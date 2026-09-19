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Манолов: Новата формула за МРЗ не е добра
  Тема: Икономика

Манолов: Новата формула за МРЗ не е добра

19 Септември, 2026 18:21, обновена 19 Септември, 2026 18:23 360 9

  • минимална работна заплата-
  • кт подкрепа-
  • димитър манолов-
  • министерство на труда и социалната политика-
  • народно събрание

Лидерът на КТ „Подкрепа“ критикува включването на производителността и е скептичен за консенсус между синдикати и работодатели.

Манолов: Новата формула за МРЗ не е добра - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новата формула за определяне на минималната работна заплата не е добра, заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. Той каза пред NOVA, че не е оптимист за консенсус между синдикати и работодатели, който да доведе до минимално възнаграждение от и над 672 евро.

Манолов уточни, че не е участвал пряко в преговорите и не е следил детайлно обсъжданията, но според него в публичния дебат са допуснати концептуални неточности. По думите му досега държавата и правителството са имали правомощието еднолично да определят размера на минималната работна заплата, а синдикатите са били основно консултативна страна.

Какво предвижда новият механизъм

Според Министерството на труда и социалната политика и парламентарната социална комисия, новият механизъм за минималната работна заплата е одобрен на първо четене в Народното събрание. Предвижда се синдикатите и работодателите първо да търсят договореност за размера ѝ, а ако не постигнат съгласие, решението да остане в правителството в рамките на определен диапазон.

Манолов разкритикува и включването на производителността на труда като фактор при определянето на минималната работна заплата. По думите му трудът има ограничен дял в крайния резултат от производствения процес и не бива върху работниците да се прехвърля отговорността за всички проблеми и неудачи в производството.

Той посочи, че би имало основание подобен показател да участва във формулата, ако работниците участват и в разпределението на печалбата.

Спорът за 672 евро

По време на разговора Манолов каза още, че не е убеден синдикати и работодатели да постигнат договореност минималната работна заплата да достигне или надхвърли 672 евро. Той определи подобен резултат като възможен на теория, но изрази съмнение, че това ще се случи на практика.

КТ „Подкрепа“ вече възрази и срещу начина, по който е заложен новият модел, а в становище на синдиката се посочва, че организацията не приема издръжката на живота да бъде заменена с разход на лице от домакинство. Според синдиката това не е показател, който измерва доходите от труд.

Новата формула за минималната работна заплата продължава да поражда спор между социалните партньори, а окончателното ѝ приемане и приложението ѝ тепърва ще минават през следващите етапи на законодателната процедура.

Източници: NOVA, Министерство на труда и социалната политика, БТА, КТ „Подкрепа“, Народно събрание


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 оня с коня

    4 1 Отговор
    по добре да гръъмне АЕЦаа и да се свътшват мъките

    18:26 19.09.2026

  • 3 Лидера на подкрепа,

    3 1 Отговор
    Тя пък твоята беше много добра.Всичките сте едниБоклy ци ,че сопа ви е малко.

    18:26 19.09.2026

  • 4 Да де

    0 0 Отговор
    Винаги когато има спор между двама,трябва да има трети които да вземе решение взаимоизгодно за спорещите.

    18:33 19.09.2026

  • 5 Льотчик Радев

    4 0 Отговор
    Целта на новата формула е робовладелците да плащат по-малко на бг робите, бг робите да бягат на Запад. И да внасят роби от Изток, които като се вземат предвид парите за квартира, самолет, заплата, здравти оситуровки, пенсионни осигуровки ... излизат по-скъпо.

    18:38 19.09.2026

  • 6 Весело

    2 0 Отговор
    "Манолов: Новата формула за МРЗ не е добра."

    А Мая Манолова замъкна откакто започна да прибира тлъста началническа заплата в КЗП. Тлъста държавна заплата, широко отворена човка затваря.

    18:43 19.09.2026

  • 7 Някой

    1 0 Отговор
    Манолев, Радев ...пробвайте не един месец, а една седмици да живеета с минимална заплата. Да видити как се живее без пари.

    18:46 19.09.2026

  • 8 Какви синдикати

    1 0 Отговор
    Сте вие сте за трепане бе.

    18:48 19.09.2026

  • 9 Парадокса работодател Ганчо 🤬

    2 0 Отговор
    Българския работодател Бай Ганьо, каква производителност иска, като не му се дават пари за автоматизация и роботизация на поточната линия в производството. Работника, който е за няколко месеца или години на работа, да му купува машини ли ?

    18:50 19.09.2026