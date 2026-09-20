Потребителската кошница поскъпна с 1 EUR за седмица

Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 1,11 на сто до 2,281 пункта спрямо 2,256 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година, пише БТА.

При зеленчуците през седмицата най-значително поскъпват краставиците, които са с 23,59 на сто нагоре и се търгуват до 1,48 евро за килограм. По-високи са и цените на картофите - със 7,96 на сто до 0,61 евро за килограм, тиквичките - с 5,44 до 0,92 евро за килограм, и доматите - с 4,76 на сто до 1,32 евро за килограм. Зелените чушки са с 3,63 на сто по-скъпи и се продават по 1 евро за килограм, а червените - с 2,99 на сто до 1,12 евро за килограм. Минимален е ръстът на цените на зелето - с 0,47 на сто до 0,54 евро за килограм, и морковите - с 0,37 на сто до 0,68 евро за килограм. По-евтини са единствено зелената салата - с 5,7 на сто до 0,62 евро за килограм, и зрелият лук кромид - с 3,51 на сто до 0,55 евро за килограм.

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, поскъпват само прасковите, които са с 18,52 на сто нагоре и се продават по 1,28 евро за килограм. На обратната страна, най-много поевтинява гроздето, чиято стойност е с 12,33 на сто по-ниска и достига 1,28 евро на килограм на едро. Надолу са също цените на ябълките - с 5,54 на сто до 0,98 евро за килограм, и на лимоните - с 4,43 на сто до 1,67 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се покачва с 0,08 на сто до 6,08 евро за килограм, а на кашкавала тип „Витоша“ - с 0,62 на сто до 9,36 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-евтино с 2,37 на сто до 0,72 евро за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 0,64 на сто до 1,16 евро за литър. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се търгува по 1,46 евро за брой, което е ценови ръст от 0,17 на сто.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,62 на сто до 3,61 евро за килограм, а яйцата (размер М) запазват цената си и се продават по 0,19 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 1,52 на сто нагоре до 1,67 евро за килограм, на зрелия фасул - с 2,66 на сто до 2,12 евро за килограм, а на лещата - с 0,87 на сто до 2,04 евро за килограм. Поскъпване се наблюдава също при захарта - с 8,88 на сто до 0,95 евро за килограм, брашното тип 500 – със 7,58 на сто до 0,71 евро за килограм, и олиото - с 5,63 на сто до 1,83 евро за литър.