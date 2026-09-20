Лозарите готвят стачка заради необраната реколта

Част от българското грозде тази есен остава необрано, а лозари и винари са в стачна готовност заради ниските изкупни цени, препълнените изби и свитото търсене на българско вино, съобщава bTV Новините.

По данни, цитирани в репортажа, гроздоберът е в разгара си и реколтата е добра, но на места производителите не намират купувачи. Според бранша проблемът не е в качеството, а в пазара, който от години е под натиск от евтин внос и по-слабо вътрешно потребление.

Необрани масиви и натиск върху цените

Атанас Василев, изпълнителен директор на „Винпром – Свищов“ и председател на Националното сдружение на българските лозари, казва пред bTV, че през последните две-три години няма достатъчно търсене на български вина. Той посочва и прекомерен внос на италиански, френски и испански вина, включително наливни, които се продават на цени, с които местните производители трудно могат да се конкурират.

По думите му в някои райони лозарите изобщо не влизат в масивите, защото при сегашните изкупни нива гроздоберът не покрива разходите. В репортажа се посочва, че на места десетки декари остават необрани.

Димитър Димов, собственик на винарска изба, казва, че поскъпването на работната ръка и липсата на желаещи да работят допълнително усложняват кампанията. Той сравнява ситуацията с Гърция и Румъния, където според него временната заетост в сектора е подпомагана от държавата.

Секторът иска подкрепа от държавата

Станимир Стоянов, председател на Съюза на енолозите и изпълнителен директор на „ЛОВИКО – Сухиндол“, заявява пред bTV, че лозарството остава един от най-слабо подпомаганите отрасли. Той посочва и нерегламентирано производство и продажба на домашно вино, което според него допълнително изкривява пазара.

В репортажа се цитира твърдение, че лозарите получават около 14 евро на декар годишно, а обещаната т.нар. украинска помощ за сектора е 21 евро на декар при разходи, които според бранша стигат до 600 евро на декар.

От сектора очакват държавата да предприеме мерки. Сред предложенията е частично освобождаване от ДДС на българските вина, предлагани в ресторантите, както и по-широка подкрепа за родното производство и в туризма.

Атанас Василев заявява, че след приключване на кампанията лозарите са обявили стачна готовност, за да бъде обърнато внимание на проблемите в сектора.

Според bTV Новините българското вино губи позиции на международните пазари и все по-трудно се реализира и у нас, а това оставя част от реколтата по лозята.

Източници: bTV Новините