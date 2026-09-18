Германия подготвя таван на цените на горивата и нов данъчен „бонус“

Германското правителство е близо до споразумение за нов пакет от мерки срещу високите цени на горивата. Сред обсъжданите варианти са таван на цените на бензина и дизела, обвързан с движението на международните петролни котировки, както и ново понижение на енергийния данък върху горивата. Информацията се появи в германски медии през последните часове и беше потвърдена частично от Reuters, макар окончателно решение все още да няма.

Според Handelsblatt управляващите ХДС/ХСС и ГСДП са в напреднала фаза на преговорите, като последните детайли се уточняват между канцлерството и финансовото министерство. Планът може да включва две основни мерки – ценови таван и нова форма на т.нар. Tankrabatt, тоест данъчно облекчение за горивата.

По информация на dpa, цитирана от Handelsblatt, е обсъждано ефективно намаление на енергийния данък с около 17 евроцента на литър. Reuters съобщава за предложение за редукция от около 14 евроцента на литър, позовавайки се на публикация на Bild. Това показва, че конкретният размер все още е предмет на преговори.

Идеята за таван на цените е особено чувствителна, защото доскоро икономическото министерство се противопоставяше на подобна намеса. Министърът на икономиката Катерина Райхе по-рано тази седмица определи ценовия таван и данъка върху свръхпечалбите като проблематични и вместо това предложи временно намаляване на ДДС върху горивата от 19% на 7%.

Сега обаче натискът върху коалицията расте. Според Handelsblatt именно ГСДП настоява за ценови таван, а ХДС/ХСС изглежда вече е склонен да приеме подобна мярка като част от по-широк компромис. Предвижда се таванът да бъде свързан с реалното движение на международните цени на петрола, а не да фиксира една постоянна цена на колонката. Като ориентир се обсъждат модели, използвани в Белгия и Люксембург.

Причината за спешните действия са рекордните цени на горивата в Германия. По данни, публикувани днес от Tagesschau, литър бензин Super е струвал средно около 2,37 евро, а дизелът – приблизително 2,47 евро. Преди началото на войната с Иран стойностите са били съответно около 1,83 евро и 1,75 евро за литър.

Скокът е свързан с напрежението на международните енергийни пазари, нарушенията на доставките и високите цени на петрола. Германското правителство признава, че за много домакинства, особено в селските райони и за хората, които ежедневно пътуват с автомобил, разходите вече достигат критични нива. Канцлерът Фридрих Мерц обеща правителството да реагира бързо.

Допълнителен въпрос е кой ще плати сметката за новия „танк рабат“. Предишното временно намаление на енергийния данък тази година струва на федералния бюджет около 1,6 млрд. евро. При сегашните разговори Берлин иска и провинциите да участват във финансирането на новия пакет, което остава една от основните нерешени теми.

В същото време германският финансов министър Ларс Клингбайл настоява за допълнителни мерки, включително облагане на свръхпечалбите на енергийните компании. Германия е сред страните в ЕС, които настояват и Европейската комисия да обсъди по-широк европейски отговор на енергийната криза.

Към момента най-важното уточнение е, че ценовият таван и данъчното намаление все още не са окончателно приети. Преговорите продължават, а правителството се очаква да обяви конкретния пакет, след като бъдат договорени механизмът, размерът на облекчението и финансирането му.