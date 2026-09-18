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Германия подготвя таван на цените на горивата и нов данъчен „бонус“
  Тема: Бъдещето на Газа

Германия подготвя таван на цените на горивата и нов данъчен „бонус“

18 Септември, 2026 20:07 595 10

  • горива-
  • облекчения-
  • германия-
  • мерки-
  • цена

Берлин обсъжда пакет срещу рекордно скъпите бензин и дизел

Германия подготвя таван на цените на горивата и нов данъчен „бонус“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германското правителство е близо до споразумение за нов пакет от мерки срещу високите цени на горивата. Сред обсъжданите варианти са таван на цените на бензина и дизела, обвързан с движението на международните петролни котировки, както и ново понижение на енергийния данък върху горивата. Информацията се появи в германски медии през последните часове и беше потвърдена частично от Reuters, макар окончателно решение все още да няма.

Според Handelsblatt управляващите ХДС/ХСС и ГСДП са в напреднала фаза на преговорите, като последните детайли се уточняват между канцлерството и финансовото министерство. Планът може да включва две основни мерки – ценови таван и нова форма на т.нар. Tankrabatt, тоест данъчно облекчение за горивата.

По информация на dpa, цитирана от Handelsblatt, е обсъждано ефективно намаление на енергийния данък с около 17 евроцента на литър. Reuters съобщава за предложение за редукция от около 14 евроцента на литър, позовавайки се на публикация на Bild. Това показва, че конкретният размер все още е предмет на преговори.

Идеята за таван на цените е особено чувствителна, защото доскоро икономическото министерство се противопоставяше на подобна намеса. Министърът на икономиката Катерина Райхе по-рано тази седмица определи ценовия таван и данъка върху свръхпечалбите като проблематични и вместо това предложи временно намаляване на ДДС върху горивата от 19% на 7%.

Сега обаче натискът върху коалицията расте. Според Handelsblatt именно ГСДП настоява за ценови таван, а ХДС/ХСС изглежда вече е склонен да приеме подобна мярка като част от по-широк компромис. Предвижда се таванът да бъде свързан с реалното движение на международните цени на петрола, а не да фиксира една постоянна цена на колонката. Като ориентир се обсъждат модели, използвани в Белгия и Люксембург.

Причината за спешните действия са рекордните цени на горивата в Германия. По данни, публикувани днес от Tagesschau, литър бензин Super е струвал средно около 2,37 евро, а дизелът – приблизително 2,47 евро. Преди началото на войната с Иран стойностите са били съответно около 1,83 евро и 1,75 евро за литър.

Скокът е свързан с напрежението на международните енергийни пазари, нарушенията на доставките и високите цени на петрола. Германското правителство признава, че за много домакинства, особено в селските райони и за хората, които ежедневно пътуват с автомобил, разходите вече достигат критични нива. Канцлерът Фридрих Мерц обеща правителството да реагира бързо.

Допълнителен въпрос е кой ще плати сметката за новия „танк рабат“. Предишното временно намаление на енергийния данък тази година струва на федералния бюджет около 1,6 млрд. евро. При сегашните разговори Берлин иска и провинциите да участват във финансирането на новия пакет, което остава една от основните нерешени теми.

В същото време германският финансов министър Ларс Клингбайл настоява за допълнителни мерки, включително облагане на свръхпечалбите на енергийните компании. Германия е сред страните в ЕС, които настояват и Европейската комисия да обсъди по-широк европейски отговор на енергийната криза.

Към момента най-важното уточнение е, че ценовият таван и данъчното намаление все още не са окончателно приети. Преговорите продължават, а правителството се очаква да обяви конкретния пакет, след като бъдат договорени механизмът, размерът на облекчението и финансирането му.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яки мерки, Мерци

    2 1 Отговор
    Швабите много лесно се облекчават. Таван като на лятното кино, много лампи, но и много далече.

    20:12 18.09.2026

  • 2 Хаген Дас

    5 2 Отговор
    Как ще сложат този таван? Най много да си затворят бензиностанциите!

    20:13 18.09.2026

  • 3 Кандидат депутат

    7 1 Отговор
    Санкциите работят.

    20:14 18.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    Таван на цените = фалит
    ама пти 1 милион фалирали немски фирми за година време още няколко нема ги сбъркат - те швабите си се показваха като пълни сбърканяци така или иначе

    20:16 18.09.2026

  • 6 Милен

    6 0 Отговор
    Интересен въпрос ми дойде на акъла като прочетох статията, защо в Германия разликата между цената на бензина и дизела е 10 евростотинки, а в България около 30?

    Коментиран от #9

    20:21 18.09.2026

  • 7 ?????

    7 0 Отговор
    Ха ха.
    Пазарните принципи що не им отърват та се налага да си спомнят ГДР-овското минало.

    20:25 18.09.2026

  • 8 Агонията

    6 0 Отговор
    продължава...

    20:29 18.09.2026

  • 9 Чукче - Наблюдател

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Милен":

    Сега ще ти кажа защо.
    При избирателна активност от 20-30 процента и масова продажба на гласове за 1 кебабче и 1 бира, ти какво очакваш, някой да се съобразява с обитателите на територията ли???

    20:37 18.09.2026

  • 10 Ами

    0 2 Отговор
    Динамичен таван на цените, съгласуван с търговците е действително единствената работеща мярка в кризисни ситуации като настоящата. Въпросът е колко дълго ще продължи кризата. Може и да е с години така. Ционисткото лоби във Вашингтон практически държи цялата политическа класа там и разбира се определя позициите на американското правителство.
    Европейците, в частност Германия, която е дефакто лидерът на ЕС се страхува панически от лобито и плътно следва зададения курс.

    20:48 18.09.2026