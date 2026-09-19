Донев обсъди финансовите иновации в Европа

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в неформалното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, ЕКОФИН, и в заседание на Еврогрупата в Дъблин, където министрите обсъдиха бъдещето на финансовите иновации в Европа и влиянието на изкуствения интелект върху европейските икономики и общества.

По информация на Министерството на финансите разговорите са се водили по време на срещи, проведени на 18 и 19 септември 2026 г. В дневния ред са били още конкурентоспособността на банковия сектор в Европейския съюз и нуждата от регулаторна рамка, която да остане пропорционална и съобразена с целите на сектора.

Българската позиция в ЕКОФИН

Донев е посочил, че за България е важно научният и изчислителният капацитет да бъде достъпен за повече предприятия и администрации. Той е изразил и удовлетворение от участието на Кристалина Георгиева в работната сесия, след кратка среща с нея, съобщават от Министерството на финансите.

По време на работен обяд финансовите министри са обсъдили и устойчивостта на банковия сектор. Според българската страна адекватната капитализация на местно ниво и достатъчният капацитет за поемане на загуби са сред ключовите защитни механизми за банките при неблагоприятни шокове.

Регулаторната тежест остава тема

Министърът е подчертал, че общата регулаторна тежест продължава да бъде структурно предизвикателство за конкурентоспособността на европейския банков сектор. България приветства предприетите стъпки за опростяване, особено при надзорното и регулаторното отчитане, и насърчава по-нататъшни усилия за по-предвидима и последователна рамка, посочват от ведомството.

На заседанието на Еврогрупата е имало и разговор за предизвикателствата пред производителността, конкурентоспособността и растежа в еврозоната. Дискусията за финансовите иновации идва на фона на по-широкия европейски дебат за това как новите технологии, включително изкуственият интелект, да се използват без да отслабват надзора и стабилността на финансовата система.

Източници: Министерство на финансите, Съвет на Европейския съюз, News.bg