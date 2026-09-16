Япония затъва

Поне 78% от японците смятат, че японската икономика не се подобрява, въпреки експертните мнения, че тя преживява най-дългия период на икономическа експанзия в следвоенната история. Това сочат резултатите от проучване на общественото мнение, проведено от NHK.

Както японски анализатори отбелязаха по-рано, настоящата икономическа експанзия ще продължи 74 последователни месеца, ако все още непубликуваната статистика за юли е положителна. Тази оценка се основава на така наречения индекс на бизнес активността, който отразява текущите икономически тенденции. Той се изчислява от правителството, използвайки набор от статистически данни. Досега най-дългият период на непрекъснат растеж беше „бумът на Изанами“ (февруари 2002 г. - октомври 2007 г.).

Въпреки това само 15% от анкетираните смятат, че икономиката се подобрява. Два процента са забелязали значителни подобрения, а 13% са забелязали известно подобрение. В същото време 78% от анкетираните не са видели веднага признаци на подобрение.