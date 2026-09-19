"Манолов: Новата формула за МРЗ не е добра."

Новата формула за определяне на минималната работна заплата не е добра, заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. Той каза пред NOVA, че не е оптимист за консенсус между синдикати и работодатели, който да доведе до минимално възнаграждение от и над 672 евро.

Манолов уточни, че не е участвал пряко в преговорите и не е следил детайлно обсъжданията, но според него в публичния дебат са допуснати концептуални неточности. По думите му досега държавата и правителството са имали правомощието еднолично да определят размера на минималната работна заплата, а синдикатите са били основно консултативна страна.

Какво предвижда новият механизъм

Според Министерството на труда и социалната политика и парламентарната социална комисия, новият механизъм за минималната работна заплата е одобрен на първо четене в Народното събрание. Предвижда се синдикатите и работодателите първо да търсят договореност за размера ѝ, а ако не постигнат съгласие, решението да остане в правителството в рамките на определен диапазон.

Манолов разкритикува и включването на производителността на труда като фактор при определянето на минималната работна заплата. По думите му трудът има ограничен дял в крайния резултат от производствения процес и не бива върху работниците да се прехвърля отговорността за всички проблеми и неудачи в производството.

Той посочи, че би имало основание подобен показател да участва във формулата, ако работниците участват и в разпределението на печалбата.

Спорът за 672 евро

По време на разговора Манолов каза още, че не е убеден синдикати и работодатели да постигнат договореност минималната работна заплата да достигне или надхвърли 672 евро. Той определи подобен резултат като възможен на теория, но изрази съмнение, че това ще се случи на практика.

КТ „Подкрепа“ вече възрази и срещу начина, по който е заложен новият модел, а в становище на синдиката се посочва, че организацията не приема издръжката на живота да бъде заменена с разход на лице от домакинство. Според синдиката това не е показател, който измерва доходите от труд.

Новата формула за минималната работна заплата продължава да поражда спор между социалните партньори, а окончателното ѝ приемане и приложението ѝ тепърва ще минават през следващите етапи на законодателната процедура.

Източници: NOVA, Министерство на труда и социалната политика, БТА, КТ „Подкрепа“, Народно събрание