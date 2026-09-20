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Лозарите готвят стачка заради необраната реколта
  Тема: Икономика

Лозарите готвят стачка заради необраната реколта

20 Септември, 2026 09:27, обновена 20 Септември, 2026 09:29 963 18

  • лозарство-
  • гроздобер-
  • вино-
  • стачна готовност-
  • икономика

Част от гроздето остава по лозята, защото изкупните цени са ниски, а избите са пълни с вино без достатъчно пазар.

Лозарите готвят стачка заради необраната реколта - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Част от българското грозде тази есен остава необрано, а лозари и винари са в стачна готовност заради ниските изкупни цени, препълнените изби и свитото търсене на българско вино, съобщава bTV Новините.

По данни, цитирани в репортажа, гроздоберът е в разгара си и реколтата е добра, но на места производителите не намират купувачи. Според бранша проблемът не е в качеството, а в пазара, който от години е под натиск от евтин внос и по-слабо вътрешно потребление.

Необрани масиви и натиск върху цените

Атанас Василев, изпълнителен директор на „Винпром – Свищов“ и председател на Националното сдружение на българските лозари, казва пред bTV, че през последните две-три години няма достатъчно търсене на български вина. Той посочва и прекомерен внос на италиански, френски и испански вина, включително наливни, които се продават на цени, с които местните производители трудно могат да се конкурират.

По думите му в някои райони лозарите изобщо не влизат в масивите, защото при сегашните изкупни нива гроздоберът не покрива разходите. В репортажа се посочва, че на места десетки декари остават необрани.

Димитър Димов, собственик на винарска изба, казва, че поскъпването на работната ръка и липсата на желаещи да работят допълнително усложняват кампанията. Той сравнява ситуацията с Гърция и Румъния, където според него временната заетост в сектора е подпомагана от държавата.

Секторът иска подкрепа от държавата

Станимир Стоянов, председател на Съюза на енолозите и изпълнителен директор на „ЛОВИКО – Сухиндол“, заявява пред bTV, че лозарството остава един от най-слабо подпомаганите отрасли. Той посочва и нерегламентирано производство и продажба на домашно вино, което според него допълнително изкривява пазара.

В репортажа се цитира твърдение, че лозарите получават около 14 евро на декар годишно, а обещаната т.нар. украинска помощ за сектора е 21 евро на декар при разходи, които според бранша стигат до 600 евро на декар.

От сектора очакват държавата да предприеме мерки. Сред предложенията е частично освобождаване от ДДС на българските вина, предлагани в ресторантите, както и по-широка подкрепа за родното производство и в туризма.

Атанас Василев заявява, че след приключване на кампанията лозарите са обявили стачна готовност, за да бъде обърнато внимание на проблемите в сектора.

Според bTV Новините българското вино губи позиции на международните пазари и все по-трудно се реализира и у нас, а това оставя част от реколтата по лозята.

Източници: bTV Новините


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лозарите

    8 5 Отговор
    да оберат краставиците

    09:30 20.09.2026

  • 2 Гост

    2 2 Отговор
    Те и като го оберат, глупаците го ядат.

    09:31 20.09.2026

  • 3 Kaлпазанин

    26 3 Отговор
    Па нали има субсидии ,кво ви пука ,навремето всичко се изнасяше за Русия и за всеки имаше работа ,и нали има банани ,ще ядем банани

    Коментиран от #4

    09:32 20.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Специалист

    16 1 Отговор
    Не мислех да пиша но се налага.Лозарите защо държавата да помага.Търсете си пазари сами ,правете си реклама. Обединете се.Не стойте само до буретата в избата.Продавайте на северните държави.Няма как да продавате в Европа.Тук пазара е за Франция и Италия.

    09:41 20.09.2026

  • 6 007 лиценз ту кил

    15 1 Отговор
    Ами няма достатъчно търсене на български вина заради прекомерно високата им цена. Харесвам българско вино, но цени от 15-20 евро за бутилка не мога да си позволя. Под тази цена българските вина не стават за нищо. Напоследък си купувам италиянски и френски вина от веригите по 5-7 евро, доста прилични и като остане отворена бутилка 1-2 дена вкусът се променя към по-кисело, което значи че са си натурални. С български вина си угаждам много рядко при повод.

    Коментиран от #13

    09:42 20.09.2026

  • 7 Абе

    8 1 Отговор
    Ми кой да им го обере гроздето на лозарите, язе ли да идем да им го берем.

    09:44 20.09.2026

  • 8 Жожи

    13 4 Отговор
    Е, едно време руснаците за миризливото ви вино и зеленчуци ви строяха атомни централи и тецове. Сега за помощ се обърнете към тези дето ви излъгаха с бананчета и заграбиха енергетиката. Те са милиардери и си живеят в Париж и Дубай и за тях ве е престижно да пият българско вино и да ядат прости домати. Внасят ви фурми и банани.

    Коментиран от #10

    09:51 20.09.2026

  • 9 Квадрат 13

    3 4 Отговор
    Трябва със закон , чуждите търговски вериги да се задължат, приоритетно да изкупуват български плодове и зеленчуци . При отказ, санкции. Стига сме се гънали. Да се забрани вноса на плодове и зеленчуци, които се произвеждат в достатъчно количество в страната да се внасят от държави и най вече от тези, които не са членки на ЕС. Търгашите убиват българското производство.

    09:59 20.09.2026

  • 10 Ай стига лъга

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Жожи":

    Едно време руснаците внасяха виното , тютюна и зеленчуците на нищожни цени определени от самите тях. А АЕЦ-а си го платихме до рубла на пазарни цени.

    10:00 20.09.2026

  • 11 С мошенгия не става

    9 0 Отговор
    Нашите изби от вдин тон грозде ,произвеждат 2 тона вино и един тон ракия и всичко това се продава на космически цени.После реват че нямало пазар.

    10:04 20.09.2026

  • 12 Купих

    1 0 Отговор
    1 т.грозде от Одрин,докараха го до Елхово и платих 450 евро.

    10:21 20.09.2026

  • 13 Госта..

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "007 лиценз ту кил":

    Абсолютно точен си ,.При ези доходи МАСОВИЯТ българин как може да си позволи бутилка българско вино -ми то половината заплата ще отиде за вино .

    10:22 20.09.2026

  • 14 Конкуренция

    1 0 Отговор
    Има навсякъде! Като не си конкурентно способен закриваш и се ориентираш към друг отрасъл или продукция. Ако и там не ти върже ставаш работник, то в България не останаха работници,само бизнесмени и тарикати!

    10:32 20.09.2026

  • 15 ужасТ

    1 0 Отговор
    Минпред немедлено да издаде постановление фсички български индивиди масово да започнат да потребяват българско вино. От минимум по 100 Евро бутилката!

    10:35 20.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.