Лозарите готвят стачка заради необраната реколта

Част от българското грозде тази есен остава необрано, а лозари и винари са в стачна готовност заради ниските изкупни цени, препълнените изби и свитото търсене на българско вино, съобщава bTV Новините.
По данни, цитирани в репортажа, гроздоберът е в разгара си и реколтата е добра, но на места производителите не намират купувачи. Според бранша проблемът не е в качеството, а в пазара, който от години е под натиск от евтин внос и по-слабо вътрешно потребление.
Необрани масиви и натиск върху цените
Атанас Василев, изпълнителен директор на „Винпром – Свищов“ и председател на Националното сдружение на българските лозари, казва пред bTV, че през последните две-три години няма достатъчно търсене на български вина. Той посочва и прекомерен внос на италиански, френски и испански вина, включително наливни, които се продават на цени, с които местните производители трудно могат да се конкурират.
По думите му в някои райони лозарите изобщо не влизат в масивите, защото при сегашните изкупни нива гроздоберът не покрива разходите. В репортажа се посочва, че на места десетки декари остават необрани.
Димитър Димов, собственик на винарска изба, казва, че поскъпването на работната ръка и липсата на желаещи да работят допълнително усложняват кампанията. Той сравнява ситуацията с Гърция и Румъния, където според него временната заетост в сектора е подпомагана от държавата.
Секторът иска подкрепа от държавата
Станимир Стоянов, председател на Съюза на енолозите и изпълнителен директор на „ЛОВИКО – Сухиндол“, заявява пред bTV, че лозарството остава един от най-слабо подпомаганите отрасли. Той посочва и нерегламентирано производство и продажба на домашно вино, което според него допълнително изкривява пазара.
В репортажа се цитира твърдение, че лозарите получават около 14 евро на декар годишно, а обещаната т.нар. украинска помощ за сектора е 21 евро на декар при разходи, които според бранша стигат до 600 евро на декар.
От сектора очакват държавата да предприеме мерки. Сред предложенията е частично освобождаване от ДДС на българските вина, предлагани в ресторантите, както и по-широка подкрепа за родното производство и в туризма.
Атанас Василев заявява, че след приключване на кампанията лозарите са обявили стачна готовност, за да бъде обърнато внимание на проблемите в сектора.
Според bTV Новините българското вино губи позиции на международните пазари и все по-трудно се реализира и у нас, а това оставя част от реколтата по лозята.
Източници: bTV Новините
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лозарите
09:30 20.09.2026
2 Гост
09:31 20.09.2026
3 Kaлпазанин
Коментиран от #4
09:32 20.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Специалист
09:41 20.09.2026
6 007 лиценз ту кил
Коментиран от #13
09:42 20.09.2026
7 Абе
09:44 20.09.2026
8 Жожи
Коментиран от #10
09:51 20.09.2026
9 Квадрат 13
09:59 20.09.2026
10 Ай стига лъга
До коментар #8 от "Жожи":Едно време руснаците внасяха виното , тютюна и зеленчуците на нищожни цени определени от самите тях. А АЕЦ-а си го платихме до рубла на пазарни цени.
10:00 20.09.2026
11 С мошенгия не става
10:04 20.09.2026
12 Купих
10:21 20.09.2026
13 Госта..
До коментар #6 от "007 лиценз ту кил":Абсолютно точен си ,.При ези доходи МАСОВИЯТ българин как може да си позволи бутилка българско вино -ми то половината заплата ще отиде за вино .
10:22 20.09.2026
14 Конкуренция
10:32 20.09.2026
15 ужасТ
10:35 20.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.