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Потребителската кошница поскъпна с 1 EUR за седмица

Потребителската кошница поскъпна с 1 EUR за седмица

20 Септември, 2026 08:30 385 10

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Потребителската кошница поскъпна с 1 EUR за седмица - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,11 на сто до 2,281 пункта спрямо 2,256 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година, пише БТА.

При зеленчуците през седмицата най-значително поскъпват краставиците, които са с 23,59 на сто нагоре и се търгуват до 1,48 евро за килограм. По-високи са и цените на картофите - със 7,96 на сто до 0,61 евро за килограм, тиквичките - с 5,44 до 0,92 евро за килограм, и доматите - с 4,76 на сто до 1,32 евро за килограм. Зелените чушки са с 3,63 на сто по-скъпи и се продават по 1 евро за килограм, а червените - с 2,99 на сто до 1,12 евро за килограм. Минимален е ръстът на цените на зелето - с 0,47 на сто до 0,54 евро за килограм, и морковите - с 0,37 на сто до 0,68 евро за килограм. По-евтини са единствено зелената салата - с 5,7 на сто до 0,62 евро за килограм, и зрелият лук кромид - с 3,51 на сто до 0,55 евро за килограм.

Потребителската кошница поскъпна с 1 EUR за седмица

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, поскъпват само прасковите, които са с 18,52 на сто нагоре и се продават по 1,28 евро за килограм. На обратната страна, най-много поевтинява гроздето, чиято стойност е с 12,33 на сто по-ниска и достига 1,28 евро на килограм на едро. Надолу са също цените на ябълките - с 5,54 на сто до 0,98 евро за килограм, и на лимоните - с 4,43 на сто до 1,67 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се покачва с 0,08 на сто до 6,08 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ - с 0,62 на сто до 9,36 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино с 2,37 на сто до 0,72 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 0,64 на сто до 1,16 евро за литър. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се търгува по 1,46 евро за брой, което е ценови ръст от 0,17 на сто.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,62 на сто до 3,61 евро за килограм, а яйцата (размер М) запазват цената си и се продават по 0,19 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 1,52 на сто нагоре до 1,67 евро за килограм, на зрелия фасул - с 2,66 на сто до 2,12 евро за килограм, а на лещата - с 0,87 на сто до 2,04 евро за килограм. Поскъпване се наблюдава също при захарта - с 8,88 на сто до 0,95 евро за килограм, брашното тип 500 – със 7,58 на сто до 0,71 евро за килограм, и олиото - с 5,63 на сто до 1,83 евро за литър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    1 1 Отговор
    Дрът комунист и ченге от ДС:
    - За бога братя, не купувайте.....

    08:47 20.09.2026

  • 2 Шумен

    5 0 Отговор
    То да е само със 1 💶 добре, влязохме във клуба на богатите и сега ще си ядем цървулите, а те първа се почва !

    08:48 20.09.2026

  • 3 Аз не

    1 0 Отговор
    изплозвам кошница. Пазарувам с торбичка.

    08:48 20.09.2026

  • 4 Факт

    6 0 Отговор
    Седмица след седмица.... Заплатата днес може да купи само половината от онова, което купуваше преди година

    Коментиран от #10

    08:48 20.09.2026

  • 5 Кънчо

    1 1 Отговор
    Ужас! 1 евро за 1 седмица! Ами сега?

    Коментиран от #6

    08:48 20.09.2026

  • 6 Факт

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кънчо":

    1€ в повече за цялата кошница означава, че някой продукти са скочили с до 15-20%.
    Но в кошницата не се включват удвоените държавни такси, данъци и цени на услуги. Те не са на витрина и не са видни за всички, но от тях идва грабежът.

    Коментиран от #9

    08:52 20.09.2026

  • 7 Да бе,

    4 1 Отговор
    това не може да е верно. Всички цени са нормални според Мунчо и компания неможачи. Оставка...

    08:54 20.09.2026

  • 8 ама че сте неграмотни

    3 0 Отговор
    пише се поскъпВА от както сме приели тъпото евро

    09:02 20.09.2026

  • 9 Кънчо

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    ДОД от 10% не съществува никъде в Европа! Знаеш ли какъв размер данъци се плащат в европейските страни освен в България? До 45% например. А за данък богатство от 68% чувал ли си? Добре дошли в клуба на богатите. Интересното тепърва предстои.

    09:08 20.09.2026

  • 10 тиририрам

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Благодарете на тулупите, чалгарите и комунистите за това "благодеяние" еврозоната!

    09:15 20.09.2026