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Япония затъва

Япония затъва

16 Септември, 2026 17:21 1 042 8

  • япония-
  • икономика-
  • допитване-
  • криза

Близо 80% от населението не вижда признаци за икономическо подобрение

Япония затъва - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Поне 78% от японците смятат, че японската икономика не се подобрява, въпреки експертните мнения, че тя преживява най-дългия период на икономическа експанзия в следвоенната история. Това сочат резултатите от проучване на общественото мнение, проведено от NHK.

Както японски анализатори отбелязаха по-рано, настоящата икономическа експанзия ще продължи 74 последователни месеца, ако все още непубликуваната статистика за юли е положителна. Тази оценка се основава на така наречения индекс на бизнес активността, който отразява текущите икономически тенденции. Той се изчислява от правителството, използвайки набор от статистически данни. Досега най-дългият период на непрекъснат растеж беше „бумът на Изанами“ (февруари 2002 г. - октомври 2007 г.).

Въпреки това само 15% от анкетираните смятат, че икономиката се подобрява. Два процента са забелязали значителни подобрения, а 13% са забелязали известно подобрение. В същото време 78% от анкетираните не са видели веднага признаци на подобрение.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мхм

    6 0 Отговор
    как да усетят ако обикновенните японци обедняват и всичко им става по-скъпо, но икономиката бележи растеж от високите цени, мита, ДДС и тн.

    17:23 16.09.2026

  • 2 Тик-Ток

    13 0 Отговор
    Япония е труп с дългове 300% от БВП,така става който купува UST за трилиони

    17:24 16.09.2026

  • 3 Слугинажа помага за кратко

    5 0 Отговор
    После пак в блатото, тяхното е по-плитко от нашето!

    17:39 16.09.2026

  • 4 Затъва и ми е много жал

    2 3 Отговор
    Колата ми японска, на единия ми син и двете, телевизори, климатици, всичко здраво, не се разваля въобще. Сега корейците ще ги изместят и много ме е яд, нямат японското ниво.

    17:39 16.09.2026

  • 5 Бай той Толстой

    4 0 Отговор
    "Изгубеното десетилетие"-по три.Гокям растеж.Купете си японски ценни книжа тогава

    17:46 16.09.2026

  • 6 Тушира Микура

    2 0 Отговор
    Предният път на нападнаха Манджурия (Китай) и Пърл Харбър, но вече не смеят.

    18:12 16.09.2026

  • 7 Кочо

    2 0 Отговор
    Японската икономика не се подобрява от 1989г. Те сега ли се усетиха? Японската икономика за последните 35 години е нещо като икономиката на ЕС в последните 20 години. Така да се каже....

    18:12 16.09.2026

  • 8 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    1 0 Отговор
    Затъва щото се асоциира с ЕС и САЩ! Япония трябва да стане отново това което беше !! Държава от ОСТА - ГЕРМАНИЯ ИТАЛИЯ ЯПОНИЯ!!!

    18:31 16.09.2026