото събиране и обработване на информацията, а Aleph е участвала в подготовката и анализа на резултатите. Netinfo е стратегически партньор на събитието. IAB България посочва, че проучването следва европейски и международни стандарти за измерване на дигиталния рекламен пазар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
Защо плащаме данъци?
Коментиран от #2
09:03 20.09.2026
2 Механик
До коментар #1 от "Факт":Ами, просто е. Защото сме обяздени и няма на къде да шаваме.
Никой не плаща данъци от желание или защото верва, че с тия пари ще станем по-добре.
Ама то не са само данъците. Ами осигуровките, които са задължителни, а възрастта за пенсиониране вече клони 100 години? Да си 30-годишен и да вярваш, че парите които ти ВЗИМАТ всеки месец, след години ще се ползват, за да получиш пенсия е равнозначно на това да си много зле с главата.
Но няма как. Ако аз примерно не плащам осигурвки на момчетата си, аз и те няма да можем да работим. Ако не работим, няма да можем да си изхранваме семействата. Истината е съвсем простичка.
09:40 20.09.2026